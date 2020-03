Kreis Pinneberg. Mehr als verdreifacht hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis Pinneberg binnen eines Tages. Waren es am vergangenen Donnerstag noch fünf Fälle, so hat Kreissprecher Oliver Carstens am Freitag die Zahl auf 18 bestätigte Fälle erhöhen müssen. Der erste Fall war am 3. März offiziell geworden. Es handelte sich um einen Rellinger mittleren Alters, der erst in der Klinik Elmshorn behandelt worden war, dann aber auf die Intensivstation des UKE Hamburg verlegt wurde.

Hinzu gekommen sind mehrere Fälle in Wedel und Rellingen sowie je ein Fall in Pinneberg, den Ämtern Pinnau sowie Geest und Marsch Südholstein. Bereits bekannt waren Nachweise in Rellingen, Tornesch und Elmshorn. Alle hinzugekommenen Fälle von Covid-19 befinden sich in heimischer Quarantäne. Oliver Carstens rechnet damit, dass sich die Zahlen in der kommenden Woche weiter deutlich erhöhen.

Der Kreis hat derweil seine Regeln für Veranstaltungen und Reiserückkehrer verschärft. So sind Veranstaltung mit mehr als 1000 Teilnehmern verboten und mit mehr als 50 Teilnehmern genehmigungspflichtig. Die Regeln sind restriktiv. Etwa muss der Veranstaltungsort gut belüftet sein und ausreichend Möglichkeiten zur Handhygiene bieten. Ferner dürfen Reiserückkehrer, die sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben, Kindertagesstätten, Horte, Schulen, Heime, Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Berufsschulen und Hochschulen zwei Wochen nicht betreten.

Alle Bereiche des täglichen Lebens betroffen

Das Corona-Virus greift immer stärker in das alltägliche Leben der Menschen ein. Zwei Grundschulen mussten schon Freitag wegen Corona-Verdacht geschlossen werden. Zudem werden vielerorts die Kommunalpolitiker in einen Zwangsurlaub geschickt. Die Verwaltungen stellen sich neu auf. Und: Fast alle kulturellen Veranstaltungen fallen aus.

Am Freitag blieben die Grundschulen in Heist und Haseldorf geschlossen, bestätigt Kerstin Seemann vom Amt Geest und Marsch Südholstein. Rektor Joachim Kähler von der Grundschule Haseldorfer Marsch hat nach eigener Aussage am Donnerstagabend von einem Corona-Verdachtsfall erfahren. Nach Rücksprache mit den Bürgermeistern der beiden Trägergemeinden, Klaus-Dieter Sellmann (Haseldorf) und Peter Bröker (Haselau), setzte er per Telefonkette die Eltern über die Schließung in Kenntnis. „Das hat gut funktioniert“, berichtet Kähler. Am Freitagmorgen stand kein Kind vor der Schule. Die Betreuungsschule blieb ebenfalls geschlossen.

Dramatischer verlief die Schulschließung am Freitagmorgen in Heist. Innerhalb weniger Minuten sind bei Rektorin Uta Heyer Informationen über mehrere mögliche Verdachtsfälle eingegangen. Pädagogen und Schüler blieben deswegen der Schule fern. In der Konsequenz waren von sechs Lehrerinnen nur drei anwesend, die sich um fünf Klassen hätten kümmern müssen. Kurz vor Schulbeginn entschied die Rektorin „präventiv“, gar nicht erst die Schultore zu öffnen.

In beiden Dörfern gab es nach Auskunft der Rektoren keine negativen Reaktion der Eltern, sondern viel Verständnis. In Haseldorf hatte der Rektor die Schließung bis kommenden Montag verfügt, weil bis dahin ein Ergebnis des Corona-Tests erwartet wird. Durch die Entscheidung der Landesregierung, ab Montag bis zum 16. März die Schulen zu schließen, wurde dies überflüssig.

Europaweiter Austausch über Folgen von Corona

Das Virus hat nicht nur Auswirkungen auf den Schul- und Kitabetrieb, sondern auch auf die öffentliche Verwaltung und die Kommunalpolitik. Amtsdirektor Rainer Jürgensen vom Amt Geest und Marsch war zu diesem Thema gerade in Brüssel und hat sich mit Verwaltungsexperten der EU-Verwaltung sowie aus den 27 Mitgliedsstaaten ausgetauscht. Er rät danach zu einem rigideren Vorgehen. „Ich empfehle der Politik, alle Sitzungen abzusagen, die nicht unbedingt nötig sind“, sagt Jürgensen, der auch erster stellvertretender Landesvorsitzender des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages ist. Bei unaufschiebbaren Beschlüssen könnten der Amtsdirektor mit dem Bürgermeister im Rahmen des Eilentscheidungsrechts agieren. Dies plant auch die Kreisverwaltung nach Auskunft ihres Sprechers Oliver Carstens. Derzeit wird geprüft, ob mit Umlaufbeschüssen gearbeitet werden kann, also das Votum der Politiker einzeln abgeholt wird.

Rellingen verfährt übrigens ähnlich wie das Amt. Dort wird es nur eine nicht verschiebbare Bauausschusssitzung am 17. März geben. Der Kreis geht anders vor. „Wir stellen es den Ausschussvorsitzenden anheim, in Abstimmung mit den Sprechern der jeweiligen Teilfraktionen Sitzungen, die nicht zwingend notwendig sind, auch kurzfristig abzusagen“, sagt Carstens. Davon wurde bei kurz bevorstehenden Sitzungen bereits Gebrauch gemacht. In der Diskussion ist eine Absage des nächsten Kreistages. Das bespricht Kreispräsident Helmuth Ahrens in der kommende Woche mit dem Ältestenrat.

