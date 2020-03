Wedel. Schnelle und unbürokratische Hilfe für Wedeler Kleinunternehmen und Soloselbstständige: Das ist das Ziel des „Hilfsfonds Wedel“, den die Stadt in Kooperation mit der Stadtsparkasse, Wedel Marketing und dem Zusammenschluss der Wedeler Kaufleute ins Leben gerufen hat.

Kleine Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten und Freiberufler, die durch die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus’ besonders stark betroffen sind, können daraus jeweils bis zu 3000 Euro Unterstützung erhalten. „Mich treibt seit Beginn der Coronakrise die Frage um, wie Wedel in einem halben Jahr aussehen wird“, sagt Bürgermeister Niels Schmidt, der den Hilfsfonds initiiert hat. „Es ist nicht auszuschließen, dass viele Geschäfte, Restaurants und Soloselbstständige durch die Folgen der Coronakrise schließen müssen und sich das Wedeler Stadtbild vor allem in der Bahnhofstraße massiv verändert.“

In einem ersten Schritt holte Schmidt die Stadtsparkasse mit ins Boot, die das Startkapital von 100.000 Euro in den Fonds einzahlte. „Uns ist klar, dass das Geld kurzfristig gebraucht wird. Die 100.000 Euro sollen schnell die allergrößten Lücken schließen und sofort bereitstehen“, sagt Marc Cybulski, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse. Als Nächstes sind alle Wedelerinnen und Wedeler gefragt. Mit einem selbst gewählten Geldbetrag, den sie in den Hilfsfonds einzahlen, können sie mithelfen, dass Soloselbstständige und kleine Geschäfte die Krise überstehen. Die Höhe der Beträge sei dabei nicht entscheidend. „Wenn jeder ein bisschen was gibt, kann eine Menge zusammenkommen“, so Bürgermeister Schmidt. „Wir wollen auch nach Corona noch eine lebendige Stadt haben.“

In der aktuellen Krise sei jeder gefragt. „Je länger die Vorgaben wie Ladenschließungen anhalten, desto mehr Wedeler Unternehmen werden in Schwierigkeiten geraten und desto mehr braucht auch der Hilfsfonds einen langen Atem und finanzielle Mittel, hier wird dann das ab jetzt eingehende Geld wichtig“, erläutert Cybulski.

Eine Kommission berät über die eingegangenen Anträge

Wer Geld aus dem Wedeler Hilfsfonds erhält, entscheidet eine Kommission, der neben Bürgermeister Niels Schmidt und Stadtsparkassenvorstand Marc Cybulski auch Claudia Reinhard von Wedel Marketing, Volker Klein von den Kaufleuten Wedel und Friedensaktivistin Irmgard Jasker angehören. Die Jury plane wöchentliche Video-Zusammenkünfte, um über die Anträge zu beraten. Die ersten Auszahlungen sollen so schnell wie möglich erfolgen.

„Wir wollen additiv helfen“, betont Cybulski. Das heißt, auch Soloselbstständige und Kleinunternehmer, die bereits über den Bund oder andere Fonds Hilfe angefordert haben, könnten einen Antrag bei der Stadt einreichen. Die entsprechenden Anträge können ab sofort auf www.wedel.de heruntergeladen und per E-Mail an hilfsfonds-wedel@wedelmarketing.degesendet werden. Fragen zut Antragsstellung werden telefonisch von der Stadtsparkasse Wedel (04103-966230), der Wirtschaftsförderung der Stadt (04103-707234) und Wedel Marketing (04103-707707) beantwortet.

Wer Spenden möchte, kann hier in den Hilfsfonds einzahlen IBAN DE18221517300015020175.

Schenefeld richtet Webseite für die Coronahilfe ein

„Wir lassen niemanden allein“, hat die Schenefelder Bürgermeisterin Christiane Küchenhof angesichts der Coronakrise versprochen. Die neue Facebook-Gruppe „Corona-Hilfe Schenefeld“ hat jetzt in Absprache mit der Verwaltung mit der Organisation der Nachbarschaftshilfe begonnen.

Dafür ist eine Website im Aufbau. Sie soll als Drehscheibe für Infos um die Versorgung mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs, aber auch für Angebote der Schenefelder Gastronomie und Läden dienen. Hier sollen auch Kontakte zwischen Hilfesuchenden und Anbietenden vermittelt werden – in geschütztem Rahmen. Angedacht ist auch, Infozettel in größerem Stile in der Stadt zu verteilen, um die Menschen ohne Internet zu erreichen. Hierzu gab es auch bereits einen Brief der Bürgermeisterin zur Nachbarschaftshilfe. Rückmeldungen zu Hilfegesuchen und -angeboten sind unter www.corona-hilfe-schenefeld.de möglich, die Mailadresse lautet helfer@corona-hilfe-schenefeld.de.