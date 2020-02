Wedel. Nachdem das Land Schleswig-Holstein die Frist für den umstrittenen Neubau eines Gas- und Dampfturbinenkraftwerks (GuD) in Wedel zum dritten Mal verlängert hat, fordert die CDU im Land, diese Neubaupläne zu verwerfen.

Der Chef der Staatskanzlei in Kiel wiederum versucht nach dem Abendblatt-Bericht vom Mittwoch, die Genehmigung zu rechtfertigen, während die Bürgerinitiative in Wedel angekündigt hat, auch gegen die neue Genehmigung klagen zu wollen. Wie berichtet, will die Wärme Hamburg als „Plan B“ an der Absicht festhalten, in Wedel ein neues Kraftwerk zu bauen.

CDU: „Neubau passt nicht ins Bild“

Lukas Kilian, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU, sagt:,,Schleswig-Holstein ist das Energiewendeland. Wir produzieren mehr Strom aus erneuerbaren Energien, als wir verbrauchen. Der Neubau eines fossilen Gaskraftwerkes in Wedel passt da nicht ins Bild.“ Mit einer ehrlichen Energiewende das nicht kompatibel. Die Verlängerung der Baugenehmigung durch das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) erzeuge bei der Union daher „Kopfschütteln“.

Für Kilian sei klar: „Wir brauchen kein weiteres fossiles Kraftwerk in Wedel.“ Zudem sei die Abschaltung des alten Kohlekraftwerks „zwingend nötig“. Seit September 2019 gehört das Kohlekraftwerk Hamburg. „Schleswig-Holstein sollte zeitnah einen verbindlichen Abschalttermin mit der Stadt vertraglich vereinbaren“, so Kilian.

Chef der Staatskanzlei: „Hatten keine Wahl“

Sein Parteifreund, der Chef der Staatskanzlei Dirk Schrödter, erklärt dagegen: „Nach rechtlicher Einschätzung des Umweltministeriums hat die zuständige Behörde die Verlängerung der Genehmigung ordnungsgemäß erteilt.“ Ein rechtlicher Handlungsspielraum bestand demnach nicht. „Unabhängig davon wird die Landesregierung weiterhin – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – im Gespräch mit Hamburg bleiben mit dem Ziel, das Kohlekraftkraftwerk Wedel vom Netz zu nehmen.“

Während das LLUR Wert auf die Feststellung legt, dass nicht wie berichtet ein GuD mit einer Leistung von 1400 MW genehmigt wurde, sondern mit insgesamt 943 MW, erneuern die Grünen in Wedel ihre Forderung nach einer sofortigen Nachbesserung des alten Kraftwerks, das durch ätzenden Ascheregen in Verruf geraten ist.

So will der Wedeler Ortsvorstand über die Kreisversammlung bewirken, „dass gehandelt werden muss“, sagt Petra Kärgel. „LLUR und Umweltministerium dürfen nicht einfach die Hände in den Schoß legen und bis 2025 abwarten! Wir fordern technische Maßnahmen, um das Kraftwerk auf den Stand der Technik zu bringen.“