Wedel. Die Elblinien, die seit dem vergangenen Jahr im Fährdienst zwischen Stade, Wedel und Hamburg verkehren, stocken im April ihre Flotte auf. Neben der bekannten „Liinsand“ wird dann auch der Fährkatamaran „Japsand“ zum Einsatz kommen, um die drei Städte im Liniendienst zu verbinden, teilt das Unternehmen mit.

Damit könne nicht nur die Passagierkapazität enorm erhöht werden, auch die Wartezeit an den jeweiligen Anlegern werde erheblich verkürzt, denn beide Schiffe verkehren in die jeweils entgegengesetzte Richtung des anderen. Bedeutet: Ein Schiff startet in Hamburg, das anderen in Stade.

Bisher fährt die Linie in der Hochsaison dreimal täglich die Städte an. Momentan, im März, nur von Freitag bis Sonntag und nur mit der „Liinsand“, auf der 50 Passagiere und 15 Fahrräder Platz finden. Mit dem neuen Schiff, der „Japsand“, werde es möglich, von April an mit zwei Katamaranen die Strecke zu bedienen – dann wieder täglich.

Anfang März wurde der Schiffsneuzugang vom Vorbesitzer in Dänemark übernommen. Mit einer Kapazität von 118 Passagieren, einer Länge von 20 Metern und einer Breite von acht Metern ist der Katamaran mehr als doppelt so groß wie das alte Fährschiff. „Damit haben wir eine schön heterogene Flotte“, sagt Sven Jürgensen von den Elblinien. Momentan werde der Fahrplan für den April noch abgestimmt.

Elblinien im März (ab Wedel): Richtung Hamburg (12 Euro) 8.45 Uhr, 13.05 Uhr, 17.20 Uhr, Richtung Stade (8 Euro) 11.10 Uhr, 15.30 Uhr, 20.15 Uhr Weitere Infos: www.elblinien.de