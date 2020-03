Bönningstedt. Es ist wohl das einzige Lokal im Kreis Pinneberg, das genau auf der Grenze zwischen zwei Orten liegt: das Montenegro in der Rugenbergener Straße 50 in Bönningstedt. Vom Sportplatz des SV Rugenbergen aus erreicht man das Restaurant von Bönningstedt aus. Der Parkplatz und zweite Eingang des Restaurants liegt am Krönkampsweg in Ellerbek. „Wir haben unsere Stammgäste in beiden Gemeinden“, sagt Miki Kalender und muss selbst schmunzeln über die ungewöhnliche Lage des Lokals.

Der 60 Jahre alte gelernte Koch aus Montenegro leitet zurzeit das vor fünf Jahren komplett renovierte Lokal, während seine Tochter Sabina in Elternzeit ist. „Nun muss der Opa wieder ran“, sagt Kalender, den alle nur Miki nennen, und lacht. Viele Gäste kämen auch aus Hasloh und Quickborn, wo er viele Jahre das Dubrovnik in der Quickborner Bahnhofstraße und bis vor fünf Jahren das Montenegro am Sportplatz des TuS Hasloh geführt hat

Die offenbar gute Küche und Treue der Kundschaft macht sich auch jetzt in der Corona-Krise bezahlt, erzählt er. Schweren Herzens hatte er zu Beginn der Krise die Öffnungszeiten stark eingeschränkt auf dienstags bis sonntags 12 bis 18 Uhr, wie die Landesverordnung vom 16. März es zunächst mit möglichen Öffnungszeiten von 6 bis 18 Uhr noch vorsah. Diese ließ er dann auf Hunderte Plakate drucken, die er verteilen wollte. Doch als er die Plakate gerade frisch gedruckt auf dem Tisch liegen hatte, erfuhr er nur wenige Tage später, dass alle Restaurants in Schleswig-Holstein ganz schließen müssten. Kalender war zunächst der Verzweiflung nahe und schickte die drei festen Bedienungen nach Hause. Doch dann kam er auf die Idee, wie der Betrieb zumindest in der Küche weiterlaufen könnte: mit Speisen für Selbstabholer. Auf der Homepage und in den sozialen Netzwerken kündigte er diesen neuen Service für freitags bis sonntags von 12 bis 20 Uhr an. Und schon am ersten Wochenende musste sein neuer Chefkoch Milos Stojanovic 200 Speisen zubereiten, die sich die Kunden aus 80 Gerichten auf der Speisekarte aussuchen können. „Ich bin begeistert von dieser tollen Unterstützung unserer Stammkunden“, freut sich Miki Kalender und ist geradezu gerührt über die vielen Solidaritätsbekundungen, die er in den letzten Tagen persönlich, telefonisch und in den sozialen Medien erhalten habe.

Für die Abendblatt-Leser, die lieber zu Hause selbst kochen möchten, hat er Chefkoch Stojanovic jenes Hauptgericht zubereiten lassen, das dem Restaurant seinen Namen gibt: die Montenegro-Pfanne. Auf der Speisekarte ist das Gericht mit der Nummer 33 markiert und kostet 16,90 Euro. Der Außer-Haus-Preis liegt jetzt bei 14,50 Euro. „Das ist unser beliebtestes Fleischgericht“, sagt Gastwirt Kalender. „Es ist aber auch für jedermann zu Hause schnell, problemlos und gut nachzukochen.“ Cevapcici oder andere Leckereien vom Balkan wären vielleicht etwas zu kompliziert zum Selbermachen.

Seinen Koch hat Kalender erst vor einem halben Jahr aus der Hauptstadt Montenegros, Podgorica, abwerben können. Dort hat Stojanovic mit erst 25 Jahren bereits das beste Restaurant vor Ort geführt und täglich 600 Gäste satt und zufrieden nach Hause geschickt, erzählt Kalender stolz. Nun ist er seit September in Bönningstedt und bekocht die Gäste aus dem Kreis Pinneberg. Offenbar mögen die seine Speisen gern, wie sich an den zahlreichen Außer-Haus-Bestellungen ablesen lässt.

Auf www.montenegro-bei-sabina. de) kann sich jeder sein Lieblingsgericht aussuchen und es telefonisch (0151/63 31 05 51) bestellen. Eine halbe Stunde später sind die Speisen abholbereit. „Wir ziehen das jetzt durch, bis die Krise wieder vorbei ist.“ Das dauere hoffentlich nicht allzu lange, sagt Miki Kalender, der seit etwa drei Jahrzehnten in Deutschland lebt und mit seiner Familie längst heimisch geworden ist.

In seiner Heimat Montenegro sei die Situation entspannter als hier. „Ich habe gerade mit meinem Vater telefoniert. Er ist 88 Jahre alt. Es geht ihm gut“, sagt Kalender erleichtert. „Er sagte mir, dass er gut essen war. In Montenegro sind alle Geschäfte und Restaurants noch geöffnet.“ Aktuell sind dort laut John Hopkins-Institut 67 Corona-Infizierte gemeldet bei etwa 650.000 Einwohnern.