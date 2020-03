Pinneberg. Wegen der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus haben die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der Spitzenverband der Krankenkassen die Begrenzungsregeln bei Videosprechstunden für Ärzte und Patienten gelockert. Das heißt: Für das zweite Quartal sollen niedergelassene Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten verstärkt auf die Videosprechstunde zurückgreifen können, um Patienten den Kontakt zu erleichtern. Besonders Hausarztpraxen sollen damit entlastet werden.

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg: „Hausärztinnen und -ärzte leisten einen essentiellen Beitrag bei der Versorgung von Covid-19-Patienten, die zu Hause in Quarantäne sind. Dabei kann die Video-Sprechstunde eine wertvolle Hilfe sein.“ Insbesondere zu Quarantäne-Patienten sollen Ärzte per Videosprechstunde Kontakt aufnehmen, sie ist aber bei allen Indikationen möglich. Auch dann, wenn Patienten zum ersten Mal Kontakt zu einem Arzt haben. Im Unterschied zu einem Telefonat bieten Videosprechstunden den Vorteil, dass sich Ärzte einen Eindruck vom äußeren Zustand verschaffen können. Außerdem entfallen längere Anfahrtswege. Für die Nutzung der Videosprechstunde benötigen Ärzte die Lizenz eines Anbieters. Zudem wird eine Internetverbindung und ein Endgerät mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher benötigt. Patienten benötigen keine zusätzliche Software.

500 Kurse bei der Familienbildung verschoben

Relative Gelassenheit herrscht zurzeit in den Familienbildungsstätten des Kreises – trotz des grassierenden Coronavirus’. „Unsere Kursteilnehmer sind recht entspannt, auch wenn zurzeit leider alle Kurse ausfallen müssen“, sagt Beatrix Grünwald, die in der Familienbildungsstätte Elmshorn die 500 Kurse koordiniert. Etwa 6000 Menschen besuchen diese Kurse pro Jahr. Das gilt auch für alle Veranstaltungen außerhalb der Familienbildungsstätte sowie für die beiden Schwester-Einrichtungen in Wedel und Pinneberg.

„Die meisten Leute, die sich bei uns melden, lassen sich die Kursgebühren für meinen späteren Zeitpunkt gutschreiben, wenn wir den Kurs wieder anbieten können“, erklärt Beatrix Grünwald. Bislang habe es noch keine Bitte gegeben, die Kursgebühr zurückzuzahlen. Einzelne Veranstaltungen wie etwa Vorträge, die bereits bezahlt wurden, würden von der FBS erstattet. Die Absage traf die meisten Kurse mittendrin, sodass sie durchaus nach Ende der Krise fortgesetzt werden könnten. „Wir nehmen jetzt natürlich auch kein Geld ein“, sagt sie. „Aber wir hoffen, dass wir bald wieder Kurse anbieten können.“ Auf der Homepage der FBS bittet sie um Verständnis für die Umstände.

Hinweise zur Videosprechstunde: https://www.kbv.de/html/videosprechstunde.php. Übersicht zu Anbietern unter https://hih-2025.de/corona/