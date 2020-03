Kreis Pinneberg. Gut vorbereitet ist die Arbeitsagentur in Elmshorn auf den Ansturm der Firmen, die unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leiden und Kurzarbeitergeld beantragen wollen. Eine Hotline hat die Behörde nach Auskunft von Sprecher Gerold Melson für Betriebe geschaltet. Denn: „Ich rechne in den kommenden Wochen mit einem deutlichen Anstieg der Anzeigen, das Interesse ist jetzt schon enorm gewachsen.“

Nach dem Ausbruch der Pandemie hatten Bundestag und Bundesrat eine Neureglung zum Kurzarbeitergeld beschlossen, um Entlassungen zu vermeiden. Aus den Bereichen Messebau, Hotellerie und Gastronomie kommen vor allem Anfragen. Von einer Steigerung der tatsächlich eingegangenen Anträge kann er jedoch aktuell nicht berichten. In der jüngeren Vergangenheit stand das Kurzarbeitergeld nicht im Fokus der Unternehmen. Schließlich brummte die Wirtschaft. „Wir hatten im zweiten Halbjahr 2019 im Schnitt nur eine Hand voll Betriebe, die sich in konjunktureller Kurzarbeit befanden“, sagt Melson. Die Zahlen schwankten monatlich, waren aber immer deutlich unter zehn. Die Zahl der betroffenen Arbeitnehmer pendelte sich zwischen 20 und 40 ein. „Damit war diese Leistung in den vergangenen Monaten fast bedeutungslos“, so Melson.

Die Arbeitsagentur erstattet mit dem Kurzarbeitergeld nicht nur 60 Prozent des Verdienstausfalls, bei Beschäftigten mit Kindern sind es 67 Prozent. Sie übernimmt auch zu 100 Prozent die Sozialabgaben, die Arbeitgeber auch für die Kurzarbeit bisher abführen müssen. Die zeitliche Bandbreite ist unterschiedliche. Kurzarbeitergeld kann es für Mitarbeiter geben, die nur wenige Stunden in der Woche weniger im Betreib sind. Es kann aber auch Geld geben für Mitarbeiter, die null Stunden beschäftigt sind.

Die Betriebe müssen erst einmal nur die Kurzarbeit anzeigen. Dann gibt es eine Genehmigung von der Arbeitsagentur. Erst im Nachhinein muss der Betrieb die fehlenden Stunden angeben. Dazu hat er drei Monate Zeit. Am Geld wird die Hilfe gegen Arbeitslosigkeit als Folge der Pandemie auch nicht scheitern. „Die Kassen der Bundesagentur für Arbeit sind gut gefüllt“, sagt Melson.

Kurzarbeitergeld hat sich in der Vergangenheit, etwa während der Finanzkrise 2008 als eines der wirksamsten arbeitsmarktpolitischen Instrumente erwiesen, um die Härten für die Wirtschaft abzumildern. Wer allerdings spontan Kontakt mit einem Mitarbeiter der Agentur für Arbeit aufnehmen will, kann sich den Weg sparen. Die Behörde schließt sich dem Vorgehen der Rathäuser und Amtsverwaltungen im Kreis an.

In der Agentur für Arbeit Elmshorn einschließlich der Geschäftsstellen Pinneberg und Uetersen werden zur Gesundheitsprävention bis auf Weiteres die persönlichen Kontakte zu Kunden nur noch in Einzelfällen und nach vorheriger telefonischer Vereinbarung ermöglicht.

Verwiesen wird von der Agentur stattdessen auf das Online-Angebot www.arbeitsagentur.de. Für dringende Notfälle wurde im Kreis die Telefonnummer 04121/480100 geschaltet, sie ist erreichbar von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 12.30 Uhr. Zudem gibt es eine bundesweite, kostenlose Kurzarbeitergeld-Hotline für Betriebe: 0800/4555520.