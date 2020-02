Rellingen. Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Vorsichtig greift Marlene Leuchtmann (23) zum Unterstück einer Klarinette, streicht behutsam über das schwarze Grenadill-Holz und tastet nach der Klappe aus Neusilber. Das kostbare Instrument ertönt als Ganzes nur richtig, wenn die kleinen Klappen-Polster akkurat in den Tonlöchern sitzen. Das prüft die junge Frau. Ihre Utensilien: Zigarettenpapier, Handbrenner und ein Blech-Plättchen. Dann erwärmt sie die Klappe „wie bei einer Crème brûlée“ mit dem Brenner, und zwar im exakten Winkel. Ein Fehler – und das wertvolle Holz schmort an. Nun ist der Kleber unter dem Polster warm, sie rückt es zurecht, die Klappe ist dicht. So soll es sein!

Was Marlene Leuchtmann kann, können nicht viele. Sie arbeitet in Rellingen, im europäischen Hauptquartier von Yamaha. Ihre Jobbezeichnung: Holzblasinstrumentemacherin. Ein Wort, das beim Scrabble richtig viele Punkte geben dürfte: Holz-blas-in-stru-men-te-mach-e-rin.

An ihrem Arbeitsplatz liegen Metallplättchen, unterschiedliche Kleber, Rasierklingen, feinste Schraubenzieher. Sie trägt eine schwarze Arbeitsschürze, das blonde Haar hochgesteckt. Die Ausbildungsplätze für diesen alten Handwerksberuf sind rar. Deutschlandweit gibt es nur drei Berufsschulen, in Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Marlene Leuchtmann zählt zu den Besten ihres Fachs. Denn: Sie hat den bundesweiten Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks im Bereich Holzblasinstrumentemacher gewonnen. Seit 1951 wird der Traditionswettbewerb in rund 130 Gewerken durchgeführt. In vier Stunden hat sie in der Finalrunde eine Fagottklappe gebaut und einen Blockflöten-Zapfen gedrechselt – mit Bravour. Kurzum: „Ein Bürojob ist nichts für mich.“

Marlene Leuchtmann wächst mit ihrem älteren Bruder in Appen auf. Von klein auf spielt sie Instrumente. Erst Blockflöte, dann Querflöte, Saxofon und Klarinette. Schon während ihrer Schulzeit macht sie zwei Praktika bei Instrumentenbauern. Eine Zeit, die sie heute „prägend“ nennt.

Marlene Leuchtmann prüft das Polster einer Klarinetten-Klappe.

Foto: Chantale Rau / HA

Ihre Ausbildung absolviert sie bei ihrem jetzigen Arbeitgeber, dem Welt-Konzern Yamaha. EU-Hauptsitz im beschaulichen Rellingen. Sie teilt sich eine Werkstatt mit anderen Instrumentemachern. In den Räumen stehen etliche Maschinen. Maschinen zum Drechseln, Fräsen, Schleifen, Polieren und Sägen. All das gehört zum Beruf. Immer wieder tönen Klänge durch die Werkstatt, „Anspielen“ nennen die Instrumentemacher das. Sie prüfen nach der Reparatur, ob alles funktioniert. Ein gutes Gehör ist Pflicht.

Hinter einer Tür der Werkstatt öffnet sich eine Traumwelt für Musiker, ein gigantisches Instrumentenlager. Meterhoch stapeln sich dort die Musikgeräte. Marlene Leuchtmann ist seit vergangenem Jahr mit ihrer dreijährigen Ausbildung fertig. Wirtschaftsrecht, Akustik und Werkstoffkunde gehörten zu ihren Lieblingsfächern. Als Gesellin ist sie bei Yamaha angestellt, ihr Spezialgebiet: Klarinetten. In diesem Jahr fängt sie ihren Meister an.

Für Profimusiker repariert sie Klarinetten, macht Generalüberholungen und modifiziert Instrumente auf Wunsch. Ein dumpfer oder klarer, heller oder tiefer Klang. Mit mehr oder weniger Resonanz und Vibration. Ein Laie wäre hier verloren. Marlene Leuchtmann weiß dagegen genau, was zu tun ist. Von Klangfarbe bis zum Blaswiderstand. Sie maßschneidert das Instrument auf den Musiker. Nicht nur hier in Rellingen, sondern europaweit. Dann reist sie nach Wien, Paris, Mailand. In die Yamaha Showrooms oder direkt in die Konzertsäle. „Mitte Januar war ich in Bari, Süditalien.“ Dort habe sie einen Kunden im Konzerthaus besucht, seinem Instrument den letzten Schliff gegeben. Einen Alltag habe sie nicht, sagt Marlene Leuchtmann.

Seit neun Jahren bilde Yamaha in Rellingen diesen Beruf im sogenannten Atelier aus, erzählt Thomas Lubitz, Meister für Metallblasinstrumente und Chef von Marlene Leuchtmann. Es sei zuvor schwierig gewesen, Fachleute zu finden. Gerade in Norddeutschland sei der Beruf nicht bekannt. Anders als im Süden, wo das Holzblasinstrumentemachen eine Tradition habe. Auch die Kombination sei eine besondere: die Liebe zur Musik und das technische Können.

Fast wie beim Zahnarzt: Doch es handelt sich um Instrumententeile.

Foto: Chantale Rau / HA

Vielleicht wolle sie sich später nach dem Meister noch weiterbilden. Weiterbilden bedeutet hier, etwa einem Goldschmied oder Uhrenmacher über die Schulter zu schauen. Um noch feinere Techniken mit noch kleineren Teilen für noch filigraneres Arbeiten zu lernen.

Ihren Beruf empfindet sie als erfüllend. „Ich baue Dinge quasi aus dem Nichts. Und ich baue sie so gut, dass jemand anderes seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann, damit glücklich ist.“ Diese Arbeit gebe ihr wahnsinnig viel, erzählt sie. Und nicht nur die.

Beim Roten Kreuz betreut sie ehrenamtlich zwei Jugendgruppen. Mit ihnen trainiert sie erste Hilfe und die Grundsätze der Hilfsorganisation. Von Unabhängigkeit bis Neutralität. „Ich stehe hinter diesen Werten“, sagt Marlene Leuchtmann. Sie komme aus einer sozial engagierten Familie, seit Jahren sei diese bei der Feuerwehr tätig. Auch das prägt.

Auf der einen Seite steht das Retten von Menschenleben im Vordergrund, auf der anderen Seite das Retten von Holzblasinstrumenten. Das ist die Welt von Marlene Leuchtmann. In Freizeit und Beruf. Als sie vor vier Jahren ihr Abitur abgelegt hat, wusste sie: „Ich wollte etwas Praktisches, etwas Handwerkliches, etwas für Kopf und Hände.“ Profimusiker vertrauen ihr inzwischen ihre Instrumente an. Sie bereist die Konzertsäle dieser Welt. Das ist vielleicht sogar mehr, als sie sich erträumt hätte.