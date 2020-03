Quickborn. Der Naturschutz und die Umweltbildung sind den Rotariern in Quickborn seit Jahren ein wichtiges Anliegen. So pflanzen sie seit zehn Jahren den aktuellen Baum des Jahres am Freizeitsee. Jetzt wollen sie gleich einen kleinen neuen Wald anpflanzen. Auf einem etwa drei Hektar großen ehemaligen Maisacker in der Nähe des Wasserwerkes am nördlichen Stadtrand Quickborns sollen Mitte April 4000 Eichen, Kiefern und Buchen angepflanzt werden, damit dort ein neuer Mischwald entstehen kann, kündigen Rotary-Präsident Peter Heydorn und sein Amtsvorgänger Jens Bosse an.

Eigentlich sollte die Pflanzaktion an der Langeloh mit einem großen öffentlichen Spektakel und zahlreichen Helfern am Sonnabend, 25. April, erfolgen, dem offiziellen Tag des Baumes. „Doch wegen der aktuellen Coronakrise haben wir das abgesagt“, erklärt Heydorn. Jetzt würden die Bäume wohl im Laufe des Aprils von einem Gartenbaubetrieb angepflanzt werden müssen. Dennoch bitten die Rotarier die Bevölkerung um finanzielle Unterstützung. 2,50 Euro koste jeder neu angepflanzte Baum, erklärt Heydorn.

„Wir wollen damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und mithelfen, den CO 2 -Anteil in der Luft zu senken“, erklärt der Rotary-Präsident. Für die beiden Chef-Rotarier Quickborns sind Bäume und Sträucher ohnehin tägliches Geschäft. Sie sind geradezu Experten auf diesem Gebiet. Heydorn ist Baumschuler in Bevern, und Bosse arbeitet bei den Landesforsten in Neumünster.

Zunächst werde am Wasserwerk nur etwa ein halber Hektar mit Bäumen bewaldet. Später solle die gesamte Fläche, die mittlerweile der Stadt Quickborn gehört, einen Neuwald bilden. Das werde ein paar Jahre dauern, je nachdem, wieviel Sponsorengeld dafür vorhanden sei. Die Fläche, die direkt an einen vorhandenen Wald angrenzt, werde von der Stadt künftig als Waldgebiet ausgewiesen. „Wir schaffen hier neuen Naturwald an der Gronau auf einem sehr nährstoffarmen Boden“, erklärt Heydorn. Parallel dazu weitet der Service-Club sein Umweltbildungsprogramm am Freizeitsee weiter aus. Dort soll im Mai am Baumlehrpfad mit den etwa zehn dort bereits stehenden Bäumen des Jahres eine große Baumscheibe aufgestellt werden, die die deutsche und insbesondere Quickborner Geschichte anhand der Ringe darstellen soll, die jedes Jahr neu entstehen, erläutert Bosse. So sei die Stieleichenscheibe mit einem Durchmesser von 140 Zentimetern und 25 Zentimeter Dicke 250 Jahre alt, also so alt wie der große Komponist Ludwig van Beethoven heute gewesen wäre.

Weitere einschneidende Ereignisse seit 1770 wie die Reichsgründung 1871, die Kriege und die Stadtgründung Quickborns 1974 sollen anhand der Jahresringe den Besuchern des Baumlehrpfades anschaulich gemacht werden, ebenso wie die Entwicklungen der Technik und der Weltgeschichte. Rotary-Präsident Heydorn ist sich sicher: „Die Besucher werden diese Baumscheibe mit Ehrfurcht betrachten.“

Spendenkonto: Rotary Club Quickborn, IBAN: DE 14 2305 1030 0511 0638 45.