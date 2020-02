Pinneberg. Schon lange wird über die künftige Tauglichkeit der Pinneberger Drostei als Kulturzentrum diskutiert. Die Auseinandersetzungen gären seit vielen Monaten, sie drehen sich um die fehlende Barrierefreiheit des barocken Prachtbaues mit Freitreppe und die strengen Vorschriften des Denkmalschutzes, und sie halten bis heute an.

Jetzt hat die Leiterin des Kulturzentrums, Stefanie Fricke, einen eigenen Vorstoß gewagt, der der komplizierten Situation in gewisser Weise ein Schnippchen schlägt: Sie bietet im Internet über die Website der Drostei jeweils einen virtuellen Rundgang durch die vier Ausstellungen des Jahres 2020 an.

Stefanie Fricke will darüber mehr Menschen erreichen

Damit eröffnet die Kulturmanagerin ein neues Kapitel in der Geschichte - denn die Drostei ist die erste Kulturinstitution des Landes Schleswig-Holstein, über deren Website Ausstellungen virtuell zugänglich sind. Das bestätigt Günter Marnau von der Firma Dataport, die den Rundgang technisch innerhalb weniger Tage umgesetzt hat. Dataport ist der Kommunikations-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung für diverse Bundesländer, etwa für Schleswig-Holstein und Hamburg. Laut Stefanie Fricke kostet sie dieser interessante Extraservice einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Der virtuelle Rundgang am heimischen Computer ist laut Günter Marnau mehr als nur ein zusätzliches Angebot: „Wir schaffen dadurch Zugänglichkeit“, sagt er, „gerade in der Drostei, wo ja kein Fahrstuhl ein- oder angebaut werden kann.“ Er selbst meint, der neue digitale Ausstellungsbesuch sei ein tolle Möglichkeit, „um sich schon mal vorab einen Eindruck zu verschaffen. Auf diese Weise wird das lebendiger und vollständiger möglich. Das lockt dann wirklich.“

Bekanntheitsgrad soll steigen

Auch Stefanie Fricke sieht darin die Chance, bekannter zu werden, mehr Menschen für die Ausstellungen der Drostei und deren gesamtes Programm zu interessieren: „Wir müssen neue Besucherschichten ansprechen und fragen uns, wie wir die erreichen. Ich glaube, auf dem virtuellen Weg lässt sich besser verbreiten, was wir hier für tolle Räume und Möglichkeiten haben.“

Dataport ist bereits mit weiteren Institutionen in Schleswig-Holstein im Gespräch über solche oder weitere digitale Zusatzangebote, sagt Günter Marnau. Derzeit plant Dataport zusammen mit einem Musikinstitut des Landes, Themen aus dem Musikunterricht in der Schule über eine Ausstellung erfahrbar zu machen und den Schülern dann vor Ort die dazugehörigen Informationen per Smartphone zugänglich zu machen. In Schleswig-Holstein ist das noch Zukunftsmusik, in einigen Hamburger Museen wird so etwas teilweise schon angeboten.

Per Mausklick in der Drostei um die Ecken wandern

Auf qualitativ hohem Niveau ist es ab sofort aber möglich, die gesamten Drostei-Ausstellungen durch alle Räume und über die Treppen hinweg per Mausklick zu begehen. Einzelne Bilder können dabei auf eine maximale Bildgröße von rund 20 Zentimetern Seitenlänge pro Bild vergrößert und somit schon ziemlich genau in Augenschein genommen werden. Für gehbehinderte oder anderweitig eingeschränkte Menschen, die bisher nicht in diesen Genuss kamen, wird damit zumindest ein gewisses Maß an kultureller Teilhabe möglich.

Stefanie Fricke ist sich bewusst, „dass das kein Ersatz für einen Ausstellungsbesuch ist. Damit würde man den Künstlern Unrecht tun. Es ist aber ein Baustein und ein kleines Trostpflaster.“

Für eine wirklich überzeugende Lösung des Problems, dass nicht alle Menschen, die das gern würden, in die Drostei gelangen können, weil ein Aufzug fehlt, sind weiterhin Überlegungen im Schwange. Wohin diese gehen, darüber möchte sie aber noch nicht sprechen. Fakt sei, dass die Drostei auch für größere Konzerte nicht geeignet sei und als Spielstätte, etwa für das Schleswig-Holstein Musik Festival, nicht infrage komme, weil der Saal zu klein sei.

Die aktuelle Ausstellung „Gegen Grau“ läuft noch eine Woche und hatte sensationelle 600 Besucher. Schon eine Folge des virtuellen Rundgangs? „Vielleicht“, meint Stefanie Fricke. „Ich glaube jedenfalls, dass wir die Leute auch auf dem virtuellen Weg anfüttern sollten.“ Ende März wird die Ausstellung „Frühwerk“ eröffnet - mit lauter Werken von Schülern aus Schleswig-Holstein. „Ich denke, da haben wir viele Multiplikatoren im Haus“, so Fricke. „Denn der virtuelle Rundgang ist für die jungen Künstler und für das Haus toll.“

Künftig will die Kulturmanagerin „spielen mit dem, was möglich ist“. Angedacht sei zum Beispiel, via Technik einzelne Bilder mit Zusatzinformationen zu versorgen. Oder die Besucher im Internet über Publikumspreise abstimmen zu lassen. Fricke: „Für uns geht’s ums Ausprobieren und darum, uns mit anderen Kulturinstitutionen zu verknüpfen.“