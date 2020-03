Wedel/Itzehoe. Fast ein halbes Jahr standen fünf Angeklagte im Alter zwischen 21 und 44 Jahren vor Gericht, die in Wedel und Handeloh in Niedersachsen zwei Cannabisplantagen betrieben haben. Am Dienstag verurteilte die Erste Große Strafkammer des Landgerichts Itzehoe die Betreiber, zwei Brüder, wegen Handeltreibens mit Marihuana in nicht geringer Menge zu je drei Jahren Haft. Ihre drei Helfer erhielten wegen Beihilfe Bewährungsstrafen zwischen 14 und 24 Monaten.

Die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kripo hatte am 25. März 2019 am Tinsdaler Weg in Wedel zugeschlagen und die fünf Männer beim Abernten der Pflanzen überrascht. „Das gesamte Haus war in eine Plantage umgewandelt“, so der Vorsitzende Richter Johann Lohmann. Im Keller sowie im Erdgeschoss seien 1055 Pflanzen aufgezogen, im Obergeschoss die Abluftschläuche platziert worden. „Es bestand nur in einem Raum mit Decken und Kissen eine Übernachtungsmöglichkeit“, so Lohmann weiter.

Betreiber der Plantage war Saeid K., der das Gebäude bis zur zweiten Jahreshälfte 2017 noch gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und den Kindern bewohnt hatte. Dann kamen er und sein Bruder Vahid H. auf die Idee, eine Cannabis-Zucht zu betreiben. Während Saeid K. das Unterfangen in Wedel in die Tat umsetzte, nutzte sein Bruder etwas später das Haus seiner Tante in Handeloh für eine eigene Plantage. Beide hatten in dem Verfahren zugegeben, sich im Internet über Anbautechniken schlaugemacht, die Räume hergerichtet und sich um die Pflanzen gekümmert zu haben.

Die Setzlinge besorgte ein weiterer Komplize, der in diesem Verfahren nicht vor Gericht stand, aus Österreich. Dort kann man offenbar solche Setzlinge legal kaufen. Den Kontakt zu dem Kurier, der auch zwischenzeitlich mal mit einem Mittel zur Verbesserung des Pflanzenwachstums aushalf, stellte einer der drei mitangeklagten Helfer her. Er erhielt mit zwei Jahren zur Bewährung die dritthöchste Strafe. Die beiden weiteren Angeklagten, die 14 beziehungsweise 16 Monate Haft auf Bewährung erhielten, stuften die Richter als reine Erntehelfer ein. Sie sollten für ihre Tätigkeit eine Tagesgage von 200 Euro erhalten.

In Wedel kam es laut dem Urteil zu mindestens zwei Ernten. Lohmann: „Eine weitere Ernte ist nicht ausgeschlossen, wir haben aber keine Anhaltspunkte dafür.“ Beim ersten Versuch im Februar 2018 seien 300 Setzlinge aufgezogen worden. Laut den Angaben der Angeklagten habe es sich um eine Missernte gehandelt, die gesamte Erntemenge sei entsorgt worden. Dies hatte die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer als unglaubwürdig bezeichnet. Auch die Kammer kaufte das den Angeklagten nicht ab, zumal ein Foto keine Beeinträchtigungen der Pflanzen zeigte. „Aber wir können anhand eines Fotos natürlich nichts über die Wirkstoffmenge sagen“, so Lohmann weiter.

Die Richter gingen davon aus, dass bei dieser Ernte 3,6 Kilogramm Cannabis erzielt worden sind, jedoch mit einem sehr geringen Wirkstoffgehalt. Lohmann: „Es ist nicht fernliegend, dass die Angeklagten wie behauptet nur über einen potenziellen Abnehmer verfügt haben, der nicht bereit war, diese Menge mit diesem geringen Wirkstoffgehalt zu kaufen.“ Daher gehe das Gericht davon aus, dass dieser Stoff nicht in den Verkauf kam.

Der zweite Versuch in Wedel, der Ende 2018 begann und erheblich größer aufgezogen worden war, verlief deutlich erfolgreicher. Die Richter gehen davon aus, dass 24,5 Kilogramm Cannabisblüten mit einem Wirkstoffgehalt von 14,7 Prozent erzielt worden wären, wenn die Polizei nicht während der Ernte aufgetaucht wäre. Der Angeklagte Saeid K. habe sich „sofort als Betreiber der Plantage zu erkennen gegeben und nicht versucht, die Verantwortung auf andere abzuschieben“, so Lohmann weiter. Er habe 5000 Euro pro Kilogramm erzielen wollen und auch mehrere Angebote vorliegen gehabt.

Bei der Plantage in Handeloh, für die der zweite Hauptangeklagte Vahid H. einen Privatkredit von 25.000 Euro aufgenommen hatte, stellte die Kammer eine Ernte im März 2019 fest. Die Stecklinge, die wiederum von dem Komplizen aus Österreich eingeführt wurden, kamen im August 2018 in die Anzuchtkästen. Auch hier bestanden hochprofessionelle Bedingungen. Am Ende kam laut den Richtern eine Handelsmenge von 16 Kilogramm Cannabis zusammen. „Wir haben keine Erkenntnisse gewinnen können, dass ein Verkauf erfolgt ist“, so der Vorsitzende Richter weiter.

Strittig war, ob die Angeklagten Teil einer Bande waren, die sich zur Anzucht und zum Verkauf von Marihuana zusammengeschlossen hat. Dies war ursprünglich so angeklagt und hätte zu erheblich höheren Strafen geführt. Die Richter gingen letztlich aber davon aus, dass die beiden Brüder jeweils als Betreiber tätig waren und die Mitangeklagten nicht dauerhaft, sondern nur gelegentlich in das Geschehen eingebunden waren. Daher habe keine Bandenstruktur bestanden. Die Haftbefehle gegen vier der fünf Angeklagten, die seit März 2019 bestanden, wurden zunächst aufgehoben.