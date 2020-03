Wedel. Viele Eltern stehen dieser Tage vor der Frage, wie sie das alles schaffen sollen: Homeoffice, Kinderbetreuung, Schule, Miete bezahlen? Im Gespräch mit dem Abendblatt rät Meike Förster-Bläsi von der Familienbildung Wedel zu klaren Strukturen und dem Mut zu festen Pausen mit Kindern.

Frau Förster-Bläsi, zwei Wochen Coronakrise liegen hinter uns. Wie gehen Familien mit den Herausforderungen der Stunde um?

Meike Förster-Bläsi Sehr unterschiedlich! Denn jede Familie steht vor einer anderen Situation. Wie alt sind die Kinder? Wie ist deren Beziehung zueinander? Wie sind die Wohnverhältnisse? Können Eltern sich Arbeits- und Kinderbetreuungszeiten aufteilen? Oder stehe ich als Elternteil allein in der Wohnung und muss Kinder und Homeoffice unter einen Hut bekommen?

Kann das überhaupt funktionieren?

Wir haben einige Tipps für Eltern, diese Zeit zumindest besser zu überstehen. Ganz reibungslos wird das nirgendwo ablaufen. Aber Eltern können ihren Alltag selbst steuern, um nicht den Anforderungen von Job und Kindern gleichzeitig ausgeliefert zu sein. Das bedeutet mehr Konzentration und Planung, aber hilft hoffentlich, auch einige schöne Stunden verbringen zu können.

Das klingt, nun ja, nach einem Wunschtraum.

Wichtig ist, die Grundbedürfnisse von Kindern zu sehen. Das klingt hart. Denn nach den Bedürfnissen von uns Erwachsenen fragt ja jetzt auch keiner. Aber wir Erwachsenen müssen verstehen, dass Kinder ihre Grundbedürfnisse – und damit meine ich das, was über Essen, Trinken, Schlafen hinausgeht – nur begrenzt aufschieben können.

Zumal die Bedürfnisse unterschiedlich sind.

Je jünger Kinder sind, desto weniger können sie das. Diese „Rücksichtslosigkeit“ sicherte aber in Ur-Gesellschaften das Überleben der Kinder und sorgt heute noch dafür, dass Kinder die Erfahrungen machen, die sie für eine gute Entwicklung benötigen. Damit auch unsere Kinder zu Erwachsenen werden, die in der Lage sind, für ihre Kinder die eigenen Bedürfnisse hintanzustellen.

Dieses Lenken der Bedürfnisse ist in Stresssituationen schwierig.

Wir können davon ausgehen, dass unsere Kinder kooperativer sind in schwierigen Situationen, wenn wir ihre Bedürfnisse erkennen und befriedigen. Dazu gehört, dass für Kinder gar nicht erst ein Defizit eintritt, sie also nicht zu anstrengendem Verhalten greifen müssen. Als Faustregel gilt: Je jünger ein Kind ist, desto weniger lässt sich sein Bedürfnis aufschieben. Gerade bei jüngeren Kindern bedeutet schon das Verlassen der täglichen Routinen eine Verunsicherung.

Und Schulkinder?

Schulkinder von ihren Freunden zu trennen ist ein großer Einschnitt und damit auch größer als bei Erwachsenen, denn ihre Entwicklungsaufgabe ist jetzt, ein Leben außerhalb der Familie zu entwickeln.

Wie viel „Corona“ sollte man Kindern zumuten?

Michael Schulte-Markwort, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie im UKE, hat empfohlen, dass Eltern ihre Kinder nur einmal sachlich über das Virus aufklären sollten. Die eigenen Ängste und Sorgen aber von ihnen fernhalten müssten. Deshalb: Lachen Sie mit Ihren Kindern! Es vermittelt Nähe und vertreibt Ängste und Sorgen! Feiern Sie Familienfasching im April, singen Sie lustige Lieder ohne Angst vor falschen Tönen! Kinder nehmen die Sorgen der Umwelt auf und wandeln sie zu anderen Dingen um. Das ist nicht rational. Und kann die Sorge der Eltern, anderer Erwachsener oder die beängstigende Stimme aus dem Radio sein.

Was ist daran schlimm?

Es reicht die Stimmungslage. Die grundlegende Frage, ob ich meine eigene Sicherheit steuern kann, ist für Grundschüler entscheidend, die ja gerade lernen, ihre eigenen Wege zu gehen. Das kann belastend sein. Zumal in ihrer Familie noch finanzielle Sorgen bei Freiberuflern oder die Sorge um ältere Verwandte dazukommen können. Wenn Kinder das Gefühl der Sicherheit verlieren, dann wird das Bedürfnis nach Rückversicherung bei den Erwachsenen noch größer. Die Kinder suchen dann mehr Nähe.

