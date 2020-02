Pinneberg. Zwei als Paketboten getarnte Verbrecher haben in Pinneberg ein älteres Ehepaar überfallen, im Keller ihres Hauses gefesselt, die Wohnräume durchsucht und Schmuck gestohlen.

Die Männer klingelten am Donnerstag gegen 10.15 Uhr an der Tür des Hauses an der Straße Beim Ratsberg. Sie betraten die Wohnräume und drängten den 75 Jahre alten Bewohner und seine Frau sofort in den Keller. Dort ließen sie das Paar gefesselt zurück.

Gegen 11 Uhr gelang es dem Mann, sich zu befreien und die Polizei zu rufen. Die Beamten leiteten eine Großfahndung ein. Ein Personenspürhund konnte eine Fährte vom Ossenpadd-Nebenweg zur Elmshorner Straße aufnehmen. Doch weder Polizisten noch Hund kamen den Tätern auf die Spur.

Beide sollen etwa 1,70 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt hatten sie Jeans und dunkle Jacken an. Untereinander sprachen sie Russisch. Der eine Mann soll dick und etwa 30 bis 35 Jahre alt sein. Er trug ein gelbes Paket mit sich. Der andere Mann wird als eher hager beschrieben, ein 20- bis 25-Jähriger mit einem Oberlippenbart. Und dann soll es noch einen dritten, ebenfalls Russisch sprechenden Mann gegeben haben, den die Opfer aber lediglich gehört haben.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die am Donnerstagvormittag im Bereich Beim Ratsberg/Ossenpadd-Nebenweg/Elmshorner Straße Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise unter Telefon 04101/2020.