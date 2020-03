Kreis Pinneberg. Nach einem eher mäßigen Anstieg der Neuinfektionen in den vergangenen zwei Tagen hat die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis Pinneberg wieder stark zugenommen. Binnen eines Tages wurden vom Gesundheitsamt 16 weitere Fälle registriert – das ist der bisher höchste Anstieg seit dem Bekanntwerden des ersten Falls im Kreis am 3. März. Insgesamt sind damit 76 Personen im Kreis mit dem neuartigen Virus infiziert – einige müssen oder mussten bereits intensivmedizinisch betreut werden. Zum Vergleich: Auch in Hamburg stieg die Zahl von Donnerstag auf Freitag so dramatisch wie noch nie – um 158 Personen auf 664.

Die Kreisverwaltung Pinneberg appelliert in diesem Zusammenhang an alle Bürger, nicht mehr oder nur im äußersten Notfall zum Recyclinghof nach Tornesch zu fahren. Denn nachdem die Öffnungszeiten auf 8 bis 13 Uhr beschränkt wurden, ist es auf dem Hof und der Zufahrt überfüllt. „Es kommt zu Situationen, die bei der hohen Ansteckungsgefahr definitiv nicht zu vertreten ist“, sagt so Landrat Oliver Stolz.

Quickborner Stadtwerke schalten kostenlos Turbo-Internet frei

In der aktuellen Corona-Krise sollen die Menschen zu Hause wenigsten einen sehr guten Internet-Empfang haben. Das hat sich Quickborns Werkleiter Panos Memetzidis gesagt und jetzt entschieden, allen 5000 tel.quick-Kunden einen Anschluss freizuschalten, der ihnen mindestens eine Download-Geschwindigkeit von 100-Megabit pro Sekunde ermöglicht.

2000 Kunden seien davon betroffen, erklärt Memetzidis. 3000 Kunden verfügten bereits über einen solchen oder noch schnelleren Anschluss. „Wir wollen unseren Kunden zu Hause die Situation erleichtern“, erklärt der Quickborner Werkleiter dieses Angebot, das automatisch für sie umgestellt werde, ohne dass sie sich anmelden oder etwas dafür bezahlen müssten. Ein bisschen Werbung sicherlich auch.

Wer noch keinen 100-Mb-Anschluss habe, für den könnte es womöglich nicht reichen, wenn alle im Haushalt gleichzeitig Filme oder Spiele streamen oder herunterladen wollen, erklärt Memetzidis. „Da wird es dann eng für manche Kunden. Das wollen wir verhindern.“

Die Freischaltung erfolge zum 1. April für zunächst drei Monate, kündigt der Werkeleiter an und erklärt: „Die Versorgung in Quickborn ist zu 300 Prozent gesichert.“ Das gelte auch für Strom, Gas, Wasser und Wärme.