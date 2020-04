Elmshorn. „Ein Beamter der Autobahnpolizei Elmshorn würde bei diesem herrlichen Wetter am liebsten im Springbrunnen chillen, muss aber stattdessen einen Hamburger anhalten und zurückweisen, der mit seinem Pfannkuchen im Kreis Pinneberg Urlaub machen möchte.“ Es sind erste Sätze wie dieser, die dazu taugen, Literaturgeschichte fortzuschreiben. Oder vielleicht lieber doch nicht? Das Gute ist: Jeder kann jetzt versuchen, es besser zu machen. Denn die Stadtbücherei Elmshorn ruft zu einem Schreibwettbewerb auf.

„Wir haben uns eine Aktion ausgedacht, an der jeder von zu Hause aus teilnehmen kann“, sagt Frauke Gress aus dem Team der Bibliothek. „Alle Lesebegeisterten sind aufgerufen, selbst kreativ zu werden und eine Geschichte zu schreiben.“ Anlass ist der Welttag des Buchs am Donnerstag, 23. April – ein für Buchhandlungen, Büchereien, Verlage und natürlich die Leserschaft symbolträchtiger Tag. Der fällt in diesem Frühjahr, wie so vieles andere auch, aber ein bisschen ins Wasser. Die Stadtbücherei an der Königstraße ist geschlossen, alle Veranstaltungen sind abgesagt.

Fünf Wörter sind ein Muss

Also kommt nun der Schreibwettbewerb, der ein bisschen verrückt klingt. „Die Geschichte muss fünf Wörter enthalten, das ist die zwingende Voraussetzung“, sagt Frauke Gress. Es sind: Autobahnpolizei, Pfannkuchen, Springbrunnen, Urlaub und chillen. Wie diese eigentümliche Sammlung zustande gekommen ist? „Ganz einfach: Wir haben im Kreise der Mitarbeiterschaft zusammengesessen, und dann sollte sich jeder ein Wort ausdenken“, erklärt Grell.

Und noch eine zweite Voraussetzung gibt es. Die Geschichte darf nämlich nicht mehr als eine DIN-A4-Seite füllen. Was natürlich einen großen Spielraum lässt. Einem Kind mit noch ungelenker Handschrift wird das vielleicht mit wenigen Worten gelingen, ein lebensälterer Mensch, womöglich geübt im Umgang mit dem Füllfederhalter, bekommt deutlich mehr aufs Papier. Und dann gibt es ja den Computer, bei dem die Typengröße eine Variable ist. „Wir lassen uns überraschen“, sagt Frauke Gress.

Geschichte darf ein DIN-A4-Blatt füllen

Ein bisschen ergebnisoffen ist das Fünf-Wörter-müssen-rein-Projekt insofern, als dass es keine verbindlichen Kriterien für die abschließende Bewertung gibt. „Wir werden uns die Ergebnisse im Mitarbeiterkreis anschauen“, sagt Frauke Gress. „Und dabei wird natürlich auch die Frage eine Rolle spielen, wie alt der Verfasser ist.“ Ob im Endeffekt die komische Geschichte die beeindruckendste sei, die spannende oder eher die nachdenklich stimmende, das werde sich dann zeigen. Offen ist auch noch, ob die Werke vielleicht Teil einer kleinen Ausstellung werden oder ob daraus vielleicht ein Heft geduckt werden kann

Auf jeden Fall gibt es etwas zu gewinnen: Gutscheine für die Buchhandlung Heymann für die drei besten Einsender, ausgestellt über 50, 20 und zehn Euro. Einsendeschluss ist der Welttag des Buches. Die Geschichten sollten per Post (Königstraße 56, 25335 Elmshorn) oder im PDF-Format per E-Mail an stadtbuecherei@elmshorn.de eingereicht werden.

In diesem Sinne: „Fährt ein Hamburger zur Autobahnpolizei Elmshorn und sagt: ,Ich brauche Urlaub. Darf ich mit meinem Pfannkuchen bei Ihnen im Springbrunnen chillen?‘“