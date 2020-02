Tornesch. In einem unauffälligen grauen Flachbau am Eingang zum Gewerbegebiet Business Park Tornesch findet sich ein Unternehmen mit einer 100-jährigen Geschichte. 1920 als Buchdruckerei in Hamburg gegründet, hat sich der seit 2015 in Tornesch ansässige Familienbetrieb zu einem modernen Print- und Grafikunternehmen entwickelt.

Noch ist Wolfgang Rieck, der das Unternehmen in dritter Generation leitet, Geschäftsführer. Doch mit Nathalie und Tobias Rieck ist die vierte Generation bereits mit an Bord. Beim Betreten der Druckerei fällt der Blick auf ein großes Bild von Nathalie Riecks sieben Monate alter Tochter Mailin Aurelia, die interessiert auf einen Farbtopf blickt. In einem Nebenraum finden sich ein Wickeltisch, ein Babybett und ein paar Spielsachen. Es sieht ganz danach aus, als würde auch die fünfte Generation die Druckerschwärze bereits mit der Muttermilch aufsaugen.

Neben klassischen Printprodukten wie Geschäftsberichten, Briefbögen und Broschüren, die vor allem früher das Druckhandwerk bestimmten, hat RieckDruck das Geschäftsfeld stetig weiterentwickelt und bietet heute auch individuelle Verpackungskonzepte und mit RieckMedia klassisches Werbemarketing an. Der Kundenkreis ist entsprechend vielfältig. „Wir sind Ansprechpartner für Kleinstbetriebe wie Start-ups über Mittelständler bis hin zu Großkonzernen“, sagt Nathalie Rieck, die seit 2014 stellvertretende Geschäftsführerin ist. Sie selbst hat eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht und anschließend Marketing und Kommunikation studiert. Bruder Tobias, der als Produktionsleiter im Betrieb arbeitet, ist gelernter Drucker. „Er ist der Maschinenflüsterer“, sagt sie. Eine perfekte Kombination also? „Wir ergänzen uns gut“, sagt Rieck. „Ich komme beispielsweise mit einer Idee, mein Bruder überlegt sich, wie man es technisch lösen könnte, und unser Vater guckt, welche Materialien sich eignen.“

Wie man als Druckerei in einer digitalisierten Welt überlebt? „Es hat sich wahnsinnig viel gewandelt im Zuge der technischen Entwicklungen. Unser Betrieb hatte immer sehr früh das Ohr auf der Schiene, ist aber auch nicht blind jedem Trend nachgelaufen“, sagt Rieck. „Es gibt eine ganz charmante Geschichte von meinem Großvater, den ich leider nicht persönlich kennengelernt habe. Als der Offsetdruck Anfang der 70er-Jahre aufkam, sagte er zu meinem Vater: So eine Offset-Maschine könnt ihr in die Garage stellen, die kommt mir nicht in die Halle.“ Riecks Vater schaffte es jedoch, den Großvater zu überzeugen, was zu einem Pionierdasein der Firma in Norddeutschland führte. Und dennoch eine einschneidende Veränderung des Gewerbes darstellte. „Die Technik, die bis dato seit Gutenberg unverändert war, der heilige Buchdruck mit dem Bleisatz und allem, das war ja noch Druckkunst. Und damals war es ja auch ein hoch angesehenes Handwerk. Man nannte es Schwarze Kunst.“

Neue Maschinen haben alte Jobs überflüssig gemacht

Der Offsetdruck sollte dabei nicht das einzige Verfahren bleiben, das die Schwarze Kunst im Laufe der Jahre veränderte. So drängte auch der Digitaldruck auf den Markt. „Die handwerkliche Arbeit ist durch den Einsatz von Computern weniger geworden“, sagt Rieck. Die Einführung neuer Maschinen habe im Laufe der Jahre auch Jobs komplett überflüssig gemacht. So zum Beispiel bei der Druckvorstufe, den Prozessen vor dem Druck, wie Scanarbeiten, Datenaufbereitung oder Retusche. „Früher hatten wir dafür verschiedene Lehrberufe, heute macht das alles ein Mediengestalter.“

Auch die zahlreichen Onlinedruckerein machten der Branche zu schaffen. „Sie schaffen ein zusätzliches Marktvolumen, weil sich Leute plötzlich Drucke leisten können, die sie sich vorher nicht leisten konnten. Das nimmt Jobs von niedergelassenen Druckereien weg.“

Bis auf eine Entlassungswelle in den 90er-Jahren sei die Firma jedoch von starken strukturellen Einschnitten verschont geblieben, sagt Rieck. Woran das liegt? „Wir sind als Betrieb etwas anders unterwegs als die meisten normalen Druckereien.“ Das betrifft sowohl die breite Ausrichtung in den Werbebereich hinein als auch den bereits früh gelebten Nachhaltigkeitsgedanken. „Als Familienunternehmen denkt man ja in Generationen. Damit entsteht in der Regel auch ein Bewusstsein für die Konsequenzen, die das eigene Handeln hat. In sozialer Hinsicht, aber auch gegenüber der Umwelt.“

Zehn Mitarbeiter hat die Tornescher Druckerei

So wurde der Firmenneubau in Tornesch komplett nachhaltig gestaltet – von der Solaranlage bis zur Energiesparlampe. Und auch bei den Druckprozessen wird auf Nachhaltigkeit geachtet. Auf der Webseite bietet das Unternehmen eine Umweltberatung an. Ob eine klimaneutrale Produktion, die Auswahl des richtigen Recyclingpapiers oder Tipps für einen nachhaltigen Unternehmensauftritt – Umweltfreundlichkeit und „Ökolabel“ sind für Nathalie Rieck Herzensangelegenheiten. Auch für die Kunden? „Wir machen das schon lange, aber heute ist das Thema dank Frau Thunberg in aller Munde. Viele Kunden werden spätestens jetzt sensibel.“

Zehn Mitarbeiter sind bei RieckDruck beschäftigt. „Wir sind ein kleines, dynamisches Team. Viel größer möchte ich auch nicht werden“, so Rieck. Das Team habe auch den Umzug von Hamburg nach Tornesch mitgemacht, der notwendig geworden sei, da dort keine geeignete Fläche zur Betriebsvergrößerung gefunden wurde. Für die Familie jedoch kein Schritt auf unbekanntes Terrain, da sie aus Uetersen stammt.

Obwohl die Ansprüche an Druckereien heute andere seien als früher, blickt Rieck optimistisch in die Zukunft. In der Digitalisierung sieht sie zusätzliche Möglichkeiten. „Papier und Online sind keine Gegner. Sie ergänzen sich. Man muss das nur intelligent anstellen. Dafür sollte man sich damit auseinandersetzen, wann brauche ich Print, wann nutze ich Online und wie verbinde ich das geschickt?“ Häufig fehle es an dieser ganzheitlichen, langfristigen Betrachtung. Nicht nur im Druckereigewerbe.

Zur Zeit experimentiere die Druckerei zusammen mit einem Kunden mit Augmented Reality, der erweiterten Realität. So soll ähnlich dem kontaktlosen Zahlen mit dem Smartphone beispielsweise eine Person in 3D erscheinen oder ein Video aufploppen, sobald man sein Handy über eine entsprechende Broschüre hält. „Das ist technisch bereits möglich, nur vom Budget noch sehr anspruchsvoll“, sagt Rieck, die sich sicher ist: „Papier wird nicht sterben, der Umgang damit ist nur anders geworden.“