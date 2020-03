Kreis Pinneberg. Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen im Kreis Pinneberg ist am Freitag auf insgesamt 178 gestiegen. Das Gesundheitsamt meldete damit 23 neue bestätigte Fälle im Vergleich zum Vortag – ein dauerhaftes Abflachen der Infektionskurve sei damit noch nicht erreicht. Von allen bisher positiv auf das Virus getesteten Menschen müssen momentan 23 in Kliniken stationär behandelt werden. Alle klinisch betreuten Patienten leiden an einem schweren Verlauf der neuartigen, durch das Virus verursachten Lungenerkrankung Covid-19. Nach wie vor gibt es einen Todesfall im Kreis zu beklagen – am Mittwoch starb eine 87 Jahre alte Bewohnerin eines Tornescher Altenheims im Krankenhaus Elmshorn.

Der erste Coronafall im Kreis ist am 3. März bestätigt worden. Ein 48 Jahre alter Rellinger, Labormitarbeiter im Hamburger UKE, hatte sich bei einem Arzt angesteckt. Nach Abendblatt-Informationen befindet sich der zweifache Vater nach anfänglich milden Symptomen noch immer auf der Intensivstation, es gehe ihm unverändert schlecht.

„Hand in Hand für Helgoland“ – eine Insel bittet um Hilfe

Als einer der wenigen Orte in Deutschland ohne Coronafall ist Helgoland einerseits begünstigt. Anderseits fehlt der Wirtschaft der Insel ihr einträglichstes Geschäft – der Tourismus. Deshalb bittet die Wirtschaft der Insel nun um Unterstützung, und zwar, indem treue Gäste auch in der Corona-Krise auf Stornierungen verzichten. Die dazugehörige Aktion des inseleigenen Wirtschaftsforums heißt: „Hand in Hand für Helgoland“.

Denn Pinnebergs Außenposten sei besonders betroffen, da er fast ausschließlich von Tagestouristen und Urlaubern lebt. Inzwischen würden fast alle Betriebe um ihre Existenzgrundlage bangen. Der Grund: Zimmer werden massenhaft storniert, der Einzelhandel liegt brach und der Fährverkehr ist auf ein Minimum reduziert. Zudem müssen geleistete Anzahlungen zurückgezahlt werden. In dieser „dramatischen Situation“ wurde nun die Hilfsaktion ins Leben gerufen. Sie soll alle Helgolandgäste, die schon gebucht haben, motivieren, ihre Reise nicht zu stornieren, sondern zu verschieben und Anzahlungen in Wertgutscheine umwandeln zu lassen.

„Das würde uns in der jetzigen Lage sehr helfen“, sagt der Geschäftsführer des Wirtschaftsforums, Martin Linne. „Da viele unserer treuen Gäste die Insel regelmäßig besuchen, tragen sie dadurch dazu bei, dass ‚ihr Helgoland‘ die schwere Zeit übersteht.“ Die Insulaner seien jedenfalls optimistisch, dass alle gesund bleiben und bald Normalität eintritt.

Der Tagestourismus und die etwa 3000 Betten auf Deutschlands Hochseeinsel locken jedes Jahr fast 400.000 Besucher auf das Eiland und die Düne. Durchschnittsurlauber bleiben etwa vier Tage und geben 115 Euro pro Tag aus.

„Onleihe zwischen den Meeren“ ist zunächst kostenlos

Die Halstenbeker Gemeindebücherei verleiht wieder echte Bücher – wenn auch unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Aber auch in allen anderen Orten des Kreises Pinneberg können sich die Menschen jetzt mit Lesestoff eindecken. Die „Onleihe zwischen den Meeren“ macht es möglich. Das Angebot ist zunächst bis 31. März kostenlos.

In der „Onleihe zwischen den Meeren“ (www.onleihe.de/sh) stehen mehr als 96.000 digitale Bücher, Zeitschriften und Hörbücher zur Verfügung, die zu jeder Tageszeit bequem von zu Hause aus entliehen werden können. Die Auswahl ist auch für Kinder und Jugendliche groß und bietet nicht nur zum Lesen viel, sondern auch zum Anhören, Anschauen und Lernen. Ergänzt wird das Angebot durch Online-Kurse.

Die „Onleihe zwischen den Meeren“ wurde 2011 als Teil der E-Medien-Offensive der Öffentlichen Bibliotheken in Schleswig-Holstein ins Leben gerufen. 110 Büchereien und Fahrbüchereien sowie der Verband Deutscher Büchereien in Nordschleswig bieten ihren Kunden Zugang zur Rund-um-die-Uhr-Online-Bibliothek.

Elmshorn empfiehlt Kita-Trägern, auf Gebühren zu verzichten

Auch Elmshorn empfiehlt den Kita-Trägern, allen Eltern – auch denen, die Notbetreuung in Anspruch nehmen – die Beiträge für zwei Monate zu erlassen. Die Stadt geht damit den gleichen Weg wie Quickborn. Das Geld dafür kommt aus dem Corona-Soforthilfeprogramm der Landesregierung, die dafür 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat.

Arboretum in Ellerhoop schließt

Auch im Arboretum, der Norddeutschen Gartenschau in Ellerhoop, führt das Coronavirus nun zum Stillstand. Wegen des Erlasses der Regierung bleiben die Tore geschlossen. Im Park, so heißt es in einer aktuellen Mitteilung, müsse es aber weitergehen. Kurzarbeit sei ein Fremdwort. Denn auch ohne Besucher setzen die Gärtner nun die bereitstehenden 20.000 Stiefmütterchen, Bellis, Vergissmeinnicht und Ranunkeln in Beete und Rabatten. Damit bei der Wiedereröffnung alles blüht.