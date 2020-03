Quickborn. Die Stadt Quickborn setzt die Kita-Gebühren für April und Mai aus. Ausgenommen davon ist die Notbetreuung. Hintergrund ist ist das seit 16. März geltende Betriebsverbot der Einrichtungen.

Bürgermeister Thomas Köppl sagt: „Es ist den Fraktionen der Ratsversammlung und mir wichtig, die Eltern jetzt direkt zeitnah und unmittelbar finanziell zu entlasten.“ Der Verzicht auf die Gebühr erfolge aber erst nach der politischen Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Quickborn und entsprechender Änderung der Gebührensatzung. Köppl weiter: „Ich gehe davon aus, dass die Gremien der Stadt dies so beschließen werden. In einer Videokonferenz mit den Fraktionen gab es darüber Konsens.“

Über eine Erstattung für die Betreuung der Kinder in Notbetreuung werde zu einem späteren Zeitpunkt beschlossen. „Da deren Eltern sich in aktiver Beschäftigung befinden, sollte kein finanzieller Engpass entstehen“, sagt Köppl, „als Anerkennung für ihre Dienste sollten diese Eltern ebenfalls eine entsprechende Befreiung erhalten.“

Die Stadt hat die Quickborner Träger der Kindertagesstätten gebeten, sicherzustellen, dass die Eltern entsprechend von der Zahlung im April und Mai 2020 befreit werden. Die Befreiung gilt für Krippen-, Elementar- und Schulkind-Betreuungsplätze in Quickborn. Im Bereich der Tagespflege hat die Stadt Quickborn keine Zuständigkeit und kann deshalb dazu auch keine Entscheidungen treffen. Das Land Schleswig-Holstein will den Kommunen 50 Millionen Euro aus dem Corona-Soforthilfeprogramm zur Verfügung zu stellen, damit den Eltern die Kita-Beiträge für zwei Monate zurückerstattet werden. Die gesetzlichen Voraussetzungen sollen in der Maisitzung des Landtages geschaffen beziehungsweise verabschiedet werden.

Halstenbek schafft Forum, um Corona-Hilfe zu koordinieren

Unter Miteinander@halstenbek.de will die Gemeinde ein Forum schaffen, um in der Corona-Krise Hilfsbedürftige und Menschen, die Hilfe etwa beim Einkaufen brauchen, zusammenzubringen. Dafür wurde auch extra eine Anlaufstelle im Rathaus geschaffen. Wer kein Internet hat, kann die zuständige Mitarbeiterin auch unter der Handynummer 0162/278 60 20 erreichen. Mailadresse und Handynummer stehen sowohl Personen offen, die niemanden haben, der ihnen aktuell helfen kann, als auch Menschen, die Zeit und die Bereitschaft haben, um zu helfen. Den Kontakt zwischen den Hilfswilligen und den Hilfsbedürftigen stellt dann die Gemeinde her.

Sammlerstücke vorerst nicht mehr im Museum abgeben

Wie vielerorts im Kreis fallen bis auf Weiteres auch sämtliche Veranstaltungen und Treffen des Heimatvereins Bönningstedt wegen der Corona-Krise aus. Nachdem schon die Großveranstaltung des „Fröhlichen Musizierens“ zum Bedauern der vielen Kinder, die fleißig geübt hatten, nicht stattfinden konnte, mussten nun auch der plattdeutsche Kreis, die Arbeit im Garten des Alten Rektorhauses sowie das Offene Singen abgesagt werden – am 7. April sollte im Altenheim Fasanenhof musiziert werden. Ebenfalls bleibt das Museum auf unbestimmte Zeit geschlossen. Neue Sammlungsgegenstände können nicht entgegen genommen werden.