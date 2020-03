Pinneberg. Einmal falsch gedrückt, schon kommt die Feuerwehr. Für Aufregung hat am Mittwochmorgen gegen 10.40 Uhr im Pinneberger Stadtteil Waldenau die Verwechslung eines Paketboten gesorgt. An einem Lagerhallenkomplex an der Nienhöfener Straße hat der Mann in der Annahme, es sei die Klingel, die Scheibe eines Brandmelders zerschlagen, den Knopf gedrückt und damit Sirenenalarm ausgelöst.

Die Feuerwehr Pinneberg war mit elf Rettern zur Stelle, musste aber nur die Sirene zum Schweigen bringen. Nach Auskunft der Feuerwehr kam es zu „leicht nervösen Reaktionen der örtlichen Bevölkerung“.