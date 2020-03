Kreis Pinneberg. Nun hat es auch die Regio Kliniken erwischt. Wie sich am Mittwoch herausstellte, hat sich eine Mitarbeiterin im Krankenhaus Wedel mit dem Corona-Virus angesteckt. Offenbar war der Überträger eine Person, die keinen Bezug zur Klinik hatte. Da die betroffene Krankenschwester danach in drei Schichten im Krankenhaus gearbeitet hat, sind möglicherweise 25 weitere Kollegen betroffen, die mit ihr in Kontakt standen. Alle seien vorsorglich in Quarantäne gesetzt, auch wenn bislang nur die betroffene Krankenschwester nachweislich mit dem Virus infiziert sei, sagte Kliniksprecherin Birga Berndsen.

Alle bis dahin untersuchten Abstriche von allen möglicherweise betroffenen Kollegen seien negativ ausgefallen. Bislang sei also kein weiterer Mitarbeiter oder Patient positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vorsorglich ist jetzt eine Station im Krankenhaus Wedel geschlossen worden, erklärt Berndsen. Zehn Patienten, mit denen die Krankenpflegerin in Berührung kam, sind isoliert worden. Die Zimmer können nur von speziell geschütztem Personal betreten werden, die Mundschutz, Kittel, Handschuhe und Schutzbrille tragen würden. Auch alle anderen Patienten seien informiert worden, ebenso die Hausärzte von Patienten, die in dem betreffenden Zeitraum in der Klinik stationiert waren.

Alle nicht betroffenen Mitarbeiter arbeiteten unter erweiterten Schutzmaßnahmen weiter. Die Klinik stehe in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt des Kreises Pinneberg, so Berndsen. „Der Vorfall hat aber keine Auswirkungen auf die beiden weitaus größeren Standorte der Regio Kliniken in Elmshorn und Pinneberg“, versichert die Kliniksprecherin.

Pinneberger Blumenhändler verschenkt Ware

Die Tür zu Blume 2000 in der Pinneberger Fußgängerzone steht am Mittwochmorgen einen Spalt weit offen. Davor: Eimer voller Schnittblumen, Paletten mit Topfpflanzen. Aus der Tiefe des dunklen Geschäfts schleppt Filialleiter Dietrich Malonek (50) unentwegt Nachschub heran. Der Laden ist geschlossen. Dies ist kein Ausverkauf, es ist viel krasser: Malonek verschenkt seine Ware. Was jetzt üppig blüht, wäre ohnehin verwelkt, wenn er, wann auch immer, wieder öffnen darf.

Blume-2000-Filialleiter Dietrich Malonek verschenkt am Mittwochmorgen vor seinem Laden in der Pinneberger Fußgängerzone seine gesamte Ware. Cindy Jayloni freut sich über Narissen und eine Ranunkel.

Foto: Alexander Sulanke

„Danke für die Blumen“, sagt Cindy Jayloni (30), die sich ein Bund Narzissen und eine Ranunkel ausgesucht hat. Andere Passanten nehmen Osterdekoration mit – es ist wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, welche zu ergattern. Und so blüht die Fußgängerzone noch einmal auf, bevor das Leben im Laufe des Tages von Minute zu Minute mehr einfriert.

„Wir haben überlegt, ob Blumen Waren des täglichen Bedarfs sind“, sagt Malonek. „Aber am Ende müssen wir auch unsere Mitarbeiter schützen.“

Wedel legt eine Hilfsbörse auf

Zusammenhalten in diesen fordernden Zeiten. Dazu möchte auch die Stadt Wedel ihre Bürger aufrufen, indem sie Hilfesuchende und Helfer zusammenbringt. Wie das gelingen soll? Mittels einer vom Seniorenbüro der Stadt ins Leben gerufenen Hilfsbörse. Darüber sollen Freiwillige an Personen vermittelt werden, die auf Unterstützung angewiesen sind, um ohne gesundheitlichen Schaden durch die Corona-Krise zu kommen.

