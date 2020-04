Kreis Pinneberg. 31 neue Corona-Infektionen am Sonnabend, am Sonntag kamen noch einmal vier Fälle dazu: 339 Bürger des Kreises Pinneberg haben sich laut der aktuellen Bilanz mit dem Virus infiziert. Die geringen Zahlen vom Sonntag liegen laut Auskunft des Kreises daran, dass nur wenige Labore am Wochenende auf Volllast arbeiten. Daher sei auch am heutigen Montag mit wenigen Neuinfektionen zu rechnen, am Dienstag dann wieder mit deutlich mehr Fällen.

Von den 339 bestätigen Fällen befanden sich 52 Personen im Krankenhaus. Drei Menschen sind im Kreis bisher an den Folgen der Infektion gestorben – alles Bewohner des Tornescher Altenheims Cecilien-Burg.

Unterdessen haben Polizei und auch Mitarbeiter verschiedener Ordnungsämter am Wochenende wieder Autofahrer an touristischen Hot-Spots des Kreises kontrolliert, um festzustellen, ob diese sich dort aufhalten dürfen. „Wir haben einige Fahrzeuge mit Hamburger Kennzeichen zurückgeschickt“, so Matthias Felsch vom Landespolizeiamt Kiel. Die Personen seien in der Regel einsichtig gewesen und hätten die Anweisungen befolgt, nur in ganz wenigen Fällen hätten die Beamten den neuen Bußgeldkatalog anwenden müssen.

Kreis passt Verfügung zum Coronavirus dem Landeserlass an

Die Landesregierung hat die Erlasse und Verordnungen zur Coronakrise reduziert und präzisiert, um mehr Transparenz für den Bürger zu schaffen. Für ganz Schleswig-Holstein gilt nun eine Verordnung. Alle Beschränkungen für das öffentliche Leben sind darin zusammengefasst. Das erleichtert auch den Ordnungsbehörden und der Polizei die Überwachung. Der Kreis Pinneberg hat am Freitag seine ergänzende Allgemeinverfügung angepasst. Sie regelt wie bisher auch schon im Wesentlichen Fragen von Betretungsverboten für Kitas, Schulen, Einrichtungen der Daseinsvorsorge, insbesondere der Krankenhäuser und Altenpflege.

Die bereits verschärften Besuchsverbote der vergangenen Tage wurden nun erweitert. Demnach sind auch künftig Neuaufnahmen in Pflegeheimen möglich, allerdings erst nach einer zweiwöchigen Quarantäne. Hierfür müssen die Einrichtungen die Voraussetzungen schaffen oder Ausweicheinrichtungen nutzen. All das muss in enger Abstimmung mit dem Fachdienst Gesundheit des Kreises Pinneberg geschehen. Die Allgemeinverfügung des Kreises und die Landesverordnung sind im Internet unter https://www.kreis-pinneberg.de/Coronavirus.html zu finden.