Wedel. „Man kann auf dem Sofa sitzen und schimpfen. Oder man versucht, es besser zu machen.“ Arne Buggenthin hat sich für Letzteres entschieden. 2016 gründete er seine Arne Buggenthin Productions. Die Firma sieht der Wedeler als „Ideenschmiede“ im Bereich Film und Fernsehserien. Sein hohes Ziel ist es, den Stellenwert deutscher Autoren und Kreativschaffender auf internationaler Ebene zu erhöhen. An eine breitere Öffentlichkeit wendet er sich nun aber in einem ganz anderen, wenn auch ebenfalls künstlerischen Metier. Mit einer Lesung in Wedel am Freitag, 6. März, stellt er seinen ersten Roman „1842 – Der Große Brand von Hamburg“ vor.

Mit Film und Filmförderung hat er sich schon länger befasst, erklärt er. Doch die Initialzündung für den Weg ins Kreative erlebt er zusammen mit seinem Vater bei der Recherche zum großen Hamburger Brand. Nach dem Tod des Vaters rührt er das gesammelte Material allerdings lange Zeit nicht an. Seine Firma ist bereits gegründet, da kramt er noch einmal in seinen Erinnerungen und berichtet seiner Mitarbeiterin Petra Christiansen von der Recherche. Und er fügt gleich noch die Story hinzu, die er rund um den Großbrand stricken will. Buggenthin merkt, dass er bereits alles zusammen hat. Er muss die Geschichte nur noch aufschreiben.

Mit einem Trailer wird für das erste Filmprojekt geworben

Arne Buggenthin.

Foto: Buggenthin Productions

Das Genre des Historienromans boomt, und so beschäftigt ihn beim Schreiben vor allem eines: Hoffentlich schnappt mir niemand das schöne Thema weg? Doch seine Befürchtungen erweisen sich als unbegründet. In dem Roman verknüpft er zwei Erzählebenen. Da sind ein junges Bandenmitglied und eine Wäscherin, die sich kurz vor Brandbeginn in einander verlieben, während der Wirren des Feuers sich jedoch verlieren, um zum guten Ende wieder zueinander zu finden. Diese Ebene spiegelt sich in der Illustration des Bucheinbandes, die übrigens seine Mitarbeiterin Petra Christiansen geschaffen hat. Auf einer zweiten Ebene treten ein erfahrener Feuerwehrmann und sein junger, forscher Kamerad auf.

Der Roman verbindet die realen Umstände des Brandes mit einer fiktiven Handlung. Um den Leser näher an die Quellen zu führen, hat er dem Roman einen Text angefügt, der die historischen Hintergründe aufzeigt. Er stammt ebenfalls von Petra Christiansen.

Schon zwei Nachfolgeromane in Arbeit

Buggenthin arbeitet derzeit an gleich zwei Nachfolgeromanen. In einem lässt er das Geheimnis des Bernsteinzimmers in einem neuen, in einem erotischen Licht erscheinen. Nummer zwei ist ein Jugendroman, in dem sich nach einem Schiffsunglück zwei Jugendliche auf eine Insel retten. Entgegen dem ersten Eindruck ist das Eiland allerdings nicht unbewohnt. Nur scheint die Zeit 100 Jahre stillgestanden zu haben.

Für den Silver Ager, sein Alter möchte er nicht näher als jenseits der 50 benennen, ist Schreiben auch Bestandteil der Arbeit für seine Produktionsfirma. Mehrere Stoffe hat er entwickelt, die der Realisierung harren, darunter eine Gruselkomödie und ein Film über das Leben Jugendlicher in den 1980er-Jahren. Am weitesten gediehen ist jedoch eine Story, die ein anderer erdacht hat. Mit „Hauptmann Veit – Blutbruder“ von Lutz Nosofsky will er den Schritt wagen, einen deutschen Comic als Realverfilmung in die Kinos zu bringen. Spannend, bildgewaltig und authentisch soll der Streifen werden. Drei Bände rund um den Hauptmann und den 30-Jährigen Krieg sind erschienen.

Einen Filmtrailer gibt es schon

Zu diesen Film- und Fernsehprojekten gibt es Storyboards und Illustrationen. Zu dem Nosofsky-Stoff, der auch schon als „Kult-Comic über die Wirrnisse der Reformationszeit“ bezeichnet worden ist, wurde ein Filmtrailer gedreht. Und um das Interesse der Menschen zu testen, die sich gern mit historischen Inhalten beschäftigen, hat sich der Filmemacher mit einem kleinen Stand auf dem Mittelaltermarkt am Öjendorfer See in Hamburg aufgestellt. Der Cineast berichtet von einigen positiven Reaktionen.

Buggenthin ist immer auf der Suche nach Autoren, mit denen er zusammenarbeiten kann. Dabei geht es ihm nicht so sehr darum, mit seiner Firma ein Projekt von der Idee bis zum fertigen Film oder einer fertigen Serie durchzuziehen. Der Wedeler sagt: „Ich will bei der Realisierung helfen, bin zu Zusammenarbeiten bereit und könnte mir auch vorstellen, als Co-Produzent aufzutreten.“

Das Buch hat 312 Seiten

Aus seinem Buch „1842 – Der große Brand von Hamburg“ liest Arne Buggenthin an diesem Freitag, 6. März, von 19 Uhr an in der Wedeler Stadtbücherei, Rosengarten 6. Karten zu sechs Euro gibt es an der Information der Bücherhalle, 04103/935 90. Der 312-seitige Historienroman ist im Acabus Verlag erschienen, ISBN 9783862827091, und kostet 16 Euro.