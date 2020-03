Halstenbek. Gespenstische Stille herrscht in der Grundschule Bickbargen in Halstenbek. Wo sonst mehr als 300 Schüler lernen, verlieren sich an diesem Montag drei Kinder in der Notbetreuung. Draußen im hinteren Bereich der Schule kreischt allerdings unbeirrt eine Säge. Dort sind weiterhin die Bauarbeiter am Schuften, die seit 2017 die komplette Sanierung und die Modernisierung der 1974 und 1975 errichteten Lehreinrichtung vorantreiben. „Das gesamte Projekt wird etwa 14 Millionen Euro kosten“, sagt Bürgermeister Claudius von Rüden.

Er wollte am Montag eigentlich Grundsteinlegung feiern, was angesichts der Corona-Krise jedoch abgeblasen wurde. Dennoch wächst der Erweiterungsbau der Grundschule Bickbargen langsam sichtbar in die Höhe. Er ist das Herzstück der Modernisierung. Es entstehen vier multifunktionale Räume, die insbesondere für den offenen Ganztag genutzt werden sollen, sowie eine Vergrößerung der Mensa von 150 auf dann 300 Quadratmeter. Nach der Fertigstellung sollen bis zu 400 Kinder dort essen können. Bisher sind es 200.

„Wir haben Anfang des Jahres mit den Bauarbeiten für den Erweiterungsbau begonnen“, erläutert von Rüden. Aktuell seien die Gründung abgeschlossen und die Erdgeschossmauern hochgezogen, Ende der Woche solle dann die Decke geschüttet werden. Von Rüden: „Der Zeitplan steht – trotz Corona.“ Die Gemeinde und die an dem Projekt beteiligten Firmen täten alles, um das Bauvorhaben planmäßig Ende des Jahres abschließen zu können. Aktuell sehe es noch gut aus. „Es gibt aber erste Hinweise, dass bestimmte Lieferketten unterbrochen werden könnten“, so von Rüden weiter. Im Extremfall müssten dann die Bauarbeiten ruhen.

Noch allerdings sind die fleißigen Handwerker weiter aktiv. 1,25 Millionen Euro kostet der Erweiterungsbau, allein dieser Bauabschnitt hatte sich angesichts der Kostenexplosion im Baugewerbe dank der großen Nachfrage deutlich verteuert.

Sanieren oder neu bauen – diese mehr als umstrittene Frage hatten die Halstenbeker Kommunalpolitiker im September 2016 in der Gemeindevertretung entschieden und sich mehrheitlich für die Sanierung der Schule ausgesprochen. „Es gab keinen Standort, an dem wir die Schule hätten neu bauen können“, so von Rüden weiter. Und auch am jetzigen Standort sei ein Neubau bei laufendem Betrieb nicht möglich gewesen, eine Sanierung dagegen schon.

Sie begann 2017. Damals wurden Sportboden, Prallschutz, Beleuchtung und Fußbodenheizung in der Sporthalle komplett erneuert sowie die Räume der ehemaligen Kita zu zwei Klassenzimmern umgebaut. Im zweiten Bauabschnitt 2018 ließ die Gemeinde die gesamten sanitären Anlagen der Schule komplett sanieren. Derzeit läuft der dritte Bauabschnitt, der im Wesentlichen den Erweiterungsbau umfasst.

So soll die neue Fassade der Grundschule Bickbargen nach Abschluss der Maßnahme 2022 aussehen.

Foto: moka studio / Arne Kolarczyk

Ab den Sommerferien, wenn der Erweiterungsbau hoffentlich weiter in die Höhe wächst, startet eine weitere große Herausforderung. Der vierte Bauabschnitt umfasst die Modernisierung der Innenräume und der Fassade. So soll von Juli bis September das Lehrerzimmer an die Reihe kommen, es folgen ab Oktober die Verwaltung sowie nach und nach die Klassen- und Fachräume. Als Letztes kommen von April bis Juni 2022 das Foyer und der Flur an die Reihe. Allein dieser Sanierungsabschnitt dauert zwei Jahre und ist in acht Unterabschnitte aufgeteilt, um parallel den Schulbetrieb weiterlaufen lassen zu können.

Mit der Sanierung der Innenräume ist es längst nicht getan. Ab Sommer dieses Jahres beginnt auf dem bisherigen Schulhof die komplette Erneuerung der Entwässerung, ein Jahr später wird die Entwässerung im Bereich der Feuerwehrzufahrt des Sportplatzes erneuert. Allein diese Maßnahme kostet 831.810 Euro. Mit Kosten in Höhe von 760.000 Euro ist die Sanierung des Schulhofs kalkuliert, die für Sommer 2021 geplant ist. Die Schüler hatten zum Teil selbst mitbestimmen dürfen, welche Spielgeräte sie sich dort wünschen.

Der letzte Abschnitt der jahrelangen Bauarbeiten ist die Erneuerung der bisherigen Mensa, die ebenfalls 2021 vorgesehen ist. Die Kosten dafür werden derzeit ermittelt. Nicht zur Schulsanierung gehört die Erneuerung des Sportplatzes Bickbargen, der von der Grundschule, dem Wolfgang-Borchert-Gymnasium und der Halstenbeker Turnerschaft (HT) genutzt wird.

Diese Maßnahme soll bis Herbst 2021 abgeschlossen sein und kostet inklusive Planungskosten mehr als 800.000 Euro. Von Rüden sagt: „Ich bin sehr dankbar, dass die Politik das alles genehmigt hat und auch die Kommunalaufsicht unseren Haushalt trotz des hohen Defizits genehmigt hat.“