Barmstedt/Itzehoe. Am Landgericht Itzehoe ist der erste Prozess wegen der Corona-Krise geplatzt. Das Verfahren gegen Sargis G. (41), dem ein versuchter Mord in Barmstedt vorgeworfen wird, konnte am Montag nicht wie geplant fortgesetzt werden. Im Gericht und bei der Staatsanwaltschaft fehlten Prozessbeteiligte, sodass der Termin bereits zuvor abgesagt wurde.

Der Prozess war am 24. Februar vor der Schwurgerichtskammer eröffnet worden. Die angeklagte Tat datiert vom 16. September 2019, seitdem sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft. Ein zweiter Prozesstag hatte noch am 28. Februar stattgefunden, seitdem war nicht mehr verhandelt worden. „Die Frist, die zwischen zwei Prozesstagen liegen darf, ist jetzt abgelaufen“, so Gerichtssprecher Nils Meppen. Deshalb müsse das Verfahren ausgesetzt und zu einem späteren Zeitpunkt komplett neu gestartet werden. Termine dafür gebe es noch nicht.

Damit bleibt auch unklar, ob der Haftbefehl gegen den 41-Jährigen weiter aufrechterhalten werden kann. Üblicherweise prüft das Oberlandesgericht die Fortdauer der Untersuchungshaft, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der Inhaftierung der Prozess begonnen werden kann. In diesem Fall war das Verfahren zwar gestartet worden, liegt nun jedoch nach der Aussetzung zunächst auf Eis.

Hinzu kommt, dass der Angeklagte in dem Verfahren seine Unschuld beteuert und selbst das Opfer für ihn ausgesagt hatte. Es handelt sich also um reine Indizienbeweise, die die Anklage wegen versuchten Mordes stützen. Dem aus Armenien stammenden Sargis G. hatte die Schwurgerichtskammer zum Prozessauftakt eine Haftstrafe zwischen 45 und 54 Monaten in Aussicht gestellt – im Gegenzug für ein Geständnis, was der 41-jährige jedoch brüsk ablehnte.

Laut Anklage soll er sich am Abend des 16. September 2019 an der Straße Nappenhorn mit Garik A.(47) getroffen haben, um Geldschulden einzutreiben. Als das Opfer die 500 Euro nicht zahlte, soll er sich verabschiedet, dann jedoch Garik A. von hinten angegriffen und zwei Mal mit dem Messer in den Rücken gestochen haben. Ein Stich drang drei bis fünf Zentimeter tief in den Bauchraum ein und führte zu schweren Verletzungen. Weil das Opfer arg- und wehrlos war, sieht die Staatsanwaltschaft das Mordmerkmal Heimtücke als erfüllt an.

Zum Start hatte der Angeklagte nur kurz angegeben, es nicht gewesen zu sein. Und Opfer Garik A. hatte große Teile seiner Aussage bei der Polizei zurückgezogen. Seine Angabe, wonach er und der Angeklagte sich vor den Messerstichen über Schulden gestritten haben, sei falsch. Sargis G. habe bei ihm geklingelt, beide hätten sich 100 Meter von seinem Haus entfernt. Nach einer kurzen Unterhaltung sei er ins Haus zurückgekehrt. Dort habe seine Frau die Verletzungen an seinem Rücken bemerkt. „Ich kann nicht sagen, wer das war. Ich habe nichts gesehen.“

Die Frau des Opfers war unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen worden, weil Garik A. schon während seiner Aussage ankündigte, dass auch seine Frau ihre belastende Aussage zurücknehmen werde. Am zweiten Prozesstag war wegen eines fehlenden Dolmetschers kaum etwas passiert.