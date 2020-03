Kreis Pinneberg. Am Dienstag war Equal Pay Day. Dabei handelt es sich um den Tag, bis zu dem Frauen in Deutschland bei einer Lohnlücke von 20 Prozent gegenüber Männern umsonst arbeiten. Anlässlich des Equal Pay Day wollen die insgesamt elf Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Pinneberg, die in den Diensten von Städten, Großgemeinden und Ämtern stehen, auf diese ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern aufmerksam machen, ein Bewusstsein für die Problematik schaffen und zu mehr Lohngerechtigkeit motivieren.

Die vom Statistischen Bundesamt errechneten Bruttostundenlöhne der Frauen betrugen im vergangenen Jahr 17,72 Euro, während Männer auf 22,16 Euro kamen. Damit liegt der geschlechtsspezifische Entgeltunterschied laut den Gleichstellungsbeauftragten aktuell bei 20 Prozent. Umgerechnet ergeben sich daraus 77 Tage, die Frauen gegenüber Männern quasi umsonst arbeiten. Damit ergibt sich das Datum des Equal Pay Day, der also 2020 auf den 17. März fiel.

Frauen verdienen in ihrem Leben 48,8 Prozent weniger

Im gesamten Lebensverlauf verdienen Frauen sogar 48,8 Prozent weniger als Männer, und ihre Durchschnittsrente ist in Westdeutschland um 53 Prozent geringer, haben die Gleichstellungsbeauftragten ausgerechnet. Ein Teil dieser Lohnlücke lässt sich auf sogenannte strukturelle Unterschiede zurückführen. Branchen, in denen überwiegend Frauen arbeiten, werden schlechter bezahlt, sie arbeiten seltener in Führungspositionen und aufgrund von Pflege oder Erziehung häufig in Teilzeit oder Minijobs.

Frauen fehlen in bestimmten Berufen, Branchen und auf den höheren Stufen der Karriereleiter. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die statistisch messbare Entgeltlücke. Hinzu kommt, dass Frauen ihre Erwerbstätigkeit häufiger unterbrechen oder reduzieren als Männer, etwa bei Elternzeit.

Alles in allem führt das dazu, dass auch die Rente von Frauen deutlich geringer ausfällt als die von Männer. Laut den aktuellen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes bekommen Frauen 42 Prozent weniger Rentenleistungen als Männer.

„Eine gleiche Erwerbsbeteiligung und gleiche Verdienstchancen sind deshalb für viele Frauen unmöglich,“ sagt Celia Letzgus, Gleichstellungsbeauftragte in der Gemeinde Halstenbek. Und sie sagt weiter: „Wir brauchen endlich wirksame Maßnahmen, wie eine diskriminierungsfreie Bewertung der Arbeitsleistung auf typischen Frauenarbeitsplätzen.“ Dazu zählt laut Letzgus insbesondere der soziale Bereich.

Die Nachfrage nach sozialen Dienstleistungen steige ständig, und die Verantwortung und Anforderungen in diesem Bereich seien besonders hoch. Celia Letzgus: „Außerdem müssen bezahlte und unbezahlte Erwerbs- und Sorgearbeit gleichmäßig auf beide Geschlechter verteilt werden können.“