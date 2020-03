Kreis Pinneberg. Das Coronavirus hat den Kreis Pinneberg erreicht – mit folgenschweren Konsequenzen. Denn ab Mittwoch werden eine Schule in Rellingen und ein Kindergarten in Pinneberg vorsorglich geschlossen. Wie die Verwaltung mitteilt, ist dieser Schritt notwendig, weil sich ein UKE-Mitarbeiter aus Rellingen angesteckt hat, dessen Kinder die Brüder-Grimm-Grundschule Rellingen und die katholische St. Michael-Kita in Pinneberg besuchen.

Um den möglichen Kreislauf der Infektionen zu durchbrechen, hat sich die Kreisverwaltung zu dieser weitreichenden Maßnahme entschieden. Beide Einrichtungen werden von morgen an vorerst geschlossen. Die Grundschule hat etwa 225 Schüler und 25 Lehrer. Welche konkreten Maßnahmen folgen, will die Kreisverwaltung am Nachmittag in einer ausführlichen Mitteilung darstellen.

„Wir wissen noch nicht, wie lange die Schließung der Grundschule andauern wird. Das wird in Absprache mit dem Kreis entschieden“, so Rellingens Bürgermeister Marc Trampe. Er selbst sei auch erst vor wenigen Minuten vom Kreis über den Corona-Fall in seiner Gemeinde informiert worden und werde den internen Krisenstab innerhalb der Verwaltung zusammentrommeln. Trampe warnt ausdrücklich vor Hysterie. „Wir werden das mit der gebotenen Ernsthaftigkeit behandeln.“ Von einer Abriegelung auch nur von Teilen der Gemeinde halte er nichts.

Der betroffene UKE-Mitarbeiter aus Rellingen ist der fünfte bestätigte Coronafall in Schleswig-Holstein. Offenbar hat er sich bei einem Kollegen aus dem UKE angesteckt. Der Kinderarzt aus Henstedt-Ulzburg war der erste Fall, der in Hamburg bestätigt wurde.