„Wir wollen eine Verbindung zwischen Menschen, die zur Risikogruppe gehören, also Kranke und Senioren, aber auch Menschen, die in Quarantäne sind, und freiwilligen Helfern herstellen“, sagt Stadtsprecher Sven Kamin. Wer beispielsweise Hilfe beim Einkauf benötigt und dabei nicht auf Familienmitglieder oder Nachbarn zurückgreifen kann, kann sich telefonisch (04103/707-268) oder per E-Mail (m.bauermeister@stadt.wedel.de) bei Marcel Bauermeister registrieren lassen. Er ist der neue Leiter des Wedeler Seniorenbüros. Gleiches gilt für Personen, die helfen möchten. Das Seniorenbüro vermittelt dann Helfer und Hilfesuchende.

Wichtig für alle Freiwilligen sei dabei, dass sie unter 51 Jahre alt sind und selbst nicht der Risikogruppe angehören. Ebenso dürften sie sich nicht innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Corona-Risikogebiet oder einem laut Robert-Koch-Institut vom Virus besonders betroffenen Gebiet aufgehalten haben.

„Mit dem Angebot wollen wir dazu beitragen, dass Menschen aus der Risikogruppe auch wirklich zu Hause bleiben können“, so Kamin. „Es geht darum, dass jeder Hilfe bekommt, auch wenn jemand nicht so gut aufgestellt ist.“ So solle verhindert werden, dass Menschen, die besonders gefährdet sind, aus Mangel an Alternativen selbst in den Supermarkt gehen. „Wenn wir das schaffen, ist schon viel erreicht.“ Schließlich gehe es darum, Infektionsketten zu unterbrechen.

Woran es noch fehlt, sind Leute, die Hilfe anfordern

Da gerade Senioren nach aktuellen Erkenntnissen von den Folgen einer Covid-19-Erkrankung besonders schwer betroffen sein können, will das Seniorenbüro ihnen mit dem Angebot eine unbürokratische Hilfestellung ermöglichen. Bislang hätten sich bereits gut ein Dutzend Helfer registrieren lassen. „Ich freue mich sehr über diese Hilfsbereitschaft. Das ist ein tolles Signal“, sagt Seniorenbüro-Leiter Marcel Bauermeister, der das Angebot ins Leben gerufen hat.

Woran es allerdings noch fehlt seien Hilfesuchende. Diese gelte es nun zu erreichen.„Wir hoffen, dass die Menschen in Wedel das Angebot wahrnehmen“, sagt Stadtsprecher Kamin. Niemand müsse falsche Scham haben: „Die Helfer sind da und freuen sich, wenn sie was zu tun haben.“

Wer darf öffnen, wer nicht? Ein Fall fürs Ordnungsamt

„Bleiben Sie gesund“, ist auf einem mit der Hand geschrieben Zettel in der gläsernen Eingangstür eines Bekleidungsgeschäfts in der Pinneberger Rathaus-Passage geschrieben. Daneben eine gemalte Blume. Der Laden selbst: geschlossen. In dem Einkaufszentrum hat am Mittwoch nur noch der Drogeriemarkt Rossmann geöffnet.

Auch alle anderen Modegeschäfte in Pinneberg und anderen Orten sind geschlossen. So hat es die Landesregierung verfügt, um die Ausbreitung des Coronavirus’ einzudämmen. Daran halten sich die Händler. Lediglich die Botschaften in den Schaufenstern unterscheiden sich voneinander. Ist es in der Rathaus-Passage eine gemalte Blume, so ist am Eingang eines Textilfilialisten in Pinneberg angeschlagen: „Einbruch zwecklos. Tresor wurde geleert.“

In anderen Branchen legen die Geschäftsinhaber offenbar selbst und recht unterschiedlich aus, was erlaubt ist. Darf ein Bäcker auch weiterhin Tische rausstellen, obwohl der Betrieb von Restaurants doch untersagt ist? Ist ein Dönerimbiss eigentlich ein Restaurant? Und was für den täglichen Bedarf bietet der Sonderpostenmarkt Tedi an, dass er am Mittwoch geöffnet hatte? Süßigkeiten und Getränke? Warum hatten dann aber Woolworth und der Ein-Euro-Shop trotz vergleichbaren Angebots geschlossen?

