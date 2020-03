Wedel. Pippi Langstrumpf, das freche Mädchen mit den knallroten Zöpfen, wird hier schon – beziehungsweise erst – 32 Jahre alt. So lange tobt sie bereits auf dem Wedeler Theaterschiff „Batavia“ über die Bühne, und auch in diesem Sommer soll das beliebte Theaterstück aufgeführt werden. Von Juni bis September sind Vorstellungen geplant – open air, wann immer das Wetter mitspielt. Doch dafür werden noch einige schauspielbegeisterte Kinder und Erwachsene gesucht, die das Ensemble unterstützen. Denn bei einer so langen Spielzeit liegt auf der Hand: Die Schauspieler werden älter, Jüngere müssen übernehmen.

Wer also Lust hat, mit Pippi samt Affe und Pferd auf der Bühne zu stehen, kann sich an diesem Sonntag ab 14 Uhr bei einem Casting auf dem Theaterschiff (Brooksdamm) vorstellen. Dort werden Schauspieler (und alle, die es schon immer mal werden wollten) aus allen Altersklassen gesucht. Kinderdarsteller sollten aber schon im Grundschulalter, also mindestens sechs Jahre alt sein. Mitbringen müssen sie nur Lust aufs Theaterspielen und gute Laune.

„Bei uns machen wir die Castings immer ganz locker“, sagt Angelika Strub vom Theaterschiff „Batavia“. Eine genaue Vorstellung, wie viele Rollen neu besetzt werden sollen, gibt es noch nicht. „Wir wollen einfach mal gucken, wer neu dazu kommen könnte und möchte“. Zum Casting kann also jeder einfach vorbeikommen, vielleicht eine kleine Szene vorlesen oder vorspielen. Oder einfach nur mit den Darstellern zusammensitzen und quatschen.

„Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe“, hat schon Pippi Langstrumpf gesagt. Dieselbe Einstellung sollten auch Teilnehmer des Castings haben. Das bestehende Ensemble des Theaterschiffs sowie Schauspieler des Kindertheaters werden auch wieder dabei sein. Die Hauptrolle der Pippi ist nicht mehr zu vergeben: Auf sie bereiten sich schon zwei junge Schauspielerinnen des Ensembles vor.

Beim Casting selbst, aber auch während der gesamten Probe- und Laufzeit des Stücks wird Batavia-Schauspielerin Nele Bieringer Kinder und Erwachsene stets begleiten und unterstützen. Sie führt die Regie. Bei den Proben mit ihr wird ebenfalls niemandem Druck gemacht: Es wird nämlich so oft geprobt, wie die Darsteller es selbst für nötig halten. So sollen sich alle Schauspieler auf der Bühne wohl fühlen und Spaß am Spielen haben.