Eine Abstimmung per E-Mail verhindert derzeit noch die Gemeindeordnung, so Jürgensen. Er sieht die dringende Notwendigkeit, das Regelwerk in Schleswig-Holstein den neuen technischen Möglichkeiten und den Herausforderungen durch neue Krankheiten anzupassen. „So etwas wie Corona hatten wir bisher noch nicht“, sagt Jürgensen. Bei dem Einverständnis aller Beteiligten ist es jedoch aus seiner Sicht möglich, Entscheidungen in Absprache zu treffen. Sie müssten dann allerdings später in einer Sitzung nachträglich abgesegnet werden.

Jürgensen verweist auf die oftmals beengten räumlichen Verhältnisse, in denen die Ausschüsse in den amtsangehörigen Gemeinden tagen. Abstand halten, wie vom Robert Koch-Institut verlangt, ist da illusorisch. „Die Sitzungen sind öffentlich. Wir können den interessierten Bürgern nicht sagen: Geht wieder nach Hause“, so Jürgensen.

Der Kreis verfügt über andere Möglichkeiten. Kleinere Ausschüsse tagen in großen Sitzungssälen, zwischen den Politikern bleiben Plätze frei, sodass der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern eingehalten werden kann. Zuhörer werden außerdem gebeten, ihre Kontaktdaten anzugeben – sollte nachträglich ein Corona-Verdacht bekannt werden.

Bürger müssen mit Einschränkungen rechnen

Neu gedacht werden muss auch die Arbeit in den Behörden. Jürgensen hat den Amtsmitarbeitern nahe gelegt, wenn irgendwie möglich, im Homeoffice die Arbeit zu erledigen. Allerdings ist das nicht in allen Bereich möglich. „Personalausweise können nicht von zu Hause ausgestellt werden“, sagt er. Der Bürgerservice muss erhalten bleiben. Sehr gute Möglichkeiten des Homeoffice gibt es nach Aussage von Carstens in der Kreisverwaltung. Er erwartet, dass der Anteil jetzt zunehmen wird.

Trotzdem müssen die Bürger mit Einschränkungen rechnen. „Wesentlich ist, dass wir uns darauf konzentrieren, die Kernfunktionen der Kreisverwaltung aufrechterhalten zu können“, so Landrat Oliver Stolz. Dies könnten auch längere Wartezeiten oder Besuch nur nach vorheriger Terminvereinbarung bedeuten.

Diese Veranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben

Appen

Gospel-Konzert, So 22.3., St. Johannes-Kirche, neuer Termin wird bekannt gegeben.

Barmstedt

„Maike Winnemuth“, Fr 20.3., 20 Uhr, Humburg-Haus, Karten behalten ihre Gültigkeit.

Vollversammlung des KJR, Mo 23.3., 19 Uhr.

Bönningstedt

Biikebrennen der Jugendwehr, Sa 21.3.

Elmshorn

Stadttheater, alle Veranstaltungen bis 19.4. aufgrund gesetzlicher Vorgaben; Eintrittspreise werden erstattet.

„Biedermann und die Brandstifter“, Dittchenbühne, alle Aufführungen und auch alle Vorträge im März.

Elmshorn-Land

„Schleswig Holstein räumt auf“, fällt aus in Klein Nordende, Klein Offenseth-Sparrieshoop, Kölln-Reisiek, Seestermühe, Seester und Seeth-Ekholt.

Haseldorf

Ausstellung im Elbmarschehaus, Hauptstr. 26, zunächst bis 31.3.

Halstenbek

Literatur im Nedderfeld, So 15.3.

Kummerfeld

Sozial-, Kultur- und Sportausschuss, Di 24.3.

Pinneberg

„Shrek – The Musical“, Sa/So 14./15.3. und andere, Hotel Cap Polonio, bis auf Weiteres.

„Die rote Zora“, Sa 14.3., Johannes-Brahms-Schule.

Kleider- und Spielzeugmarkt, Sa 21.3., Grundschule Thesdorf; Ausweichtermin evtl. 16.5., Marken bleiben gültig.

Jazz im Foyer, Fr 27.3., 20 Uhr, Rathaus, Bismarckstr. 8; Nachholtermin: Fr 23.10., 20 Uhr. Karten bleiben gültig.

Mitgliederversammlung der Wirtschaftsgemeinschaft, Di 24.3., 19.30 Uhr, Lodge, Mühlenstraße 140.

Workshops der Wirtschaftsgemeinschaft „Geheim-Botschaften“ (15.4.) und „Working Hacks“ (6.5.).

Quickborn

Senioren-Union, Jahreshauptversammlung, Mi 18.3., 15 Uhr.

„De Goos de toveel weet“, Sa/So 13./14.3., 20– 22 Uhr, Artur-Grenz-Saal, Am Freibad 7, Karten: Buchhandlung Theophil, Am Freibad 4a.

Rellingen

Alle gemeindlichen Veranstaltungen bis 30.4.; Ausnahme: der Bauausschuss am Di 17.3.

Konzertreihe 12x19, Do 19.3., Kirche.

Uetersen

Aktion gegen Rassismus, Do 19.3., 15–17 Uhr, Fußgängerzone, jetzt für Herbst geplant.

Wedel

Theater Wedel, alle Veranstaltungen bis zunächst 26.3.

Fahrraddemo, Sa 21.3., 10 Uhr, S-Bahnhof.

Elbsound Jazz Orchestra, So 22.3., 17 Uhr, Christuskirche.

„Nicole Staudinger“, Do 23.4., Stadtbücherei, Rosengarten 6, Ausweichtermin evtl. im Dezember

Kinderkleider- und Spielzeug-Flohmarkt der Familienbildung, Sa 14.3.; auch alle weiteren Termine fallen bis auf Weiteres aus, das Büro bleibt geschlossen.