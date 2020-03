Kreis Pinneberg. Nach 19 neuen bestätigten Coronainfektionen von Freitag auf Sonntag hat das Kreisgesundheitsamt am Montag lediglich acht weitere neue Fälle binnen eines Tages gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl aller bisher im Kreis Pinneberg bestätigten Infektionen seit Ausbruch der Pandemie auf 205. Mit diesem moderaten Anstieg der Fallzahlen hat sich zumindest über das Wochenende auch die Infektionskurve weiter abgeflacht.

Allerdings dürfte einer der Gründe die sogenannte „Montagsdelle“ sein, weil viele Labore am Wochenende nur eingeschränkt arbeiten und entsprechend wenig Ergebnisse an den Kreis gemeldet werden. Bekanntlich war auch in der Vorwoche die Zahl der Infizierten übers Wochenende auf dem Papier niedrig geblieben, dann aber mit Beginn der neuen Woche wieder stark gestiegen.

Wegen Covid-19, der neuartigen Folgeerkrankung des Virus, mussten seit dem ersten gemeldeten Fall insgesamt 35 Menschen im Krankenhaus behandelt werden. Keine Angaben machte der Kreis am Montag zu den Fragen, wie viele Patienten aktuell stationär oder intensivmedizinisch betreut werden und wie viele bereits wieder genesen sind.

Verhandlungen im privaten Busgewerbe ruhen wegen Corona

Nachdem in den ersten Monaten des neuen Jahres intensiv über mögliche Lohnerhöhungen bei privaten Busunternehmen verhandelt wurde und Warnstreiks fast an der Tagesordnung waren, sind die Gespräche nun von der Arbeitgeberseite ausgesetzt worden – wie so vieles in der Coronakrise. Das kritisiert allerdings die Partei Die Linke im Kreistag, denn davon seien die Busfahrer der kreiseigenen Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP) besonders betroffen. Denn die KViP ist aus historischen Gründen im Verband des privaten Busverkehrs organisiert, die Busfahrer demnach gegenüber ihren Kollegen schlechter gestellt.

Nach Gewerkschaftsangaben schließen sich aktuelle Arbeitskampfmaßnahmen aus, Streiks oder andere Aktionen seien nicht möglich. Damit hätten die Beschäftigten keine Möglichkeit, auf den Abbruch der Verhandlungen zu reagieren, so Die Linke. „Nicht allen steht ein Auto zur Verfügung, wenn sie zur Arbeit, zum Arzt oder zu einer Behörde müssen. Die Busfahrer, die diesen wichtigen Service im Kreis aufrechterhalten, quasi dafür zu bestrafen, dass sie sich einem erhöhten Krankheitsrisiko aussetzen, ist dreist“, meint Marianne Kolter, wirtschaftspolitische Sprecherin.

Und weiter: „Wohlfeile Worte der Anerkennung als Helden des Alltags und Applaus sogar im Bundestag für die Beschäftigten im Gesundheitswesen, im Einzelhandel und eben auch im Nahverkehr sind das eine“, sagt sie. „Tarifverhandlungen zur Anpassung der Löhne an die allgemeine Entwicklung das andere. Beides muss zusammenpassen.“ Die Linke fordert deshalb den Arbeitgeberverband auf, die technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts zu nutzen und die Verhandlungen wieder aufzunehmen.

Umzüge trotz Coronakrise erlaubt

Selbst der Wohnungswechsel ist in Zeiten des grassierenden Coronavirus’ zur Herausforderung geworden. Denn Umzüge sind lang geplant und lassen sich nur schwer absagen, weil Fristen eingehalten werden müssen. Deshalb gibt es eine gute Nachricht für alle Wohnungswechsler: Umziehen ist noch erlaubt.

Alexander Blažek, Rechtsanwalt und Vorstandsvorsitzender des Grundeigentümerverbandes Haus & Grund Schleswig-Holstein, sagt: „Mieter können weiterhin umziehen und mit ihren Vermietern Wohnungswechsel vereinbaren. Das ist nach wie vor nicht untersagt, sollte aber vermieden werden, soweit das möglich ist.“ Bei unverschiebbaren Terminen müsse allerdings der Abstand zwischen den Umzugshelfern eingehalten werden. Auch Menschenansammlungen seien zu vermeiden, Umzugspartys selbstverständlich verboten und die Helfer auf ein Minimum zu reduzieren.

Wie der Experte sagt, sind auch Wohnungsbesichtigungen, Wohnungsabnahmen, Wohnungsübergaben und Zwischenablesungen von Verbrauchszählern möglich. Das Gleiche gelte für Renovierungen oder Modernisierungen. Nur wenn Bewohner unter Quarantäne stehen, kommt keine Ausnahme infrage. Für Vermieter sollte Rücksichtnahme gelten, wenn sie Mieter haben, die zu einer Risikogruppe zählen. Bei allen Vorhaben rät der Experte, den Infektionsschutz zu beachten. Besonders der Mindestabstand und das häufige Händewaschen. Das sei im Übrigen auch sinnvoll, um Auseinandersetzungen mit anderen Mietparteien zu verhindern. Weitere Details zum Thema finden sich auf der Internetseite des Landes.

Weitere Infos gibt es hier: www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ

Kommunen dürfen wegen Coronavirus mehr Schulden machen

Die Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein dürfen in diesem Jahr mehr Schulden machen, als ihnen eigentlich erlaubt ist, um die Folgen der Coronakrise abzufedern. Das hat Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Montag erklärt. Seiner Behörde ist die Kommunalaufsicht angegliedert, bei der sich Kommunen mit besonders hohem Defizit ihre Haushalte genehmigen lassen müssen.

Auf Kürzungen im Rahmen von Nachtragshaushalten der Kommunen bezüglich der Finanzierung von notwendigen investiven Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronaepidemie verzichteten die Aufsichtsbehörden in diesem Jahr ausdrücklich, heißt es in einer Erklärung. Auch könnten bei Nachtragshaushalten Kommunen bei nicht gegebener dauernder Leistungsfähigkeit derzeit auf die Darstellung von Konsolidierungsmaßnahmen verzichten. Mit dieser Anordnung können auch Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung vorläufig zurückgestellt werden.

Minister Grote: „Wir müssen die Handlungsfähigkeit der Kommunen dringend aufrechterhalten. Deshalb haben wir die Regelungen gelockert.“ Jetzt sei der absolut richtige Zeitpunkt, die Flexibilität des Kommunalhaushaltsrechts zu nutzen.

Unabhängig davon ruft Grote die Städte und Gemeinden auf, die Haushaltskonsolidierungen für die Zeit nach der Coronakrise so weit vorzubereiten, dass etwaige Finanzprobleme beherrschbar bleiben