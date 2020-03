Prisdorf. Es war der 18. Juli 2019, als SEK-Beamte auf der Suche nach einer bewaffneten Person in den Prisdorfer Marktkauf-Markt stürmten und im Eingangsbereich drei Männer gewaltsam zu Boden brachten. Einer war der Gesuchte, die anderen beiden hatten aber mit dem Geschehen nichts zu tun. Weil einer dieser Männer erhebliche Verletzungen davontrug, hatte die Aktion ein juristisches Nachspiel. Das ist jetzt vorbei. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat ihre Ermittlungen gegen die Mitglieder des Sondereinsatzkommandos eingestellt und zudem auch das Verfahren gegen den Waffenträger beendet.

Ausgangspunkt war die Wahnsinnsaktion eines 24-jährigen Ueterseners. Eine Frau hatte ihn zuvor an der Rückseite des Marktkauf-Komplexes dabei beobachtet, wie er zweimal mit einer Waffe in die Luft schoss und diese dann hinten in den Hosenbund steckte. Die Zeugin verfolgte den Uetersener und rief dann die Polizei an, als er den Marktkauf-Supermarkt betrat. Die Beamten riegelten daraufhin das Umfeld des Supermarktes mit einem Großaufgebot ab und schickten dann SEK-Kräfte los, die den bewaffneten Mann verhaften sollten.

Der Beschuldigte hat umfassend gestanden

„Es handelte sich dabei um eine CO 2 -Waffe“, so Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow. Seine Behörde habe gegen den bisher nicht vorbestraften Mann aus Uetersen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, das Verfahren jedoch eingestellt. „Der Beschuldigte hat umfassend gestanden und auf eine Herausgabe der CO 2 -Waffe verzichtet“, so der Oberstaatsanwalt weiter. Daraufhin habe seine Behörde das Verfahren vorläufig gegen Zahlung einer Geldbuße im dreistelligen Bereich, leistbar an eine gemeinnützige Einrichtung, eingestellt. Nach Eingang der Summe beim Empfänger sei die Akte endgültig geschlossen worden.

Eingestellt hat die Staatsanwaltschaft auch die Ermittlungen gegen die Beamten des Sondereinsatzkommandos, denen Körperverletzung im Amt vorgeworfen worden war. Die Anzeige hatte Thomas Maerker gestellt. Er war einer der beiden unbeteiligten Männer, die irrtümlich ins Visier der Spezialkräfte gerieten. Der Uetersener hatte ein vorbestelltes Kofferset abholen wollen und im Eingangsbereich einen entfernten Bekannten getroffen.

Kapsel in der rechten Schulter gerissen

Thomas Maerker wurde bei Maerktkauf in Prisdorf irrtümlich vom SEK überwältigt.

Foto: Arne Kolarczyk

Nach Erhalt der drei Koffer traf er erneut auf den Bekannten, der jetzt einen zweiten Mann dabei hatte – den Waffenträger, den Maerker jedoch nicht kannte. Er bat den Bekannten, ihm einen der drei Koffer zum Auto zu bringen – und das Unheil nahm seinen Lauf. Als der damals 46-Jährige mit den zwei Koffern und die beiden anderen Männer mit dem dritten Koffer hinter ihm den Markt verließen, schlug das SEK zu. Maerker berichtete von vermummten und schwerbewaffneten Männern, die „Hände hoch, Polizei, hinlegen“ brüllten und sich mit roher Gewalt auf ihn stürzten. Die Spezialkräfte hätten ihn mit ihren Knien in die Seite getreten, die Hände mit Kabelbindern auf den Rücken gefesselt und ihm beim Hochziehen die Arme so stark nach oben gedrückt, dass eine Kapsel in seiner rechten Schulter gerissen sei.

Zudem seien durch die grobe Behandlung Schmerzen an seiner vor Kurzem operierten Hüfte wieder aufgetreten, so dass er mehrere Nächte nicht schlafen konnte und starke Schmerzen hatte. Zu allem Überfluss seien seine Uhr und seine Sonnenbrille erheblich beschädigt worden. Für ihn war damals klar: Gesucht wurde ein kleiner, schmächtiger Mann – alles Attribute, die auf ihn nicht zutrafen. Am Donnerstag war der Uetersener für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Staatsanwaltschaft hält Aktion für gerechtfertigt

„Wir sehen die Aktion der Beamten als gerechtfertigt an“, so Oberstaatsanwalt Müller-Rakow. Laut der Bewertung der Behörde habe die Einsatzleitung davon ausgehen müssen, dass eine bewaffnete und möglicherweise auch sehr gefährliche Person sich in dem zu diesem Zeitpunkt am späteren Nachmittag gut besuchten Einkaufszentrum aufhalte.

Die Beamten hatten dann eine Person ausgemacht, auf die die Beschreibung der Zeugin zutraf und bemerkt, dass diese Person ganz offenbar Mitglied einer dreiköpfigen Gruppe war. Um diese offensichtliche Gefahrenlage abzuwenden, habe das Sondereinsatzkommando alle drei Personen überwältigen müssen. „Der Einsatz war in dieser Form aus unserer Sicht gerechtfertigt, weil die Beamten jedwede Eigen- und Fremdgefährdung ausschließen mussten“, erläutert der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Daher liege im juristischen Sinne eine Körperverletzung im Amt nicht vor. Für eine derartige Tat fehle es zudem an dem notwendigen Vorsatz. Müller-Rakow: „Daher waren die Ermittlungen einzustellen.“