Tornesch. Was machen Schüler, wenn die Schule geschlossen ist und das öffentliche Leben mehr und mehr eingeschränkt wird? Helfen! Zumindest, wenn man einen Blick an die Klaus-Groth-Schule in Tornesch wirft. Die Schülervertretung der Gemeinschaftsschule hat ein Hilfeportal auf der Schulhomepage eingerichtet, um Personen, die unter Quarantäne stehen oder zu einer der Risikogruppen gehören, zu unterstützen.

„Wir haben darüber nachgedacht, wo man jetzt helfen kann“, sagt Florian Juhl, Schülersprecher und Initiator der Hilfsaktion. In einer WhatsApp-Gruppe habe sich das Team der Schülervertretung am vergangenen Wochenende darüber ausgetauscht und Ideen gesammelt. „Wir wollten als Schüler nicht einfach zu Hause rumsitzen“, so Juhl, der das Portal innerhalb kürzester Zeit online stellte. Personen, die auf soziale Kontakte möglichst verzichten sollten, finden im Internet (www.kgs-tornesch.de/SV-Hilfeportal.html) eine Liste mit Kontaktmöglichkeiten zu Schülerinnen und Schülern der Klaus-Groth-Schule, die ihre Hilfe anbieten. So erklären sich die Schüler bereit, den Einkauf zu erledigen, Gänge zur Post zu machen oder mit dem Hund Gassi zu gehen. In einer Tabelle sind Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, die Region sowie die jeweiligen Aufgaben, für welche die Schüler zur Verfügung stehen, notiert. Am Dienstagnachmittag hatten sich bereits neun Schüler eingetragen.

„Wir haben unsere Idee im Vorfeld mit dem Gesundheitsamt abgestimmt“, erklärt Initiator Juhl. So hätten die Jugendlichen ursprünglich auch auf Kinder aufpassen wollen. Aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr sei das vom Amt jedoch untersagt worden. Die übrigen Tätigkeiten wurden hingegen innerhalb kürzester Zeit genehmigt. Die Verantwortung, die damit einhergeht, nehmen die Schüler sehr ernst. Auf dem Portal weisen sie Helfer darauf hin, dass ein direkter Kontakt zu den Betroffenen unbedingt zu vermeiden ist. Und sie liefern direkt eine Lösung: „Einkäufe sollten vor die Tür gestellt und telefonisch oder durch Klingeln angekündigt werden. Danach bitte unbedingt von der Tür entfernen (mindestens 2-3 Meter).“ Zudem verlinken sie auf die allgemeinen Verhaltensregeln des Robert-Koch-Instituts.

Neben dem selbst organisierten Hilfsangebot setzten die Schüler sich auch mit den Tafeln im Kreis in Verbindung. Zwar haben einige ihr Angebot vorübergehend eingestellt, doch die Elmshorner Tafel hält den Betrieb aufrecht. Das Angebot der Schüler, bei der Essensausgabe zu helfen, wurde dankend angenommen. „Wir haben am Montag telefoniert und am Dienstag direkt geholfen“, sagt Juhl. Für den 20-Jährigen sei es das erste – jedoch bestimmt nicht das letzte Mal gewesen. Über den Ablauf zeigt er sich begeistert: „Das hat super funktioniert. Die Helfer haben Handschuhe getragen und die Sicherheitsabstände wurden eingehalten.“

Wie das Umfeld auf das Engagement reagiere? „Wir haben nur positives Feedback bekommen“, freut sich der Abiturient. Auch seine Eltern hätten ihn bei seinem Vorhaben unterstützt. Schulleiter Andreas Waldowsky freut sich ebenfalls über den Tatendrang seiner Schüler: „Ich bin sehr dankbar für die beeindruckende Hilfsbereitschaft unserer Schülerinnen und Schüler“.

Neben ihrem freiwilligen Engagement müssen die Schüler jetzt vor allem eins: Warten, bis die Abiturprüfungen nachgeholt werden. „Wir sind stark betroffen von Corona“, sagt Juhl, der bereits Pläne für danach hat: Jura studieren. Bis es soweit ist will er aber vor allem eins: Nicht tatenlos zu Hause sitzen.