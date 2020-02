Klein Offenseth-Sparrieshoop. Zu einem folgenschweren Zwischenfall ist es am Freitag in der erst Ende 2016 eingeweihten Gasübernahmestation in Klein Offenseth-Sparrieshoop gekommen. Beim Umfüllen lief plötzlich eine Schwefelverbindung aus. Ein Mitarbeiter kam ebenso ins Krankenhaus wie zwei Rettungssanitäter, die ihn vor Ort erstbehandelt hatten. Als Viertes traf es einen Feuerwehrmann, der ebenfalls über Atemwegsreizungen und Übelkeit klagte. Auch er wurde mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr des Ortes war um 13.19 Uhr per Sirenen alarmiert worden. Zunächst war die Rede von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich um einen Gefahrstoff handelt. Daraufhin wurde auch der Löschzug Gefahrgut, der zu den Katastrophenschutzeinheiten des Kreises zählt, hinzugezogen.

Insgesamt waren etwa 50 Feuerwehrleute vor Ort. Weil zunächst von acht kontaminierten Personen an der Einsatzstelle die Rede war, war auch der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot vor Ort. Zeitweise standen bis zu sechs Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug an der Dorfstraße (L 113). Die Zuwegung zur Gasübernahmestation hatten die Einsatzkräfte abgeriegelt.

Nach ersten Erkenntnissen war am Freitagvormittag ein Lastwagen an der Anlage vorgefahren, der ein Odorierungsmittel anliefern sollte. Dabei handelt es sich um Mercaptane, eine Schwefelverbindung. Sie wird dem an sich geruchlosen Erdgas beigemischt, damit austretendes Gas schon in kleinsten Mengen wahrgenommen werden kann. Dieser Stoff ist in der freien Luft an sich harmlos, verursacht aber aufgrund der Konzentration innerhalb von Gebäuden Übelkeit und Atemwegsreizungen. Außerdem ist er leicht entzündlich.

Mitarbeiter bekommt Schwefelgemisch ins Auge

Die entstandene Leckage befand sich innerhalb des Betriebsgebäudes. Ein Mitarbeiter wurde von der Flüssigkeit übergossen, bekam sie dabei auch in die Augen. Bei seiner Behandlung kamen auch die Rettungssanitäter in Berührung mit dem Stoff. Der verletzte Feuerwehrmann war mit Atemschutzmaske in dem betroffenen Gebäude eingesetzt, klagte aber anschließend dennoch über größere Beschwerden.

Feuerwehrleute unter Atemschutz untersuchen den Lkw, den den Stoff angeliefert hat.

Foto: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Die Feuerwehr schätzt, dass etwa 30 Liter des Stoffes ausgelaufen sind, ehe die Übertragung gestoppt werden konnte. Die Einsatzkräfte setzten ein Chemikalienbindemittel ein, um die Flüssigkeit aufzunehmen. Außerdem wurde das Betriebsgebäude mit einem Drucklüfter belüftet, um den stechenden Geruch dort herauszubekommen. Nach knapp vier Stunden wurde die Anlage dem Betreiber SH Netz übergeben, der, falls es nötig ist, für eine Reparatur sorgt.

Die Gasübernahmestation war im Dezember 2016 eingeweiht worden. Sie hatte 3,6 Millionen Euro gekostet und war in viermonatiger Bauzeit entstanden. Sie dient der Übergabe des Erdgases aus der Ferngasleitung der Gasunie in das Hochdrucknetz von SH Netz. Eine weitere Anlage dieser Größe betreibt das Unternehmen in Schleswig-Holstein in Quarnstedt. Ausgehend von diesen beiden Großanlagen sowie rund 20 deutlich kleineren Gasübernahmestationen verteilen SH Netz und alle nachgelagerten Netzbetreiber das Erdgas in ganz Schleswig-Holstein weiter.

Zu den Hauptabnahmezeiten im Winter kann die Gasübernahmestation in Sparrieshoop bis zu 280.000 Kubikmeter Erdgas pro Stunde in das Netz von SH Netz übernehmen. Damit können vom Erdgas-Drehkreuz in dem kleinen Ort etwa 200.000 Einfamilienhäuser ein Jahr lang versorgt werden.