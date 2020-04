Halstenbek. Der Zugang zum Krupunder See als beliebtes Naherholungsgebiet für Halstenbeker und Auswärtige wird vorerst für den Publikumsverkehr von „außerhalb“ erschwert. Die Gemeinde will die Anreise von Tagestouristen bis auf weiteres unterbinden und sperrt ab sofort alle Parkplätze am Gewässer.

Auslöser ist das vergangene Wochenende, das sich durch besonders schönes Wetter auszeichnete. In der Folge war die Zahl der Besucher am Krupunder See sehr hoch. Viele der Gäste kamen aus den umliegenden Kommunen, die Parkplätze waren stark überfüllt. In Anbetracht der aktuellen Situation, in der es notwendig ist, den Kontakt zu anderen Personen auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren, ist es nach Ansicht der Gemeinde Halstenbek zwingend notwendig, die derzeitigen Besucherzahlen im Naherholungsgebiet deutlich zu minimieren.

Um entsprechend gegenzusteuern, werden daher ab sofort die unmittelbar am Krupunder See gelegenen Parkplätze gesperrt. Hierbei handelt es sich um den eigentlichen Seeparkplatz an der Altonaer Chaussee sowie um den Parkstreifen an der Seestraße. Durch die Sperrung der Parkmöglichkeiten soll gewährleistet werden, dass das Naherholungsgebiet bis auf weiteres keinen Treffpunkt für Auswärtige darstellt, sondern nur noch von Personen aus der näheren Umgebung genutzt wird.

Zu beachten ist laut Gemeinde, dass auch der Besuch des Naherholungsgebietes nur unter der Einhaltung der zurzeit geltenden Regelungen entweder alleine, mit Angehörigen des eigenen Hausstandes oder einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person erfolgen darf. Wer feststelle, dass rund um den Krupunder See sehr viel los ist, sollte auf den Seebesuch verzichten.