Schenefeld. Sie können gut singen. Sie sehen gut aus. Sie sind wahnsinnig komisch. Und sie brauchen kein einziges Instrument, um musikalisch das Haus zu rocken: Mit diesen drei Sätzen beschreiben sich die vier Künstler von LaLeLu, die am Donnerstag im Forum Schenefeld auftreten.

„Die Schönen & das Biest“ heißt das mittlerweile 15. Programm der Truppe. Und der schöne Tobias, der erotische Frank, der charmante Jan und die Hammerfrau Sanna (so sehen sich die Künstler selbst) wollen mit ihrem bekannten Mix aus Gesang und Komik, Show und Parodie, Pop und Klassik ihr Publikum begeistern, wie sie es seit mittlerweile mehr als 20 Jahren in der Regel tun.

Gibt es Liebe im Zeitalter von Tinder und #metoo?

Während die drei Männer in dem Stück die Gruppe der Schönen darstellen, nimmt die Dame die Rolle des schlagfertigen Biests ein: Beim Lied „Männer, Frauen und Ikea“ bekommt zum Beispiel vor allem das männliche Geschlecht gründlich das Fett weg. Gestellt werden grundsätzliche Fragen: Passen Männer und Frauen doch zueinander? Kann man eine Liebeserklärung auch grunzen? Und gibt es Liebe im Zeitalter von Tinder und #metoo?

Diese und natürlich auch andere Punkte beraten und besingen LaLeLu gemeinsam mit Ed Sheeran, Pharrell Williams, Bruno Mars, Dean Martin, Elvis Presley, Wolfgang Amadeus Mozart, Jogi Löw und Shakira, aber auch mit Fachleuten der Liebe wie Roland Kaiser, Angela Merkel und Serge Gainsbourg sowie vielen anderen mehr. Das Motto heißt schließlich „A cappella ohne Tabus“.

Noch zwei Gründungsmitglieder sind dabei

Die aktuelle Besetzung besteht aus Sanna Nyman (Mezzosopran), Frank Valet, Jan Melzer (beide Bariton) und Tobias Hanf (Bass). Mit Melzer und Hanf sind noch zwei Mitglieder der ersten Stunde dabei. 1995 gegründet, zählt die Gruppe mit ihrer Mischung aus Gesang und Komik, Show und Parodie, Pop und Klassik zu den erfolgreichsten A-cappella-Comedy-Gruppen Deutschlands.

Karten gibt es – sofern noch verfügbar – in drei Preiskategorien für 18, 22 und 26 Euro zuzüglich der üblichen Vorverkaufsgebühr. An der Abendkasse sind die Tickets in allen drei Kategorien jeweils vier Euro teurer. Die einzige Vorverkaufsstelle für die Veranstaltungen im Forum ist seit dieser Saison Timmse & die Hörspiele, Hauptstraße 11a.

Es gibt in der Spielzeit 2019/2020 zehn Veranstaltungen im Forum, alle organisiert vom Juks. Am 22. April gastiert noch die Komödie im Bayerischen Hof in Schenefeld, am 21. Juni treten die Damen von Salut Salon dort auf.

LaLeLu: Do 12.3., 20 Uhr, Forum Schenefeld, Achter de Weiden 30, Schenefeld, Tickets 18/22/26 Euro zzgl. Vvkgebühr, Abendkasse jeweils vier Euro teurer, Vvk. Timmse & Hörspiele, Hauptstraße 11a, Mo–Fr 9–13 Uhr u. 14–18 Uhr, Sa 9–12.30 Uhr