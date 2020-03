Bilsen/Quickborn. 3800 Haushalte in neun Gemeinden im Norden des Kreises Pinneberg mit etwa 11.000 Einwohnern waren am Freitag für rund zwei Stunden vom Trinkwassernetz abgekoppelt. Ein massiver Rohrbruch in Bilsen an der Bundesstraße 4 in Höhe der Straße Heidraden an der Ortsgrenze zu Alveslohe kappte die Wasserversorgung abrupt in den Gemeinden Bilsen, Bevern, Bullenkuhlen, Hemdingen, Heede, Langeln, Alveslohe und Seeth-Ekholt zeitweise vollständig. Sie alle gehören zum Wasserverteilungsverband Rantzau. In Ellerhoop, das ebenfalls mitversorgt wird, war nur ein Teil der Haushalte betroffen.

In den Mittagsstunden gelang es, über Nebenleitungen die Wasserversorgung wieder zu gewährleisten. Allerdings mit erheblich weniger Druck aus dem Wasserhahn. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht einmal die Leckage entdeckt geschweige denn die Ursache festgestellt worden. Die Reparaturarbeiten dauerten bis in die Abendstunden an, ebenso die halbseitige Sperrung der Bundesstraße. Hier wurden gegen 12 Uhr Baustellenampeln zur Verkehrsregelung eingesetzt. Zuvor hatten zwei Beamte der Polizeistation Quickborn dafür gesorgt, dass die Autofahrer geordnet die Baustelle passierten.

Großeinsatz: Mitarbeiter der Stadtwerke Elmshorn und der beauftragten Fachfirma rückten mit zwölf Fahrzeugen in Bilsen an.

Foto: Burkhard Fuchs

Um 9.30 Uhr wurde der Wasserrohrbruch im Wasserwerk Quickborn festgestellt, sagt Ulf Singer. „Plötzlich sank der Druck bei Bilsen ab. Die Messgeräte zeigten, dass statt der üblichen 80 Kubikmeter dort auf einmal 400 Kubikmeter Wasser pro Stunde durch die Leitung flossen“, erklärt der zuständige Fachbereichsleiter für Gas, Wasser und Wärme bei den Stadtwerken Quickborn. Ein klares Anzeichen für einen Rohrbruch.

Sofort alarmierte er seine Mitarbeiter und die der Fachfirma Pohl aus Hohenwestedt, die für die Stadtwerke solche Arbeiten übernimmt. Vorsorglich wurde die Wasserversorgung im Bereich der vermuteten Leckage auf etwa 100 Metern unterbrochen. Kurz darauf trafen die fast 20 Mitarbeiter der Stadtwerke und ihres Dienstleisters mit einem Dutzend Fahrzeugen in Bilsen ein. 100 Meter nördlich der kleinen Straße Heidraden standen bereits der Geh- und Radweg vollständig unter Wasser. Polizei und Feuerwehr waren schon da, sicherten die Gefahrenstelle und leiteten den Verkehr auf der B 4 über die östliche Fahrbahn ab. Mit schwerem Gerät, einem großen und einem kleinen Schaufelradbagger und sehr viel Handarbeit gruben sich die Einsatzkräfte vorsichtig zum kaputten Rohr vor, was bis zum Abend andauerte.

Denn als Erstes stießen sie auf die erst vor wenigen Jahren eingegrabenen Glasfaserleitungen für das schnelle Internet. In etwa 1,50 Meter Tiefe legten sie das Erdgasrohr frei. Noch weitere 50 Zentimeter darunter liegt erst die 30 Zentimeter dicke Betonleitung für das Trinkwasser, die hier Ende der 1970er Jahre verlegt worden ist.

Weil die Bundesstraße nur halbseitig befahrbar war, kam es den ganzen Freitag über zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Foto: Burkhard Fuchs

„Wir müssen hierbei ganz behutsam vorgehen und erst einmal die Gasleitung absichern“, erklärte Singer das Vorgehen bei diesem Notfall. „Das hat zunächst höchste Priorität.“ Vorsorglich hatte er ein zweites Spezialfahrzeug angefordert, um sofort eingreifen und sichern zu können, falls der Bagger doch die Gasleitung beschädigen sollte.

Ein Betongerüst wurde mithilfe des Baggers zur Absicherung und Abstützung in die Baugrube hineingehoben. Zudem mussten weite Teile der Asphaltdecke des Radwegs herausgeschnitten werden, damit sie nicht plötzlich in die Baugrube stürzten. Das ausgetretene Wasser hatte die Erde darunter bereits weitgehend unterspült. Währenddessen standen die zwölf Mitarbeiter der Firma Pohl tief im Matschloch und kämpften sich mit Schaufeln zum Leitungsleck vor. Eine mühsame, schwierige und diffizile Prozedur bei Dauerregen, die der Rohrnetzmeister Olaf Bracker beaufsichtigten und koordinierte. Erst am Abend war schließlich das kaputte Wasserrohr freigelegt und konnte repariert werden.

„Das ist bei Weitem der größte Wasserschaden seit 22 Jahren, solange ich im Verbandsvorstand bin“, sagt Peter Kroll vom Wasserverteilungsverband Rantzau.

Foto: Burkhard Fuchs

Verbandsvorsteher Peter Kroll vom Wasserverteilungsverband Rantzau, zugleich Bürgermeister der Gemeinde Alveslohe, erkundigte sich vor Ort mehrfach über den Stand der Dinge. „Das ist bei Weitem der größte Wasserschaden seit 22 Jahren, solange ich im Verbandsvorstand bin“, sagte er. Die Stadtwerke überprüften die 160 Kilometer langen Leitungen regelmäßig mit Spülungen und Drucktests auf mögliche Schäden. „Aber so ein Rohrbruch kann natürlich immer mal passieren.“ Er sei gespannt auf die Ursache, sagte Kroll. Baumwurzeln kämen wohl nicht infrage, ebensowenig andere Bauarbeiten, sodass er auf einen Ermüdungsbruch des mehr als 40 Jahre alten Rohres tippte. Am Ende war es die Steckmuffe, das Verbindungsstück zwischen den Rohren, das regelrecht aufgerissen war, berichtete Singer. Ein zwei Meter langes Kunststoffrohr sei eingesetzt worden, sodass am Abend die Trinkwasserversorgung wieder normal laufen sollte.