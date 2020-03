Halstenbek. Knapp fünf Stunden lang blieb die A 23 in der Nacht zu Freitag in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt. Gegen 23 Uhr fuhr auf Höhe der Abfahrt Krupunder ein VW Transporter auf einen BMW auf. Dadurch verloren beide Fahrer die Kontrolle über ihre Wagen, die gegen die Mittelschutzplanke prallten und quer zur Fahrbahn zum Stillstand kamen. Die Fahrerin (41) des BMW aus Hamburg wurde leicht verletzt, ebenso wie der 21-jährige Tornescher am Steuer des Transporters. Auch zwei 16 und 18 Jahre alte Insassen des Transporters zogen sich leichte Blessuren zu, alle wurden in Kliniken gebracht. Die Feuerwehr und die Straßenmeisterei reinigten die verschmutzte Fahrbahn, Kräfte vom THW übernahmen die Absperrung. Ein Audi-Fahrer (27) wendete am Stauende und fuhr als Geisterfahrer zurück zur Abfahrt Halstenbek-Rellingen. Ihn erwarten nun eine Geldbuße von 200 Euro und zwei Punkte in Flensburg.