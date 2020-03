Kreis Pinneberg. Die Coronakrise belastet die Wirtschaft in Schleswig-Holstein spürbar und betrifft mittlerweile fast jedes Unternehmen unabhängig von der Branche. Neun von zehn der befragten Unternehmen (87 Prozent) geben an, dass die Krise bereits negative Auswirkungen auf ihr Geschäft hat. Das geht aus der zweiten Blitzumfrage der IHK Schleswig-Holstein unter ihren Mitgliedsbetrieben hervor.

Fast jedes zweite Unternehmen (46 Prozent) vermeldet den kompletten Stillstand der Geschäftstätigkeit. 2269 Unternehmen beteiligten sich an dieser Umfrage und gaben ihre Einschätzungen zu den Auswirkungen der Coronakrise ab. In der Befragung Anfang März waren es noch vier von zehn Betrieben (39 Prozent), die Auswirkungen auf ihre Geschäftslage spürten (wir berichteten).

„Es zeigt sich, dass sich die Lage bei den schleswig-holsteinischen Unternehmen in den vergangenen Wochen extrem verschärft hat und schnelle Hilfe dringend erforderlich ist“, fasst Friederike C. Kühn, Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein, die Ergebnisse zusammen. Vor keiner Branche mache die Krise halt, nahezu alle Unternehmen spüren die Folgen. Besonders betroffen von den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind das Gastgewerbe und die Reisebranche. Hier kämpfen fast alle Betriebe um ihre Existenz. Außerdem trifft es die personenbezogenen Dienstleistungen und den Einzelhandel mit besonderer Härte. „Die Überbrückungskredite des Landes sichern vor allem Betrieben aus der Gastronomie und Hotellerie das Überleben. Der Einzelhandel leidet aber ebenso unter den verordneten Schließungen“, sagt Kühn. Auch in allen anderen Branchen erwarten rund 90 Prozent der Unternehmen negative Auswirkungen. Fast alle Teilnehmer der Umfrage gehen von einem Umsatzrückgang für 2020 aus.

36 Prozent der Befragtenmüssen Personal abbauen

„Unsere Mitgliedsbetriebe fürchten durch das Ausbleiben von Geschäften und das Abreißen von Lieferketten dramatische Auswirkungen – bis hin zu einer tiefen wirtschaftlichen Krise“, macht die IHK-Präsidentin deutlich. Rund ein Drittel (31 Prozent) erwartet sogar beträchtliche Umsatzeinbußen von mehr als 50 Prozent. Die Betriebe passen ihre Beschäftigungspläne an die Krisensituation an: 36 Prozent gaben an, dass sie Personal abbauen müssen. Besonders wirkt sich die Situation auf die Auftragslage aus: Sechs von zehn Umfrageteilnehmern verzeichnen eine rückläufige Nachfrage bei Produkten und Dienstleistungen. Aber auch die Stornierung von Aufträgen und Liquiditätsengpässe machen ihnen zu schaffen. Und eben 46 Prozent vermelden sogar den kompletten Stillstand ihrer geschäftlichen Tätigkeiten. Kühn: „Ohne Hilfe können die Unternehmen diese Situation nicht lange überstehen. Die richtigen Instrumente müssen jetzt sofort zur Wirkung gebracht werden.“

Als besonders wirksam bewerten die Unternehmen Soforthilfen in Form von Zuschüssen: 74 Prozent halten dies für ein sehr relevantes Mittel zur Unterstützung. Aber auch das Kurzarbeitergeld sowie Steuerstundungen oder die Herabsetzung von Vorauszahlungen halten sie für wichtige Hilfen. Vor allem hier sehen die Betriebe Nachbesserungsbedarf: 69 Prozent sind der Meinung, dass die Zuschüsse aufgestockt werden müssten, rund 40 Prozent sehen Verbesserungsbedarf bei steuerlichen Unterstützungen wie der Unternehmenssteuersenkung und den Steuerstundungen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) stehe auf Grundlage der Umfrageergebnisse der IHKs in Deutschland im engen Austausch mit dem Wirtschaftsministerium und dem Bundeskanzleramt, so Kühn. „Die Politik hat in den vergangenen Wochen geliefert, die Hilfspakete auf Bundes- und Landesebene stehen. Wie wirksam sie wirklich sind und an welchen Stellschrauben wir noch zu drehen haben, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen.“

IHK verschiebt Azubi-Prüfungen in den Sommer

Die Industrie- und Handelskammern verschieben die für April und Mai geplanten schriftlichen Azubi-Abschlussprüfungen in den Sommer 2020. Bis einschließlich Mai finden auch keine IHK-Weiterbildungsprüfungen statt. Diese werden auf die Herbstprüfung ab September verschoben. Auf besonderen Wunsch ist es möglich, die Prüfungen zwischen Juni und August abzulegen. Darauf haben sich die zuständigen IHK-Gremien verständigt.

