Pinneberg/Rellingen. Schon jetzt ist es in der Pinneberger Innenstadt und im Rellinger Ortszentrum sehr viel leerer als sonst, und abends ist es dort wie ausgestorben. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus’ greifen, viele Leute bleiben zu Hause, die sonst in den Straßen und auf den Plätzen unterwegs wären. Das wirkt sich leider auch auf schöne, beliebte Veranstaltungen aus, die die City in der wärmeren Jahreszeit beleben, den Leuten Abwechslung und den Geschäften Umsätze bescheren.

Birgit Schmidt-Harder, Chefin des Pinneberger Stadtmarketings, hat jetzt auf die neue Situation reagiert und in Absprache mit der Wirtschaftsgemeinschaft entschieden, diverse Events abzusagen. Am schmerzlichsten ist der Ausfall des Kleinkunstfestivals Anfang Juni und des Craft-Beer- und Gourmet-Festivals im Mai, das anstelle des Food-Truck-Festivals hätte stattfinden sollen.

„Wir alle müssen dazu beitragen, die Verbreitung des Coronavirus’ zu verlangsamen“, sagt Schmidt-Harder. „Dazu gehört auch, dass man große und auch kleinere Menschenansammlungen meidet und Veranstaltungen absagt.“ Mit Sicherheit ist die Absage eine vorausschauende Maßnahme, auch wenn sie, weil die Events ja eigentlich unter freiem Himmel stattfinden, nicht jedem sofort einleuchtet.

Der nächste öffentliche Termin, der abgesagt wurde, ist der erste verkaufsoffene Sonntag am 26. April, der auch auf das Gewerbegebiet am Westring ausgeweitet werden sollte. Den entspannten Shoppingtag hatten das Stadtmarketing und die Wirtschaftsgemeinschaft mit dem ersten Pinneberger Klima-Tag gekoppelt, für den schon viele in den Startlöchern standen: „Wir hatten bereits ein tolles Rahmenprogramm mit vielen Ausstellern rund um das Thema Klima, Nachhaltigkeit, Zweirad, E-Mobilität und Gesundheit zusammengestellt“, sagt Birgit Schmidt-Harder.

„Wir hoffen, den ersten Pinneberger Klima-Tag mit dem verkaufsoffenen Sonntag nachholen zu können“, ergänzt Claudia Patt von der Wirtschaftsgemeinschaft.

Abgesagt: Craft-Beer- und Gourmet-Festival.

Foto: Lampenfieber Wein-Marketing GmbG

Mit dem laut Citymanagerin kreisweit ersten Craft-Beer und Gourmet-Festival hätte sie einen würdigen Ersatz für das beliebte Food-Truck-Festival geliefert. Stattgefunden hätte es vom 21. bis 23. Mai. Die Idee dafür stammt von Marco Hurtig von der Pinnauer Provinzbrauerei, der sich ja selbst auf Craft Beer spezialisiert hat und sein leckeres Gebräu nach eigenem Rezept anfangs vor allem per Schankwagen unter die Leute gebracht hat. Zehn Crafts-Beer-Hersteller aus dem norddeutschen Raum und zehn Gastroanbieter waren eingeladen und gehen jetzt leer aus. Bitter.

„Wir müssen die Lage abwarten und gucken, ob es dann einen Ersatztermin gibt“, sagt Birgit Schmidt-Harder.

Wahrlich ans Herz gewachsen ist den Pinnebergern das Kleinkunst-Festival, das am 6. und 7. Juni hätte stattfinden sollen, jetzt aber ebenfalls flachfällt. Die waghalsigen Artisten, geschickten Jongleure, die Zauberer und Spaßvögel werden also nicht in die Fußgängerzone kommen. „Wir haben das abgesagt, weil die Planungskosten sonst zu hoch werden“, sagt die Citymanagerin. „Wenn die Krise überstanden ist, gehen wir sofort wieder in die Planung. Wir bereiten das jetzt schon alles vor.“

Abgesagt: das beliebte Radrennen in Rellingen.

Foto: Meincke Kalle

Auch in Rellingen gibt es mittlerweile lange Gesichter. Das kernige City-Giro-Fahrradrennen, das am 16. Mai hätte stattfinden sollen und bei alle Altersgruppen in die Pedale hätten treten sollen wie nichts Gutes, fällt aus. Ebenfalls abgesagt wurde das beliebte Maifest, das sonst im Rellinger Ortszentrum Jung und Alt erfreut und für Sonntag, 24. Mai, geplant war. „In dieser Woche müsste ein Großteil der Dienstleister beauftragt werden. Damit wären Kosten von rund 10.000 Euro fix. Aufgrund der aktuellen Lage ist aber weder die Durchführung noch die Finanzierung sicher. Somit ist das Risiko so hoch, dass es für niemanden tragbar ist“, schreibt Claas Neuhoff, Erster Vorsitzender, an die übrigen Mitglieder des Treffpunktes Rellingen, der das Ganze organisiert.

Der mit dem Rellinger Maifest verbundene verkaufsoffene Sonntag fällt damit ebenfalls ins Wasser. Ein Lichtblick ist in Pinneberg das Stadtradeln am 18. Mai. Das steht bis jetzt, weil es keine Großveranstaltung ist. Sportvereine und Fitnessstudios haben zu – da ist das eine gute Gelegenheit, im Freien mal wieder die Muskeln spielen zu lassen.