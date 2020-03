Pinneberg. Unerwartet und unfreiwillig sehr viel Zeit zu haben und sehr wenige Möglichkeiten, sie zu gestalten, ist ein Schicksal, das derzeit sehr viele Menschen hierzulande teilen. Die drastischen Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Ausbreitung des Coronavirus’ zu unterbinden, schenken aber nicht nur Zeit, die unsichtbare Gefahr verunsichert auch. Mehr denn je ist deshalb etwas für die Seele willkommen. Etwas, das ablenkt, unterhält, tröstet oder zum Lachen bringt. Bücher zum Beispiel. In loser Folge stellen wir Buchhändler aus dem Kreis Pinneberg vor, die uns ihre derzeitige Lieblingslektüre verraten. Denn: Lesen ist besser als Grübeln, und: Es gibt ein Leben nach dem Corona-Stillstand!

Buchhändlerin Anke Marckmann ist die Erste im Bunde, auch deshalb, weil der Bücherwurm ebenfalls in einer Ausnahmesituation gegründet wurde. Mehr als 70 Jahre ist es nämlich her, dass eine pfiffige Dame namens Traute Roder, die aus ihrer Heimatstadt Danzig nach Pinneberg geflohen war, 1947 an der Dingstätte eine Leihbücherei namens Bücherwurm eröffnete. Zuvor hatte sie Bohnen- und Erbsensaat gegen Bücher getauscht und auf diese Weise den Grundstock dafür zusammenbekommen. Schon ein Jahr später, im Jahr der Währungsreform, wurde eine Buchhandlung daraus, die öfters umgezogen ist und seit 1995 in der Dingstätte 24 ihr Zuhause hat. Die heutige Chefin Anke Marckmann erlebt nun, wo sie ihren Laden schließen muss, ihre vielleicht größte Herausforderung.

Am Dienstag klingelt noch unablässig das Telefon, und der Bücherwurm ist nachmittags gut besucht. Aber seit Mittwoch hat sich das geändert, es ist zu. Um so besser, dass der Bücherwurm, der die ersten Krisen in Zeiten des Internet-Buchhandels erfolgreich überstanden hat, bereits seit Langem die von Pinneberger Kunden begehrte Leseware im Raum Pinneberg persönlich und kostenfrei an die Haustür liefert. Bestellbar über www.buecher-pi.buchhandlung.de, bezahlbar per PayPal oder Kreditkarte.

Ein Sachbuch hat es Anke Marckmann zurzeit besonders angetan. Es stammt von dem Deutsch-Iraner Michel Abdollahi und heißt, mit einem sofort erkennbaren Seitenhieb gegen Thilo Sarrazin, „Deutschland schafft mich“. Erschienen ist es im Verlag Hoffmann & Campe, in dem schon Heinrich Heine verlegt wurde und immer noch wird.

„Dieses Sachbuch liest sich wie ein Roman“, sagt Anke Marckmann begeistert. Und: „Es geht um Rassismus und Ausgrenzung, und sprachlich ist es großartig.“ In der Ich-Form nimmt der Performer, Moderator und Journalist Abdollahi seine Leser mit in die vergangenen Jahre durch Deutschland, wo die ausländerfeindlichen Anschläge von Rostock-Lichtenhagen und Solingen, die NSU-Mordserie oder das umstrittene Buch „Deutschland schafft sich ab“ von Thilo Sarrazin ihre Spuren hinterlassen haben.

„Ich gucke gern den Fernsehsender N 3, und da habe ich Michel Abdollahi immer mal wieder durch Zufall gesehen“, erzählt die Buchhändlerin. Er schreibe charmant und zugleich provokant und entwaffnend einfach. „Das werden nicht die Leute lesen, die es nötig hätten“, fürchtet sie allerdings, „denn Abdollahi sensibilisiert das Bewusstsein.“

An der Hand seiner Großmutter floh der Autor aus Teheran nach Deutschland und wurde in Hamburg heimisch. Später zogen seine Eltern, die hier Architektur und Medizin studiert hatten, nach. Nach dem Anschlag auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo stellte er sich auf den Jungfernstieg mit einem Schild mit der Aufschrift „Ich bin Muslim. Was wollen Sie wissen?“ und stellte sich öffentlich den Fragen von Passanten. Diese Aktion fand internationale Beachtung und wurde oft kopiert.