Die schriftlichen IHK-Ausbildungsprüfungen werden nach jetzigem Stand in der Zeit vom 16. bis zum 19. Juni 2020 nachgeholt. Der Prüfungszeitraum der praktischen Prüfungen beginnt wie geplant am 2. Mai 2020. Prüfungsteilnehmer, die im Frühjahr 2020 für die Abschlussprüfung Teil 1 angemeldet waren, können ihre Prüfung im Herbst 2020 nachholen. Informationen zu den Aus- und Weiterbildungsprüfungen finden Prüfungsteilnehmer aus Schleswig-Holstein auf www.ihk-schleswig-holstein.de oder im IHK-Ausbildungsportal.

Die IHK-Organisation begründet die Absage mit dem Ziel, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen sowie mit den Vorgaben in einzelnen Bundesländern. Insbesondere aufgrund dieser Vorschriften ist es faktisch unmöglich geworden, zum jetzigen Zeitpunkt bundesweit einheitliche Prüfungen ordnungsgemäß abzuhalten.

Warum der Rettungsdienst Teams und Fahrzeuge auslagert

Die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) sorgt dafür, dass die Mitarbeiter im Rettungsdienst untereinander nur noch minimalen Kontakt haben. Volker Böhm als Fachbereichsleiter Einsatzdienst erklärt dazu: „Die maximale Kontaktreduktion unter allen Kollegen ist ein grundsätzliches betriebliches Erfordernis. Wir haben neben einer medizinischen auch eine hohe gesellschaftliche Verantwortung.“ Der Zugang zu den Gebäuden ist Betriebsfremden und den nichtdiensthabenden Kollegen schon länger nicht mehr gestattet. Jetzt werden auch die diensthabenden Besatzungen fahrzeugbezogen voneinander getrennt, damit sie möglichst wenig Kontakt zu den anderen Teams haben. Das soll helfen, potenzielle Ansteckungen zu vermeiden.

Die RKiSH ist als öffentlicher Rettungsdienst ein elementarer Teil der Daseinsvorsorge und nimmt den verantwortungsvollen Auftrag sowohl gegenüber den Patienten wie auch den Mitarbeitern sehr ernst. „Wir werden die Infektionen nicht verhindern, müssen die Ausbreitung aber verlangsamen, damit die klinischen Strukturen die schwer erkrankten Patienten gut behandeln können“, sagt Dr. André Gnirke als Ärztlicher Leiter der RKiSH.

An mehreren Standorten wurden dazu entweder räumliche Trennungen in den Wachen für die einzelnen Besatzungen vorgenommen oder ganze Teams mit ihren Fahrzeugen vorübergehend ausgelagert.

„Das bedeutet nicht, dass die angemieteten externen Unterkünfte oder sonstigen Lösungen eine für immer währende Stationierung der Rettungsfahrzeuge bedeuten. Das Netz der vorhandenen Rettungswachen ist grundsätzlich so geplant, dass bei einem Notfallereignis innerhalb von zwölf Minuten ein Rettungswagen vor Ort sein kann. Die jetzigen Maßnahmen dienen dem Schutz der Mitarbeiter und kommen damit unseren Patienten zugute“, erklärt RKiSH-Pressesprecher Christian Mandel die momentanen Übergangslösungen. „Ziel aller bisher getroffenen Maßnahmen ist die Aufrechterhaltung der notfallmedizinischen Grundversorgung für die Menschen in unseren Versorgungsgebieten.“

Im Kreis Pinneberg gibt es bislang nur einen einzigen RKiSH-Außenstandort: das Hauptquartier des Deutschen Roten Kreuzes an der Feldstraße in Quickborn.

Tornescher Stadtbücherei liefert Wundertüten nach Hause

Ab heute verleiht auch die Tornescher Stadtbücherei wieder Medien. Während in Halstenbek bestellte Bücher vor die Notausgangstür der Bibliothek gestellt werden (wir berichteten), gibt’s in Tornesch sogar einen Lieferservice. Wer den in Anspruch nimmt, lässt sich allerdings auf eine Wundertüte ein. Wer per E-Mail an stadtbuecherei@tornesch.de bestellt, kann insofern nur äußern, was er ungefähr haben möchte. Zum Beispiel drei Bücher, zwei DVDs, zwei Zeitschriften und eine Tonie-Figur. Das Büchereiteam stellt dann etwas hoffentlich Passendes zusammen. Ausgeliefert wird bei Bestellung bis 9.30 Uhr täglich außer Mittwochs am Nachmittag.

Eisstock-Club ruft zum Schutzmasken-Nähen auf

Karin Kruse, Schatzmeisterin des Eisstock-Clubs Klein Nordende, ruft zum Nähen von Schutzmasken auf. „Ich habe von dem sogenannten Essener Modell gelesen. Es gibt auf der Homepage der Stadt Essen eine Anleitung zum Nähen von Schutzmasken aus Baumwolle, die man bei über 60 Grad waschen und wiederverwenden kann“, sagt Kruse, die mit dem Nähen begonnen hat. Sie will nun Kontakt zu potenziellen Abnehmern aufnehmen, die wiederum die fertig genähten Masken an Menschen aus der Risikogruppe verteilen. Wer mitnähen möchte: Karin Kruse ist unter der E-Mail-Adresse ESC-Klein-Nordende@gmx.de zu erreichen