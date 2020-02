Tornesch. Schrecklicher Unfall in Tornesch: Dort ist am späten Freitagnachmittag eine Person unter einen Triebwagen der NEG geraten, die derzeit einen Testbetrieb auf der Strecke zwischen Uetersen und Tornesch realisiert. Es war der letzte Tag des bereits einmal verlängerten Testbetriebs.

Tödlicher Unfall bei Testbetrieb in Tornesch

Der Unfall ereignete sich ersten Angaben zufolge gegen 16.20 Uhr an der Jürgen-Siemsen-Straße, wo es einen Fußgängerüberweg über die Bahnstrecke gibt. Die Strecke ist dort durch ein Andreaskreuz und einen Zaun gesichert, Schranken gibt es keine.

Die Person hatte den Durchlass passiert und überquerte die Schienen, als sie der in Richtung Uetersen fahrende Triebwagen erfasste. Trotz Notbremsung wurde die Person überrollt und lag, als der Triebwagen zum Stillstand kam, unter dem letzten Drittel des Wagens.

Eingeklemmte Person unter 54-Tonnen-Lok

Sofort wurde ein Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst in die Wege geleitet. „Die Lok wiegt 54 Tonnen, da sind wir mit den Mitteln einer Feuerwehr schnell am Ende“, so Feuerwehrsprecher Torben Fehrs. Man habe sich zunächst auf der Versorgung des eingeklemmten Patienten konzentriert und das Technische Hilfswerk (THW) angefordert, um den Triebwagen anheben zu können.

Weil sich der Zustand der Person dramatisch verschlechtert habe, sei dann versucht worden, den Triebwagen mit einer Seilwinde wegzubewegen. Derzeit läuft die Personenrettung noch, vor Ort wartet auch ein Rettungshubschrauber.