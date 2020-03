Wedel. Auf der Rückbank liegen ein Lehrbuch, Grundlagen der Betriebswirtschaft, das irgendjemand nicht mehr lesen möchte, und ein Collegeblock, in den irgendjemand nicht mehr schreiben möchte. In der Mittelkonsole steckt ein Kaffeebecher, den irgendjemand nicht leer getrunken hat. In einem Auto, das irgendjemandem vielleicht nichts mehr bedeutet. Oder das ihm die Welt bedeutet und er doch nichts daran ändern kann, dass nun Fremde darin stöbern.

Fremde, das sind Menschen wie Rebecca Thoß vom Wedeler Ordnungsamt. Sie stöbert in seinem Auto. In seiner Lebensgeschichte, die hier unergründbare Rätsel aufwirft und Raum für Spekulationen lässt. Tatsache ist: Der blau-grau-metallicfarbene Mercedes steht auf dem Gelände der Wedeler Feuerwehr und harrt seiner Versteigerung.

Für Rebecca Thoß ist der Fall – er füllt mittlerweile einen Aktenordner – ein schnöder Verwaltungsvorgang. Er nimmt seinen Ausgang irgendwann im September vergangenen Jahres. Passanten berichten auf dem Wedeler Polizeirevier von diesem Auto, das seit Längerem auf einem öffentlichen Parkplatz an der Spitzerdorfstraße stehe und offenbar nicht mehr bewegt werde; die Hamburger Kennzeichen sind entwertet. Am 26. September verständigt die Polizei zuständigkeitshalber die Stadtverwaltung. Das Ordnungsamt ermittelt den Halter, am 30. September geht ein Anhörungsbogen an ihn raus. Frist: 14. Oktober.

Sie verstreicht. Daraufhin schickt das Ordnungsamt am 18. Oktober per Einschreiben eine Verfügung, dass der Mercedes zu beseitigen sei. Der Brief kommt zurück, weil der Postbote keinen Empfänger hat antreffen können. Das Gleiche passiert mit einer zweiten Verfügung, die am 5. Dezember auf den Weg gebracht wird.

Dieser Mercedes steht zur Versteigerung.

Foto: Sven Kamin / Stadt Wedel

Als die letzte Frist am 7. Januar verstrichen ist, lässt die Stadtverwaltung den Mercedes abschleppen. „Wir haben dem Halter dann mitgeteilt, dass sein Wagen sichergestellt worden sei und er ihn bis zum 30. Januar abholen könne“, sagt Stadtsprecher Sven Kamin. Auch darauf bleibt eine Reaktion aus. Dabei ist dieser Mercedes eigentlich kein Auto, das man einfach so aufgibt. Ein C 180 in der heute nur noch selten gekauften konservativen Ausstattungslinie mit klassischer Kühlerfigur, noch nicht einmal drei Jahre alt, gut 60.000 Kilometer gefahren, technisch einwandfrei.

So ein Auto kann, ja so ein Auto muss die öffentliche Hand in solch einem Fall zu Geld machen, um die inzwischen entstandenen Unkosten zu decken. Also wird der Mercedes, nachdem sich der Halter immer noch nicht gemeldet hat, in eine Markenwerkstatt geschleppt, erhält dort neue Zündschlüssel, dann geht’s per Abschleppwagen zurück nach Wedel.

Dort können Interessenten nun Gebote abgeben. Ein Gutachter hat das Auto geschätzt und das Mindestgebot auf 14.200 Euro festgelegt. Ein Schnäppchen. Laut Abendblatt-Recherche würde dieses Auto seinem Besitzer bei einem klassischen Aufkäufer rund 17.000 Euro einbringen. Wer ein vergleichbares Fahrzeug bei einem Händler kaufen wollte, müsste mindestens 19.000 Euro auf den Tisch legen. Allerdings versteigert Wedel den Benz „wie besehen“, also auch ohne Garantieansprüche.

„Von einem Erlös ziehen wir die uns entstandenen Unkosten ab“, erklärt Stadtsprecher Kamin, „der Rest steht dann dem ehemaligen Eigentümer zu“. Die Stadt müsse das Geld 30 Jahre lang verwahren, erst danach fließe es gegebenenfalls in die Stadtkasse.

Dass eine Kommune ein derart wertvolles Auto „verwertet“, ist ein extrem seltener Fall – und doch der zweite innerhalb relativ kurzer Zeit in Wedel. Im August 2016 hat die Stadt einen anthrazitfarbenen Mitsubishi ASX versteigert. Die Abläufe seinerzeit waren nahezu exakt die gleichen wie im aktuellen Fall. Auch damals hatte der kleine Geländewagen abgemeldet auf einem öffentlichen Parkplatz gestanden, auch damals hatte sich der Halter monatelang nicht auf Anschreiben der Behörde gemeldet. „Der Erlös ist dann allerdings nach der Versteigerung abgerufen worden“, sagt Sven Kamin.

Im Mercedes riecht es nach kaltem Kaffee. Der Becher in der Mittelkonsole bleibt bis auf Weiteres stehen. Rebecca Thoß schlägt die Fahrertür zur Geschichte eines Fremden wieder zu. Vorerst. Demnächst werden die Interessenten daran schnuppern.