Pinneberg. Die markante Fassade kennt in Pinneberg jeder. Seit 2002 verbindet das moderne, weiß getünchte Gebäude mit dem gläsernen Vordach Lindenplatz und Rathauspassage. Erbaut von Investor Frank H. Albrecht und seiner AVW, nennen wohl die meisten Pinneberger es immer noch Akad. So lautete der Name der Privathochschule, die es bis 2015 nutzte. Jetzt hat Albrecht sich überraschend von dem Gebäude getrennt. Hamburger Finanzinvestoren haben den Zuschlag bekommen. Und damit nicht genug, denn eine weitere zentrale Immobile ging gleich mit über den Ladentisch – das direkt angrenzende Haus mit der Adresse Dingstätte 8, in dem die Commerzbank-Filiale beheimatet ist.

Den Zuschlag hat das Hamburger Unternehmen MK Mehrwert bekommen. Der Immobilien-Deal ging schon vor einigen Monaten und von der Pinneberger Öffentlichkeit unbemerkt über die Bühne. Bei MK Mehrwert handelt es sich um einen Finanzdienstleister, der auf Fondsstrukturen setzt. Für die Stadt Pinneberg ist der Verkauf nicht ganz unwichtig, denn sie ist Mieterin in der Ex-Akad.

Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg war über das Immobilien-Geschäft informiert. Sie sei jedoch nicht direkt involviert gewesen, sagt sie. Das mag manch einen verwundern, glühten die Drähte zwischen Stadt und AVW doch einst sehr heiß. Frank H. Albrecht galt nach dem Bau der Rathauspassage und der Akad als eine Art Lieblingsinvestor Pinnebergs. Sein Name fiel immer wieder, etwa wenn es um den Bau eines weiteren, mediterran angehauchten Einkaufszentrums ging.

Dass sich Albrecht nun von Immobilen in Pinneberg getrennt hat, könnte als ein Anzeichen beginnender Abkehr vom Standort verstanden werden. Doch von einem womöglich anstehenden Verkauf der benachbarten Rathauspassage will Dirsko von Pfeil, Sprecher der AVW, nichts wissen. Es gebe langfristige Verträge, etwa mit der in der Passage beheimateten Sparkasse. „Aktuell sind wir gerade dabei, die letzen drei kleinen Leerstände zu beseitigen“, so von Pfeil. Auch in Pinneberg kursierende Gerüchte, ein großer Einzelhandelskonzern könnte Interesse haben, um in der Passage einen Lebensmittelmarkt aufzumachen, verweist er wegen nicht ausreichender Flächen ins Reich der Fabel.

Urte Steinberg glaubt ohnehin nicht, dass der Verkauf der Ex-Akad zum Fanal wird und womöglich auch bei der Rathauspassage ein Besitzerwechsel anstehen könnte. „Ich habe mit Frank Albrecht gesprochen, da wurde bislang nichts angedeutet“, sagt sie.

Akad zog 2015 trotz langfristiger Verträge aus

Rückblick: Im Jahr 2002 wird die Privathochschule in Pinneberg eröffnet. Die AVW stellt der Akad seinerzeit eine Spezialimmobilie für den Bildungsbetrieb hin. In der Stadt wird die deutliche Aufwertung als Bildungsstandort gefeiert. 2014 wird bekannt, dass die Hochschule Pinneberg den Rücken kehrt, obwohl der Mietvertrag mit der AVW noch mehrere Jahre läuft. Es findet sich ein Nachmieter. Das Pinneberger Amtsgericht zieht ein, weil dessen eigene Räume saniert werden müssen. Auch das Zentrum für Flüchtlingsarbeit findet Platz.

1500 Quadratmeter Nutzfläche stehen in dem modernen Bau gleich gegenüber dem Rathaus zur Verfügung. Immer wieder war spekuliert worden, dass es für Einzelhandel umgebaut werden könnte. Das ist jedoch vom Tisch. Das gesamte erste Obergeschoss ist für die nächsten Jahre von der Stadt Pinneberg angemietet worden. Grund: Platzmangel im Rathaus. Der Fachdienst Finanzen ist in der ehemaligen Hochschule untergebracht. „Momentan arbeiten dort rund 20 unserer Mitarbeiter“, so Steinberg. Sie macht kein Geheimnis daraus, dass sie trotz dieser gefundenen Lösung weiter die Augen offen hält. „Wir haben Platznot und suchen nach Räumen“, bestätigt die Rathauschefin.

Nun könnten sich Chancen bieten. Und zwar im ersten Geschoss in der Dingstätte 8. Denkbar ist nach Informationen des Abendblatts, dass das von der Commerzbank genutzte Gebäude und die Ex-Akad baulich verbunden werden. Das Ensemble könnte dann als größere Dependance des Pinneberger Rathauses infrage kommen, ohne dass die Commerzbank Einschränkungen beim Betrieb hinzunehmen hätte. Auf Nachfrage, was genau mit den erworbenen Objekten in bester Pinneberger City-Lage geplant ist und ob investiert werden soll, gab es bei MK Mehrwert noch keine Antwort. Die mit dem Projekt vertrauten Mitarbeiter waren nicht zu erreichen. Die AVW hat laut von Pfeil bei dem Thema keine Aktien mehr. „Wir haben mit dem Verkauf auch die Verwaltung abgegeben“, sagt er. Der neue Besitzer sei vermutlich nicht gezwungen, gleich groß zu investieren. Die Ex-Akad sei noch vergleichsweise neu, und an der Dingstätte sei vor dem Verkauf einiges modernisiert worden.