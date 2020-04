Tornesch/Rellingen. Der Ausbruch des Coronavirus’ in einem Altenheim in Tornesch hat ein drittes Todesopfer gefordert. Nach Abendblatt-Informationen handelt es sich um eine 82 Jahre alte Bewohnerin des Hauses. Sie ist der dritte Todesfall im Kreis Pinneberg, der im Zusammenhang mit der neuartigen Virusinfektion steht, nachdem bereits eine 87 sowie eine 81 Jahre alte Bewohnerin aus demselben Pflegeheim den Folgen der Lungenerkrankung Covid-19 erlegen waren.

Wie das Gesundheitsamt des Kreises mitteilt, sind inzwischen auch fast alle 31 weiteren Bewohner des Hauses positiv auf das Virus getestet worden – trotz umgehend eingeleiteter Schutzmaßnahmen. Nach Abendblatt-Informationen befinden sich einige Bewohner im Krankenhaus. Nur ein Bewohner sei laut Testergebnissen nicht infiziert. Schon zuvor waren zudem sieben von 16 Mitarbeitern positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Bewohner wurden sie sofort unter Quarantäne gestellt.

Zweites Altenheim in Rellingen kämpf mit Coronavirus-Ausbruch

Auch in Rellingen, wo in einem DRK-Pflegeheim mit 126 Plätzen bereits zwei Bewohner positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet wurden, spitzt sich die Lage zu. Zwar wurden von zehn Verdachtsfällen unter den Mitarbeitern bereits sieben negativ getestet – die drei übrigen Ergebnisse stehen noch aus –, aber am Freitag wurde bekannt, dass nun auch ein zweites Altenheim in Rellingen mit einem Virusausbruch zu kämpfen hat.

Nach Angaben des Kreises ist sowohl bei einem Bewohner als auch bei einem Mitarbeiter eine Infektion bestätigt worden. „Weitere Tests sind beauftragt“, sagt Kreissprecher Oliver Carstens. Wie die Infektionen in den drei Altenheimen ihren Anfang genommen haben, ist den Angaben zufolge noch unklar.

Das Land hat am Freitag die Schutzmaßnahmen in Pflegeheimen verschärft. Neuaufnahmen sollen noch möglich sein, aber erst nach einer zweiwöchigen Quarantäne. Bewohner werden verpflichtet, bei Spaziergängen den Kontakt zu Nichtbewohnern zu unterlassen.