Haben Sie Tipps, die im Homeoffice-Alltag die Sorgen vertreiben?

Den Tisch zu decken bedeutet jetzt nicht nur: Ich kann das! Sondern vielleicht auch: Ich habe etwas dafür getan, dass Papa Geld verdienen kann oder Zeit und Kraft für ein gemeinsames Spiel am Abend bleiben. Das Grundbedürfnis von Kindern nach Bewegung und der Forschungsdrang lassen sich nicht abstellen.

Wie sollte ein Homeoffice-Tag strukturiert sein?

Gerade mit jüngeren Kindern muss man mit dem Arbeitgeber querdenken. Denn acht Stunden Arbeitszeit mit Kindern im Haus ist kaum einzuhalten. Das heißt: Kinder bis vier Jahre benötigen jederzeit einen ansprechbaren Erwachsenen! Erst im Alter danach fangen Kinder an, auch akzeptieren zu können, dass Eltern eine Zeit nicht verfügbar sind. Am Ende der Grundschulzeit haben Kinder dann sogar ein ähnliches Gefühl für Zeit wie Erwachsene. Deshalb benötigen Kinder Hilfen, um Absprachen einzuhalten und keine Verlustängste aufzubauen. Der kommende Tag sollte deshalb idealerweise mit Kindern besprochen werden. Wann müssen Sie am Schreibtisch sein? Wann habe ich Zeit für den Partner zum Abstimmen der Planungen oder für Atempausen? Wann ist Zeit für Telefonate mit Freunden und Großeltern? Wiederholen Sie die Tagesplanung beim Frühstück. So fühlen sich ihre Kinder ernstgenommen und können sich auf die Situation einstellen. Wenn an jedem Tag etwas Spannendes, Ungewohntes oder Schönes geschieht, haben alle in der Familie ein Ziel: Damit wir heute Nachmittag zusammen spielen können, müssen wir alle unsere Arbeit schaffen. Diese Planungen dann einzuhalten, das Schöne auch stattfinden zu lassen, ist wichtig und erhöht die Kooperation der Kinder.

Also feste Struktur in verunsicherter Zeit?

Feste Strukturen im Alltag erleichtern für alle die neue Situation. Feste Aufsteh- und Schlafenszeiten helfen, dass wir Erwachsene abends Zeit füreinander haben und auch Zeit, die neuesten Nachrichten zu schauen und, ohne die Kinder, die Sorgen zu besprechen. Planen Sie in ihre Arbeitszeit immer Pausen für Ihre Kinder ein und füllen sie diese mit gemeinsamen Aktionen. Vor allem Vorlesen und Spielen hilft, schnell wieder Nähe zu tanken. Je jünger die Kinder, desto häufiger sind diese Pausen nötig.

Wie kompensiert man eigentlich die fehlenden Sozialkontakte am besten?

Den Kindern fehlen die Kontakte am meisten. Die beste Freundin aus der Schule, die Großeltern, der Kumpel zum Legobauen. Deshalb sollten Tätigkeiten auch sonst übliche Kontakte beinhalten. Das Bild für die Großeltern, der Tagesbericht an die Freundin oder die zu Papier gebrachte Planung der nächsten Spielprojekte. Für Oma und Opa kann man Videos drehen oder Theater aufführen.

Weiter!

Bei Jungs können auch Wettkämpfe helfen: Wer baut den höchsten Turm aus Papier oder die längste Kugelbahn aus Klorollen? All dies beschäftigt das Kind kreativ, lässt es in Gedanken bei der jeweiligen Person sein, und am Ende steht etwas, dass Ihr Kind geschaffen hat - und Sie haben etwas Zeit zum Arbeiten.

Das dürfte das Ziel sein – Zeit gewinnen.

Überlassen Sie Ihren Kindern doch einmal ganz das Kochen. Bei der Planung können Sie ja beratend dabei sein. Selbst zu kochen bringt Kindern nämlich viel mehr Spaß als nur zu helfen. Auch Gesellschaftsspiele gehören in den Haushalt ebenso wie ein 1000-Teile-Puzzle. All dies ist zwar deutlich anstrengender als der Abend vorm Fernseher – klingt aber deutlich länger glücklich nach und gibt ein gutes Wärme-Polster für den nächsten wieder schwierigen Tag.

Und wenn es doch der Fernsehabend ist?

