Halstenbek. Surrend rollt der dunkelgraue Roboter auf einer Kunststofffläche hin und her. Das Gerät arbeitet emsig: Kisten aufnehmen und stapeln, zurückfahren, Plastikkugeln aufnehmen, Plastikkugeln in die Kisten füllen. Lukas Seidenzahl, Daniel Böhm und Leo Malinowski stehen am Rand und haben alles genau im Blick. Was der Roboter kann und was er gerade macht – das haben sie ihm beigebracht.





Die drei Achtklässler der Halstenbeker Gemeinschaftsschule An der Bek und dort Mitglieder der Robotik-AG gehören erwiesenermaßen zu den besten Roboterprogrammieren ihres Alters. Weltweit. Und deshalb fliegen die Super-Tüftler von Halstenbek Ende April zu einem dreitägigen Wettbewerb in die USA – vorausgesetzt, dass es mit der Finanzierung der Anreise klappt.

„Problemlöser von morgen“ treffen in den USA aufeinander

Es ist der Robotik-Wettbewerb „Vex-IQ Squared Away“, über den es heißt, dass dort „Problemlöser von morgen“ aufeinander treffen. Das Weltfinale ist in Louisville, Kentucky. Ein weiter Weg aus Halstenbek. „Die härtesten Gegner kommen meist aus Russland und China“, sagt Lehrer Mathias Schuldt, der die Arbeitsgemeinschaft leitet.

Schauplatz des Finales sind zwei große Messehallen. Dort müssen alle Teilnehmer aus Bausätzen Roboter konstruieren und sie dann so programmieren, dass sie zuvor gestellte Aufgaben erfüllen können. Die Bausätze erinnern dabei an Lego. Nur mit Spielzeug haben sie wenig zu tun.

Schüler beschäftigen sich mit Inhalten auf Hochschulniveau

Fällt es den Schülern schwer, sich mit den komplexen Themen auseinanderzusetzen? „Manchmal ist es schon hart, da steckt man an einer Stelle mit dem Programmieren in einer Sackgasse und kommt einfach nicht weiter“, sagt Lukas. Sein Teamkollege Daniel stimmt ihm zu: „Jeder unserer Roboter hat eine eigene Funktion. Das alles selbst zu programmieren ist schon echt kompliziert, aber eine gute Herausforderung!“

Robotik, das klingt für Laien erst mal hochkomplex und mehr nach Science-Fiction als nach Lehrplan der achten Klasse. Und hochkomplex ist es in der Tat. Denn die Schüler der Roboter-AG beschäftigen sich für die Herausforderungen schon mit Inhalten auf Hochschulniveau. „Also ganz sicher keine Spielereien“, sagt Schulleiter Alexander Grote. Und fügt, an seine Schüler gerichtet, hinzu: „Dass ihr da durchsteigt. Ich bin echt stolz auf euch!“

Auf Begeisterung und Engagement kommt es an

Stolz ist nicht nur er, sondern auch Lehrer Mathias Schuldt. Er war es, der die AG vor einem Jahr überhaupt ins Leben gerufen hat. Auf der Suche nach neuen Leuten für sein Team ging er von Klasse zu Klasse. Dabei war es ihm ein wichtiges Anliegen, eine möglichst bunte Mischung zusammenzutrommeln. „Ich wollte, dass bei uns jeder einen Platz hat, sei es ein Schüler mit Autismus oder ein Schüler, der schon eine recht bewegte Schulkarriere hinter sich hat“, erklärt er.

Das Einzige, was wirklich zählt, sei Begeisterung und Engagement. Für Mathias Schuldt stehen menschliche Aspekte mehr im Fokus als Leistungen, zumal er selbst Sport und Spanisch unterrichtet und deshalb von Haus aus kein Informatiker ist. Beim Erklären des Projektes lässt er deshalb gern seinen Schülern den Vortritt, sie können dass eh viel besser als er, meint er.

Für Weltfinale in den USA qualifiziert

Was er mit der AG erreichen möchte? „Ich will den Schülern etwas Neues bieten, für das sie sich begeistern können. Das ist neben Lehrplänen auch Aufgabe einer Schule: Interessen zu fördern.“ Seiner Meinung nach ist das allgemeine Curriculum nicht modern genug. „Deswegen wollte ich unbedingt etwas auf die Beine stellen, das so noch nicht auf dem Stundenplan steht, aber trotzdem relevant ist – so etwas wie Programmieren eben.“

Aber außer den pädagogischen Ansätzen gibt es noch einen ziemlich profanen: Gewinnen macht auch ziemlich viel Spaß. Und genau das taten seine Schüler: zunächst beim Hamburg-Wettbewerb, wo sie den ersten Platz belegten, dann bei der zweiten Runde in Berlin, wo sie Dritte wurden und Lukas, Daniel und Leo sich mit ihrem Roboter für das Weltfinale in den USA qualifizierten.

Die Freude war groß. „Es war so schön, zu sehen, wie sich die Jungs gefreut haben, vor Freude herumgehüpft sind. Wenn ich so etwas bei sonst eher reservierteren Schülern beobachte, dann merke ich, dass sich die Mühe gelohnt hat“, sagt Schuldt.

Projekt gibt Schülern Einblicke in verschiedene Berufe

Die vielschichtigen Inhalte, mit denen sich die Roboter-Profis auseinandersetzen, haben noch einen weiteren Vorteil: Wer schon in der achten Klasse bei Themen den Durchblick hat, bei denen so mancher Informatikstudent verzweifelt, der erhält einen guten Einblick in das Berufsleben. Zumal die Robotik mehrere Disziplinen vereint, die Schüler also in Berufe wie Informatiker, Ingenieur oder Verfahrenstechniker reinschnuppern lässt.

Genau das war es, was AG-Leiter Mathias Schuldt erreichen wollte: „Ich wollte den Schülern ein paar wegbestimmende Impulse geben und dabei helfen, dass sie sich als Person profilieren.“ Das hat funktioniert, denn wenn die Achtklässler ihre neueste Roboter-Challenge erklären, klingen sie schon, als hätten sie bereits 30 Jahre Berufsleben erfolgreich hinter sich.

„Ehrlich gesagt habe ich mich vor der AG nie richtig für so etwas interessiert“, sagt Lukas, einer der drei Finalisten. „Doch jetzt habe ich gemerkt, wie viel Spaß es mir macht, an den Challenges zu tüfteln.“

Für die Reise in die USA fehlt noch Geld

Sonst sind es hauptsächlich reiche Privatschulen, die an dem Wettbewerb teilnehmen können. Schließlich kostet das auch eine Menge Geld – Teilnahmegebühren, Equipment, die Technik, und natürlich Flüge und Unterkünfte in Amerika. Da sind weniger gut betuchte Schulen meist außen vor. Das macht die drei Schüler der Gemeinschaftsschule umso stolzer auf ihre Qualifikation.

Doch trotz der tollen Leistung, sich qualifiziert zu haben, könnte ihr Vorhaben „USA“ scheitern, denn es fehlt ihnen noch an Geld. Leider können sie nur begrenzt auf die Hilfe von Schulfonds setzen und hoffen deshalb auf weitere Sponsoren. Bis die Reise ganz bezahlt ist, können sie sich auch nicht verbindlich für das Finale anmelden. Die Hoffnung der drei Finalisten ist trotzdem spürbar, aber ob sie schon aufgeregt seien, diese Frage mögen die Drei erst beantworten, wenn wirklich ganz sicher ist, dass sie in die USA fliegen werden.