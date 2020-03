Kreis Pinneberg. Der Kreis Pinneberg hat seinen fünften Corona-Fall. Betroffen ist ein älterer Mann aus Elmshorn, der sich nun gemeinsam mit seiner Ehefrau in häuslicher Quarantäne befindet. Laut Kreissprecher Oliver Carstens wird es nicht der letzte Fall sein. „Wir erwarten zeitnah weitere Meldungen von Personen, die positiv auf Covid-19 getestet worden sind.“

Bei dem am Donnerstag gemeldeten Fall aus Elmshorn handelt es sich laut Angaben der Kreisgesundheitsbehörde um einen Urlaubsrückkehrer aus einem Risikogebiet. In seinem Haushalt gibt es keine Kinder, sodass Kita- oder Schulschließungen nicht notwendig sind. Die Kreisbehörde ist derzeit dabei, mögliche Kontaktpersonen des Elmshorners zu ermitteln und wird diese – falls es erforderlich sein sollte – gegebenenfalls auch unter Quarantäne stellen. Näheres ist dazu noch nicht bekannt.

Probenergebnisse aus Rellingen und Tornesch verzögern sich

Weil inzwischen die Labore mit der Auswertung der vielen eingesandten Proben überfordert sind, vergeht immer mehr Zeit, bis die Ergebnisse der Gesundheitsbehörde vorliegen. Donnerstag waren Probenergebnisse aus Rellingen sowie aus Tornesch erwartet worden, wo am Dienstag zwei Corona-Fälle bestätigt worden waren. In beiden Fällen hüllten sich die Labore jedoch in Schweigen.

In Rellingen ist ein Mann mittleren Alters betroffen. Sein Kind besucht die DRK-Kita an der Hempbergstraße, die auf Anordnung des Fachdienst Gesundheit des Kreises seit Dienstag geschlossen ist. Da die Untersuchungsergebnisse für die Ehefrau und das Kind des Mannes weiterhin nicht vorliegen, bleibt die Einrichtung auch am heutigen Freitag geschlossen.

Ehefrau eines Infizierten hat am Montag noch unterrichtet

Im anderen Fall hatte sich ein älterer Mann aus Tornesch mit dem Coronavirus infiziert. Seine Ehefrau ist als Lehrerin an der Grundschule Hainholz in Elmshorn tätig, wo sie noch am Montag gearbeitet hat. Der Kreis hat die Kinder aus zwei Klassen vom Unterricht befreit, sie müssen zu Hause unter Beobachtung bleiben. Weil auch in diesem Fall die Laborergebnisse der Ehefrau noch nicht vorliegen, gilt diese Maßnahme auch für den heutigen Freitag. Sollte dieser Test negativ ausfallen, gibt der Kreis jedoch keine Entwarnung. Weil die Möglichkeit besteht, dass sich die Frau doch angesteckt hat, gilt für diese Schüler eine zweiwöchige Quarantäne.

Unterdessen setzt sich die Flut der Absagen von Veranstaltungen fort. Auch politische Sitzungen fallen zum Teil aus. So sagte der Kreis seine für gestern Abend geplante Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport kurzfristig ab. Auch in Haseldorf fällt eine Sitzung aus.

Welche Veranstaltungen ausfallen

Elmshorn

Benefizkonzert: Der Vorstand des Vereins Wendepunkt hat nach längerer Diskussion entschieden, das geplante Benefizkonzert mit der „Farmers Road Blues Band“ und „Leider wir“ am Sonnabend, 21. März, im Kranhaus abzusagen. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, erklärt Vorstandsmitglied Annette Krause-Göring. Möglicherweise wird das Konzert im Herbst nachgeholt. Wer schon Karten gekauft hat, bekommt an den Vorverkaufsstellen sein Geld zurück.

Theaterabend: Die Jündewatter Theatergruppe hat das für Sonnabend, 21. März, geplante Gastspiel am Forum Baltikum – Dittchenbühne abgesagt. Auf dem Programm stand das turbulente Gastspiel „Glaubersalz zum Nachtisch“.

Halseldorf

„Haseldorf räumt auf“: Die Putzaktion „Haseldorf räumt auf“ am Sonnabend, 14. März, die Teil der Kampagne „Unser sauberes Schleswig-Holstein“ ist, fällt aus. Das hat Rainer Jürgensen, Amtsdirektor des Amtes Marsch und Geest, empfohlen. Betroffen sind auch Appen, Haselau, Heidgraben, Heist, Moorrege und Neuendeich. Zuvor hatten bereits Wedell, Elmshorn und Schenefeld das gemeinsame Essen nach dem Aufräumen abgesagt.

Hasloh

Benefizkonzert: Die für Sonntag vorgesehene Benefizveranstaltung zugunsten des Gambia-Westafrika-Projekt im Landhaus Schadendorf in Hasloh muss ausfallen, wie die Organisatoren mitteilen. Einen expliziten Grund für die Absage nennen sie nicht.

Pinneberg

Liberaler Frühschoppen: Aufgrund der Corona-Entwicklung hat sich der FDP-Ortsverband Pinneberg entschlossen, den liberalen Frühschoppen am Sonntag, 22. März, im MaVino abzusagen. „Wir halten diese Entscheidung aus präventiver Sicht für gerechtfertigt“, sagt Fraktionschef Werner Mende.

Literaturcafé: Das Literaturcafé in der Landdrostei anlässlich des Internationalen Frauentags, das für Sonntag, 15. März geplant war, soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Quickborn

„Mr. Zukunft“: Hätte er als Zukunftsforscher das nicht vorhersehen müssen? Jedenfalls kommt der berühmte Prof. Horst Opaschewski am Donnerstag, 19. März, nicht nach Quickborn. „Das Risiko für die Teilnehmer, die Organisatoren des Lions Club sowie auch den Referenten sind derzeit nicht mehr abschätzbar“, sagt Robert Hüneburg vom Lions Club. Zu gegebener Zeit werde ein neuer Termin für diese Veranstaltung ansetzen.

Tornesch

„Ahrenloher Dorfabend“: Der Ahrenloher Dorfabend am Freitag und Sonnabend, 13. und 14. März, im Pomm 91 wird verschoben. „Da die Absage bis auf Weiteres erfolgt, behalten die Eintrittskarten natürlich ihre Gültigkeit“, sagt Frank Steckmeister von den Organisatoren. „Über einen möglichen neuen Termin wird die Dorfgemeinschaft zeitnah informieren. Wir sind sehr traurig und hoffen auf Verständnis in dieser sehr besonderen Situation.“

Wedel

Kleidertauschparty: Die Kleidertauschparty in der Wedeler Stadtbücherei am Sonnabend, 14. März, fällt vorerst aus. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Osterfeuer: Die Feuerwehr streicht das Osterfeuer, zu dem stets 2000 bis 3000 Besucher kommen. In einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt es: „Derzeit wird darüber beraten, ob die Freiwillige Feuerwehr Wedel zu einem späteren Zeitpunkt eine Ersatzveranstaltung – dann aus genehmigungsrechtlichen Gründen ohne Feuer - anbietet.“