Kreis Pinneberg. Die Zahl der SARS-CoV-2-Infektionen mag sich im Kreis Pinneberg wie im ganzen Norden bislang in Grenzen halten, die Wirtschaft aber kränkelt schon. „Corona ist in der Wirtschaft angekommen“, sagt etwa Paul Raab, Niederlassungsleiter der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Kiel in Elmshorn.

Diese Momentaufnahme aus dem Kreis Pinneberg deckt sich mit dem Ergebnis einer landesweiten Blitzumfrage der IHK Schleswig-Holstein. Demnach melden beinahe vier von fünf Unternehmen, nämlich 39 Prozent, eine schon jetzt spürbare Beeinträchtigung ihrer Geschäftslage.

Kurzarbeit steht wieder auf der Agenda

Ein weiteres Indiz: Kurzarbeit, Thema in wirtschaftlichen Krisenzeiten, steht plötzlich wieder auf der Agenda. „Der Informationsbedarf ist da. Die Verunsicherung auch“, sagt Thomas Kenntemich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Elmshorn. Etliche Anrufe die sein Haus in den vergangenen Tagen erreichten, zeugten davon.

Im Klartext: Die ersten Chefs ziehen ins Kalkül, sich vorübergehend von Personal trennen zu müssen. „Besonders betroffen sind die Gastronomie, das Catering, der Hotelbereich“, sagt Kenntemich, der die Ursache dafür darin sieht, dass viele Großveranstaltungen und auch Messen wie die Internorga in Hamburg gestrichen oder verschoben worden sind.

Vielen Branchen brechen massiv die Aufträge weg

Gastronomie, Caterer – diese beiden Branchen nennt auch Elmshorns IHK-Chef Raab, ergänzt sie um die Messebauer und die Reisebranche, sagt über alle vier: „Denen brechen massiv die Aufträge weg.“ 44,3 Prozent von ihnen wünschten sich ein unbürokratisches Antragsverfahren für finanzielle Überbrückungshilfen.

Der Blitzumfrage der IHK Schleswig-Holstein zufolge ist die Reisewirtschaft am massivsten betroffen. 76,7 Prozent der Befragten sprechen von einem „erheblichen Rückgang“ des Umsatzes, was hier mehr als zehn Prozent entspricht. Weitere zehn Prozent der Unternehmen sprechen von bis zu zehn Prozent Rückgang.

Und 23,3 Prozent sehen gar Liquiditätsengpässe auf ihre Firma zukommen. Friederike Kühn, Präsidentin der IHK-Schleswig-Holstein, sagt: „Den Unternehmen brechen derzeit Aufträge in einem nicht bekannten Ausmaße weg – ohne eine Kompensation ihrer laufenden Kosten. Hier sind schnelle Hilfsmaßnahmen notwendig, um die Wirtschaft in einem ohnehin angespannten Umfeld zu entlasten.“

Transportkapazitäten stehen nicht mehr ausreichend zur Verfügung

Elmshorns IHK-Chef Raab berichtet auch von ersten Schwierigkeiten im Logistikbereich und in der Industrie. Zum Beispiel stünden nicht mehr genug Transportkapazitäten zur Verfügung: „Die ersten Logistiker verschieben Termine, weil Container in China oder sonst wo festhängen.“

Und: „Grundstoffe, die produzierende Unternehmen brauchen, werden knapp. Auf der anderen Seite können die ersten Produzierenden ihre Ware nicht zu den Kunden, die zum Beispiel auch in China sitzen, transportieren.“

Baugewerbe von der Krise am wenigsten betroffen

Am wenigsten betroffen von der Coronakrise fühlen sich der IHK-Umfrage zufolge Unternehmer im Baugewerbe. Nur 13,4 Prozent sprechen von deutlichen, weitere elf Prozent von leichten Umsatzrückgängen. Was aber alle eint, ist das Bedürfnis nach mehr Informationen.

„Wir in der Geschäftsstelle hören, dass die Verantwortlichen in den Unternehmen weiteren Beratungsbedarf haben, wie sie mit Verdachtsfällen umgehen“, sagt Paul Raab. Das betreffe 43 Prozent der Firmen. „Politik und Verwaltung müssen hier Hinweise geben.“

Was etwaige Verunsicherungen in Sachen Kurzarbeit angeht, reagiert die Arbeitsagentur. Unternehmen können am Montag, 16. März, von 10 Uhr an zu einer vierstündigen Informationsveranstaltung ins BiZ (Bauerweg 23) nach Elmshorn kommen. Eine Anmeldung unter 0800/455 55 20 ist erforderlich. Agenturchef Thomas Kenntemich wirbt dafür: „Viele Firmen wollen ihre Mitarbeiter langfristig halten. Die Wirtschaftskrise 2008/2009 hat gezeigt, dass Kurzarbeit ein gutes Mittel ist.“