Nach Auskunft der Polizei müssen die örtlichen Ordnungsämter überwachen, dass die Vorgaben der Landesregierung eingehalten werden, und gegebenenfalls einschreiten. Im Zweifel könnten sie die Polizei zur Hilfe rufen.

Kreishaus in Elmshorn hat jetzt einen Nachtschalter

Die Kreisverwaltung in Elmshorn hat einen Notschalter eingerichtet, da weiterhin kein Publikumsverkehr in weiten Bereichen der Behörde möglich ist. Der Notschalter kann von Personen genutzt werden, die einen elektronischen Aufenthaltstitel (EAT) beantragt haben.

Dieser kann dort an drei Tagen in der Woche unbürokratisch abgeholt werden. Der Schalter öffnet montags von 9 bis 11 Uhr, dienstags von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 11 Uhr. Er befindet sich rechts neben dem eigentlichen Haupteingang an der Ernst-Abbe-Straße und ist mit einem Hinweisschild versehen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Kunden werden gebeten, dafür einen eigenen Stift mitzubringen, um das Infektionsrisiko zu minimieren.

Ansonsten gilt: Kundenbesuche sind nur in dringenden Fällen und nach einer Priorisierung seitens der Kreisverwaltung für den Bereich der Ausländerbehörde und der Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde möglich. Alle anderen Bereiche bleiben geschlossen, bereits vereinbarte Termine verlieren ihre Gültigkeit. Termine die dem 16. März für die Ausländerbehörde oder die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde vereinbart wurden, bleiben gültig. Telefonischer Kontakt zur Kreisverwaltung ist unter 04121/ 450 20 möglich, Emails sind an buergerservice@kreis-pinneberg.de zu richten. Ausschließlich für Gastronomen hat der Kreis unter 04121/450 222 21 eine Hotline eingerichtet (siehe auch erste Lokalseite). Dort werden alle Fragen etwa zum Thema Hygiene beantwortet. Die Mitarbeiter des Fachdienstes Sicherheit und Verbraucherschutz sind montags bis donnerstags von 8.30 bis 15.30 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr erreichbar.

Im Stadtzentrum Schenefeld sind 20 von 100 Geschäften geöffnet

Der Marktplatz im Stadtzentrum Schenefeld ist nahezu menschenleer. Nur die Osterhasen aus der schon aufgestellten Osterdeko halten ein bisschen trotzig die Stellung, fast alle Geschäfte im Umfeld haben zwangsweise geschlossen. Es ist eine gespenstische Stimmung, die am Mittwoch in der Coronavirus-Zeit in dem sonst geschäftigen Einkaufszentrum herrscht.

Immerhin: 20 der 100 Geschäfte sind priorisiert und dürfen weiterhin öffnen. Etwa der große Rewe-Markt, der täglich mit frischer Ware und alle drei Tage mit „Trockenware“ beliefert wird, das Reformhaus, die zwei Drogeriemärkte, die zwei Bäckereien, die Hussel-Confiserie, die Apotheke, die beiden Banken, die zwei Optikfachgeschäfte und die Friseure. Auch der Teeladen und das Tabakgeschäft sind darunter, ebenso wie die Reinigung und die Poststelle.

Für Frequenzbringer wie TkMaxx, das Modehaus Ramelow, H&M, Intersport oder die Heymann-Buchhandlung gilt das nicht, sie haben geschlossen. Auch Spielbank und die gesamte Gastronomie sind dicht, mindestens wohl bis zum 19. April. Die Arztpraxen sind weiterhin vollumfänglich geöffnet.

