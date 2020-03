Elmshorn. Es ist ein kleines Gebäude in Elmshorn fernab der Innenstadt, doch es symbolisiert einen großen Schritt zweier Banken. Sehen sie sich sonst als Konkurrenten, machen sie nun wenigstens zum Teil gemeinsame Sache. Die Sparkasse Elmshorn und die VR Bank in Holstein teilen sich am Hebbelplatz einen Standort. Gemeinsam betreiben sie dort eine SB-Filiale. Es ist das erste Mal im Kreis Pinneberg, dass eine Volksbank und eine Sparkasse kooperieren. „Die Geldversorgung der Menschen rund um den Hebbelplatz soll so sichergestellt werden“, sagt Sparkassen-Pressesprecher Olaf Seiler während eines Gesprächs zur Vorstellung der Kooperation, die die bisher einzige der beiden Finanzgruppen im Süden Schleswig-Holsteins ist. Die Kooperation besteht seit Anfang 2020.

Genossenschaftsbanken, Sparkassen und Privatbanken, das sind die drei großen Säulen des bundesdeutschen Bankensystems. Kreditinstitute wie die VR Bank in Holstein, die dem Genossenschaftsgedanken verpflichtet sind, wurden einst von klein- und mittelständigen Unternehmern gegründet, um ihre Geschäftstätigkeit durch Kredite zu sichern. Die Sparkassen wie das Elmshorner Institut befinden sich in öffentlicher Hand und sollen breiten Bevölkerungsschichten helfen, ihre Geldangelegenheiten zu regeln. Die öffentliche Rechtsform der Sparkassen macht Fusionen mit privaten Instituten unmöglich.

Die Wurzeln unterscheiden sich, Geschäftsmodelle und Kundenstruktur haben sich jedoch angenähert. Unter dem Druck der Niedrigzinspolitik von EZB und FED und damit verbunden der sinkenden Erlöse sowie der wachsenden Digitalisierung der Geldgeschäfte weichen alte Gegensätze auf. Die unterschiedlichen Brüder proben die Zusammenarbeit.

Janine Köhn von der VR Bank in Holstein und Carolin Armster von der Sparkasse Elmshorn können sich noch gut an ihre Zeiten am Hebbelplatz erinnern. Die Menschen aus dem Quartier kamen zu ihnen in die Filiale, es ging gemütlich zu, und es wurde oft noch ein bisschen geschnackt nach der Erledigung der Geldgeschäfte. Damals hatte jede der beiden Banken eine Filiale am Hebbelplatz. Seite an Seite waren sie platziert. Die Sparkasse hatte sich in den 1960er-Jahren das Ziel gesetzt, neben dem Haupthaus an der Königstraße weitere Filialen im Stadtgebiet zu eröffnen.

Die Niederlassung am Hebbelplatz war die erste. Doch dann kam die Digitalisierung, und immer mehr Kunden erledigten ihre Bankgeschäfte von zu Hause aus. Beiden Filialen wurden in SB-Standorte umgewandelt. Und der Stadtteil veränderte sich. Gegenüber dem Bankgebäude zeugt ein altes Schlecker-Schild von der Vergangenheit. Seit der Pleite des Drogeriediscounters steht der Laden leer. Früher gab es am Hebbelplatz einen kleinen Supermarkt. Heute nur noch eine Bäckerei. Einige Gebäude stammen aus dem 1920er- und 1930er-Jahren. An manchen Fenstern hängen Gardinen, wie sie zu Wirtschaftswunderzeiten modern waren. Für viele Menschen ist das Gebiet um den Hebbelplatz jedoch ein Kiez im besten Sinne, auf dem sie sich zu Hause fühlen.

„Es ist ein gewachsenes Quartier“, erklärt Seiler. Für manche Bewohner wäre der Weg zu ihrer Bank an der Königstraße zu weit. Also entstand die Idee einer gemeinsamen Filiale. Die Geldversorgung konnte aufrechterhalten bleiben bei niedrigeren Kosten für das Gebäude. Genutzt wird die Räumlichkeit der alten Sparkassen-Filiale. An der Außenseite sind die Firmenschilder der beiden Geldinstitute gleichberechtigt nebeneinander angebracht. Ansonsten ist die Front neutral gehalten. Ein großer, roter Stahl-Aufsteller zieht die Aufmerksamkeit des Vorbeigehenden an.

Damit keine Verwechslungsgefahr besteht, ist die Räumlichkeit optisch unterschiedlich gestaltet. Auf der rechten Seite finden die Kunden der VR Bank in Holstein einen Geldautomaten und einen Selbstbedienungsterminal, selbstverständlich mit den Symbolen des Geldinstituts ausgestattet. Auf der linken Seite das Gleiche für die Sparkasse Elmshorn, durch die Gestaltung deutlich als deren Geldautomat und Terminal erkennbar. Wollen die Kunden allerdings das Gespräch mit einem Mitarbeiter suchen, müssen sie sich an die Haupthäuser in der Innenstadt wenden. Einen Raum für Gespräche gibt es am Hebbelplatz nicht.

Vorsichtshalber verkünden die Geldhäuser in einer gemeinsamen Pressemitteilung, dass weitere gemeinsame Aktionen nicht geplant sind. Im Norden Schleswig-Holsteins ist man weiter. Dort gibt es bereits mehrere Kooperationen zwischen Genossenschaftsbanken und Sparkassen.