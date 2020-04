Hetlingen. Ein 20 Jahre alter Mann aus Tornesch hat sich heimlich den Wagen des Vaters ausgeborgt und mit drei Freunden in der Nacht zu Sonntag eine Spritztour unternommen. Sie endete gegen 2.30 Uhr mit einem Totalschaden an der Hetlinger Schanze. Alle vier Personen kamen mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in Hamburger Krankenhäuser.

Nach Polizeiangaben war der 20-Jährige mit dem Ford an der gleichnamigen Straße deutlich zu schnell unterwegs und kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug flog mehrere Meter durch die Luft, überschlug sich und blieb kopfüber in einem Wassergraben liegen. Um die Insassen bergen zu können, musste die Feuerwehr zunächst einen provisorischen Steg bauen, um den etwa drei Meter breiten Graben überqueren zu können.

Auto in Wassergraben – Fahrer unter Drogeneinfluss

Der Tornescher räumte ein, sowohl Alkohol als auch Drogen konsumiert zu haben. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutprobe unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Im Ford saßen zudem ein 17 Jahre alter Moorreger, ein ebenfalls 17-jähriger Tornescher sowie ein 18 Jahre alter Mann aus Uetersen. Sie hätten angesichts der Ausgangsbeschränkung in der Konstellation nicht unterwegs sein dürfen.