Centermanagerin Songül Aksu hat sich entschieden, alle Zugänge zum Einkaufszentrum offen zu halten. Die Geschäfte, die weiterhin ihre Waren anbieten dürfen, öffnen mindestens bis 18 Uhr, viele auch bis 20 Uhr. Der Rewe bietet weiterhin eine Öffnungszeit von 7 bis 22 Uhr an, er wird jedoch laut dem aktuellen Stand von der Möglichkeit einer Sonntagsöffnung nicht Gebrauch machen. Stühle und Tische der Gastronomie, auch in den Bäckerei-Cafés, sind beiseite geräumt worden, um den wenigen verbliebenen Kunden ausnahmsweise einmal keine Aufenthaltsqualität zu bieten.

Sowohl Senioren als auch Familien sind im Einkaufscenter unterwegs

Allerdings ist zu beobachten, dass gerade ältere Menschen das Stadtzentrum weiter als Kommunikationspunkt nutzen, sich etwas beim Bäcker kaufen und sich zum Klönschnack auf die festinstallierten Sitzbänke setzen. Auch Familien mit Kindern kommen nach wie vor ins Einkaufscenter. Alle Kunden sind aufgefordert, einen Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen im Stadtzentrum unbedingt einzuhalten.

Songül Aksu ist die Centermanagerin im Stadtzentrum Schenefeld. Sie steht in engem Kontakt zur Stadt Schenefeld, zum Kreis und zu ihren Mietern.

Foto: HA

„Wir stehen im engen Kontakt zur Stadt, zum Kreis und natürlich zu unseren Mietern“, sagt Centermanagerin Songül Aksu. Alle Mitarbeiter in der Verwaltung und der Technik des Einkaufscenters würden normal arbeiten, auch die Mitarbeiter des Wachdienstes seien nach wie vor rund um die Uhr im Einsatz.

Veranstaltungen wie etwa der für den 5. April geplante Antikflohmarkt fallen ersatzlos aus. Auch die Kinderbetreuung ist komplett eingestellt – und das bis zunächst 20. April. Die Ideenwerkstatt als Träger der Kinderbetreuung gibt auf der Facebookseite des Stadtzentrums Tipps, was Eltern jetzt in der kita- und schulfreien Zeit mit ihren Kindern machen können – etwa etwas zusammen basteln. Damit soll verhindert werden, dass Eltern und Kindern aktuell zum Shoppen in das Stadtzentrum kommen.

Welche Geschäfte geöffnet haben und zu welchen Zeiten, kann auf der Homepage des Stadtzentrums unter www.stadtzentrum-schenefeld.de nachgelesen werden.

Elmshorn schließt alle öffentlichen Toiletten

Noch eine logistische Herausforderung im Coronavirus-Alltag: Elmshorn schließt von heute an alle öffentlichen Toiletten. Konkret betrifft die Schließung die Toilettenanlagen am Alten Markt, am Busbahnhof, im Steindammpark und in der Markthalle. Die Stadtverwaltung bitte die Bürger um Verständnis.

Recyclinghof in Tornesch verkürzt Öffnungszeiten

Die GAB reduziert ab sofort die Öffnungszeiten des Recyclinghofes in Tornesch-­Ahrenlohe. Er ist bis auf Weiteres montags bis sonnabends von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Die Maßnahme ist Teil des Pandemieplans der GAB. Oberstes Ziel ist es, die öffentliche Abfallentsorgung weiterhin sicherzustellen.

Junge Union organisiert Einkaufs-Helfer

Die Junge Union hat zur Unterstützung von Menschen aus Coronavirus-Risikogruppen die Aktion „Die Einkaufshelden“ ins Leben gerufen. Junge, gesunde Menschen sollen für Vorerkrankte und Ältere Einkäufe erledigen. Die Anmeldung für Hilfesuchende und Helfer ist unter www.die-einkaufshelden.de und unter der Telefonnummer 0431/660 99 35 möglich. Die Aktion ist parteiunabhängig.

Die Landesvorsitzende der Jungen Union, Birte Glißmann aus Elmshorn, sagt: „Ältere und vorerkrankte Menschen sind während der Corona-Pandemie auf unsere Unterstützung angewiesen. Wir wollen Einkäufe und andere Erledigungen im Alltag für sie übernehmen.“Zurzeit sind 6000 Freiwillige online registriert, davon auch schon mehr als 100 aus Schleswig-Holstein.