Wedel. Lust auf eine Zeitreise? Nur anders? Die Stadt Wedel lädt dazu ein, und zwar am Wochenende des 7. März. An diesem Tagen ist der bundesweite „Tag der Archive“ – und neben vielen anderen Standorten in ganz Deutschland öffnet im Kreis Pinneberg auch Wedel sein Schatzkästchen der durchaus beachtlichen Stadtgeschichte.

Hintergrund dieser Aktion ist, dass in ganz Deutschland geneigte Besucher für einen Tag selbst zum Stadthistoriker werden können. Dafür werden Türen geöffnet, Magazine entstaubt, Dokumente aufgeblättert. Hinzu kommen Führungen und Vorträge. Der Tag der Archive ist eine Initiative des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare, an der sich mehrere hundert Institutionen beteiligen. Ins Leben gerufen wurde er im Jahr 2001, und in einem Zyklus von zwei Jahren zieht er viele Menschen an, die einmal Stadtgeschichte „live“ erleben wollen.

In Schleswig-Holstein sah das Angebot in den letzten Jahren relativ karg aus. Meist waren an den Aktionstagen nur fünf Stadtarchive im ganzen Bundesland beteiligt. Fast immer mit dabei ist aber das Archiv der Stadt Wedel. Schon seit Jahren ist es eines der wenigen, das diese Möglichkeit nutzt, um engagiert seine Arbeit der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ob Wedel dieses Jahr wieder der einzige Standort im Kreis Pinneberg sein wird, steht noch nicht fest. Bis zum 4. März können sich noch weitere Archive anmelden. Vielleicht mischt sich auch Elmshorn wieder unter die Gastgeber, im Jahr 2018 bot auch das dortige Stadtarchiv ein Programm an.

Dieses Jahr lautet die Losung des Archivtags im ganzen Land „Kommunikation – Von der Depesche bis zum Tweet“. Damit wird in den einzelnen Veranstaltungen gezielt auf die Entwicklung der Kommunikation eingegangen. Höchst interessant für alle, die sich noch gut an die Zeit vor dem Internet erinnern und für alle anderen, die sich das World Wide Web nicht mehr aus ihrer täglichen Kommunikation wegdenken können.

Von 11 bis 17 Uhr kann man an diesem Sonnabend im März unter diesen Gesichtspunkten auch die Wedeler Stadtgeschichte durchforsten, mit vielen interessanten Aktionen wird der gesamte Tag dort besonders lebendig gestaltet. An drei verschiedenen Standorten in der Rolandstadt ist ein Programm in Planung, bei dem für jeden Besucher etwas dabei sein wird: Es gibt Veranstaltungen im Wedeler Rathaus, in der Stadtbücherei und im Möller Technicon.

Ein Glanzpunkte dabei ist sicher der Vortrag des Wedeler Museumsleiters Holger Junke über archäologische Funde aus Wedel und Zeitzeugenberichte über die Geschichte des Schulauer Hafens. Ein weiterer Punkt auf dem Programm: Die Klasse 11b der Gebrüder-Humboldt-Schule stellt ihr Projekt „Back to the Roads“ vor, bei dem sie selbst die Lupen in die Hand genommen und in der Wedeler Stadtgeschichte recherchiert haben. Konkret waren sie für dieses Projekt dem Ursprung der Wedeler Straßennamen auf der Spur.

Außerdem: Sex und Crime in Wedel! Ja, so etwas gibt es! Wie genau, erzählt Archiv-Mitarbeiter Dr. Arno Schöppe, der für seine Lesung in den Verwaltungsakten der Stadt stöberte, um die interessantesten Briefe und Akten zu diesem spannenden Thema vorzutragen. Hier kommen also sogar Krimifans auf den Geschmack. Durch Filmvorführungen und Fotos wird der Nachmittag ausgeschmückt.

Außerdem ist die ganze Veranstaltung sehr interaktiv ausgelegt. Jeder Besucher hat etwa die Möglichkeit, unter der Anleitung von Archivmitarbeiter Uwe Pein selbst Ahnenforscher zu werden, denn neben Führungen durch das Archiv bringt Pein den Teilnehmern bei, wie man Familienforschung betreibt.

Trotz des eher trockenen Namens und des Bildes von verstaubten Aktenschränken, das jeder mit dem Wort „Archiv“ assoziiert, muss der Tag der Archive keine langweilige Veranstaltung sein. Im Gegenteil. „Die Wedeler Geschichte und die Menschen, die sich mit ihr beschäftigen, sind so vielseitig, dass ich mir sicher bin, dass für alle Besucher etwas dabei ist, um die Neugier auf das Leben in unserer Stadt im Lauf der Zeitgeschichte entweder frisch zu wecken oder weiter zu vertiefen“, sagt Stadtarchivarin Anke Rannegger.

Hinzu kommt, dass das Ganze nichts kostet. Eintauchen in die Wedeler Geschichte, die bisher verborgen in den Tiefen der Archive lag, ohne einen Cent zu bezahlen: Das dürfte dem Einen oder Anderen vielleicht auch Anreiz sein, dem Stadtarchiv einen Besuch abzustatten.

Tag der Archive: Sa 7.3., 11-17 Uhr, Rathaus, Stadtbücherei, Möller Technicon, Wedel, Rathausplatz 3-5, Eintritt frei