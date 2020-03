Elmshorn. Arbeitszeiten von zwölf Stunden sind keine Seltenheit in diesen Tagen. Neue Fälle, neue Kontaktpersonen, neue Patientenbetreuung, alte Patientenbetreuung, etliche Telefonate, Krisenstabssitzungen, Mitarbeiterkoordination, medizinische Entscheidungen, Laborbefunde – all das landet auf dem Tisch von Angelika Roschning, und zwar an einem ganz normalen Arbeitstag. Wobei seit Anfang März kaum noch etwas „normal“ für die Leiterin des Gesundheitsamtes im Kreis Pinneberg ist. Seit die Coronapandemie über das Land rollt, kommt sie um 8 Uhr morgens zur Arbeit und ist meist die Letzte, die im Elmshorner Kreishaus das Licht ausknipst.

Die zugespitzte Dramatik im Gesundheitsamt, in dem die Informationsfäden des Kreises zur Pandemie zusammenlaufen, lässt sich an nur einer Zahl ablesen. Denn während das Team des Infektionsschutzes sonst aus sechs Mitarbeitern besteht, ist diese Abteilung aktuell erheblich aufgestockt. Inzwischen kümmern sich 30 Menschen um nichts anderes als das Abklären von Coronafällen, das Recherchieren von Kontaktpersonen oder die tägliche Neubewertung von Gesundheitszuständen der positiv Getesteten – darunter zwölf Ärzte. Und das, obwohl wir noch „am Anfang der Welle“ stehen, wie Medizinerin Roschning sagt. Sie wirkt besonnen, aufgeräumt, nüchtern – eine klassische Ärztin.

Morgens sichtet die Leiterin des momentan wichtigsten Amtes im Kreis die Laborbefunde. Von „sieben bis acht“ kooperierenden Laboren trudeln die Testergebnisse meist über Nacht ein. Allein an der kreiseigenen Drive-in-Teststation in Moorrege werden täglich etwa 20 Abstriche von Verdachtsfällen genommen. Dazu kommen die Tests von der Diagnosestelle der Kassenärztlichen Vereinigung, von Hausärzten oder Kliniken. Nur am Freitag waren in dieser Vielzahl von Ergebnissen mehr als 20 neue Positivtests dabei (siehe Text oben rechts). „Danach sortieren wir die Lage“, sagt Angelika Roschning.

Das heißt: In kleiner Runde wird entschieden, wer welche Kontaktpersonen der Neuinfizierten recherchiert, welche Menschen anhand ihrer Vita als Risikogruppe eingestuft werden und engmaschiger betreut werden müssen, wie es den „Altpatienten“ geht. „Wir verteilen die Fälle, ordnen Quarantäne an, kontaktieren die Hausärzte – das heißt: Wir telefonieren und kommunizieren sehr viel“, sagt Roschning. Für alle bestehenden Coronapatienten gibt es eine geheime E-Mailadresse, an die sie täglich ihren Zustand durchgeben – anhand dieser Angaben beurteilen die Ärzte, ob die häusliche Isolation fortgesetzt werden kann, eine stationäre Aufnahme angeraten ist oder ein Rettungswagen geschickt werden sollte.

Petra Rejzek-Adomat ist Hygienekontrolleurin im Fachamt Infektionsschutz. Ihre Arbeit gleicht momentan den Ermittlungen einer Polizeidienststelle. Denn sie und ihre Kollegen recherchieren den Hintergrund von Patienten, besorgen Kontaktdaten möglicher weiterer Verdachtsfälle und erforschen so den Ansteckungsweg. „Containment“ nennen sie das im Gesundheitsamt. Bedeutet: Der Kreis der Infizierten soll klar eingrenzbar bleiben. „Noch funktioniert das in den meisten Fällen“, sagt die Infektionsschutzexpertin. Steigt die Zahl der Infizierten weiter so stark an, wird es allerdings schwierig, jeden Ansteckungsweg nachvollziehen zu können.

Ein- bis zweimal pro Woche tagt der Krisenstab des Kreises – neben dem Gesundheitsamt sitzen Rettungsdienste, Katastrophenschutz, Kliniken, Polizei und andere Fachämter am Tisch. Auch die Allgemeinverfügungen zu Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen gehen durch die Hände von Angelika Roschning. Neben diesen administrativen Aufgaben verfolgt sie auch die medizinische Entwicklung der kritischen Fälle, weist Ärzte an, die fachliche Beurteilung am Telefon zu übernehmen und hat einen kurzen Draht zum Arztruf – falls es in einem Fall sehr schnell gehen muss. Kurzum: Angelika Roschning hat derzeit eine Menge Stress, ist kaum ans Telefon zu bekommen, muss die Flut der Informationen sichten, gewichten und sinnvoll kanalisieren.

„Gegen 18 Uhr gucke ich dann auf meinen Schreibtisch“, sagt Roschning, „und kümmere mich noch zwei Stunden um das, was liegen geblieben ist.“ Und am nächsten Tag geht es wieder von vorn los.