Dann zelebrieren Sie es mit Ihren Kindern zu etwas Besonderem!

Was halten Sie von Tablets und Co?

Dass der Umgang mit den digitalen Medien in Familien ausgeweitet wird, ist verständlich. Wir halten das erst mal nicht für bedenklich. Man sollte nur weiterhin darauf achten, dass Kinder auch „andere Dinge“ tun. Grundsätzlich empfehlen wir die Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender und deren Mediatheken. Eltern sollten aber auch immer mitformulieren, dass diese Wochen eine absolute Ausnahmezeit sind.

Wie wichtig ist es, nach draußen zu gehen?

Vor allem Bewegungsmangel wird über längere Zeit zu Streit in Familien führen. Wir haben keine Ausgangssperre. Deshalb sollte man mit Kindern dort draußen sein, wo man nicht viele Menschen trifft. Wälder etwa sind für Kinder eine Super-Umgebung. Balancieren Sie über Baumstämme, gehen Sie mit geschlossenen Augen über unebenen Boden, sammeln Sie all die Dinge, die Sie im Wald finden – hieraus lässt sich die kreative Aktion des nächsten Tages machen.

Vielen Eltern gehen auch die Bastelideen aus. Sind Sie kreativer?

Spielen Sie mit Knete oder Salzteig, malen Sie mit Fingerfarben oder setzen Sie die Kinder in die Badewanne! Natürlich nach Ihrer Arbeitszeit, damit Sie dabei sind. Verwandeln Sie mit Decken und Tüchern Ihr Wohnzimmer in eine Höhlenlandschaft.

Homeoffice und Kinderbetreuung sind das eine, aber die geforderte Heimbeschulung kommt noch dazu und ist für viele richtig anstrengend. Was raten Sie?

Die Schulkinder sollen zu Hause Aufgaben bewältigen. Das ist für viele Kinder schwer. Und wir Eltern haben das Gefühl, auch noch als Lehrer tätig sein zu müssen. Dies ist nur begrenzt möglich! Wir raten davon ab, nun die Stimmung in den Familien auch noch mit Schulstress zu belasten. Schauen Sie erst mal, wie Ihr Kind mit den Regeln umgeht. Ich gebe hier gern den Rat eines Schulleiters weiter: Ein guter Weg kann es sein, ein hohes Interesse an dieser neuen Art von Schule zu zeigen. Was habt ihr für Aufgaben? Wie geht das? Was ist deine Aufgabe? Zeig mal! Diese Fragen, und das gemeinsame Anschauen, werden zu mehr Motivation führen als die Frage, ob denn alle Aufgaben erledigt seien.

Streit gibt es üblicherweise trotzdem – ist das normal, oder sind wir Rabeneltern?

Auch in den liebevollsten Familien gibt es Streit. Zwischen den Kindern, zwischen Kind und Erwachsenen und – natürlich – zwischen den Erwachsenen. Das wird in den kommenden Wochen oft der Fall sein. Denn wir sind es nicht gewohnt, so viel Zeit miteinander zu verbringen. Also: Lassen Sie Emotionen zu! Und bieten Sie Ihren Kindern Ersatzhandlungen an! Dass Kinder etwa ein Kissen mit einem Gesicht oder einem hässlichen Virus bemalen und kräftig darauf schlagen, ist besser, als den kleinen Bruder zu hauen. Auch eine Brüllecke im Haus, in der ohne „Zensur“ alles geschrien werden darf, wäre okay. Ein Pappkarton hält auch einige Tritte aus...

Puh, es scheint gerade sehr schwer zu sein, die Elternrolle gut auszufüllen.

Unsere Kinder benötigen jetzt erst recht liebevolle, positiv denkende Erwachsene. Dies ist für Eltern eine große Aufgabe, da sie selbst mit finanziellen und vielleicht auch gesundheitlichen Sorgen belastet sind. Deshalb wird es uns nicht gelingen, jeden Tag fröhlich und nervenstark durchzustehen. Kinder können zum Glück über ein paar schlechte Tage hinwegsehen. Wichtig ist nur, dass wir immer wieder darüber nachdenken können, was wir verändern können und müssen. Vielleicht birgt diese Zeit auch eine kleine Chance. Vielleicht bleibt zumindest unseren Kinder die „Corona-Zeit“ auch als tolle gemeinsame Zeit in der Familie in Erinnerung. Die Zeit in der Mama mit uns Fußball gespielt hat, Papa mit uns zusammen gebacken hat, wir zusammen Skatspielen gelernt haben.