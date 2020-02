Kreis Pinneberg. Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) gilt als größtes Klassikfestival Deutschlands. Sein Markenzeichen sind ungewöhnliche Spielorte und die Mischung aus Klassik, Jazz und Pop. Zahlreiche Stars gastieren im Land zwischen den Meeren – und sorgen für schnell vergriffene Tickets. Nun ist das Programm vom 4. Juli bis zum 30. August veröffentlicht worden. Der Vorverkauf hat begonnen. Im Kreis Pinneberg wird den Musikfreunden eine Auswahl von 18 Konzerten an fünf Orten geboten. Die Spielstätten sowie die Anzahl der Termine sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Dänemark und Frankreich im musikalischen Fokus

Nach den deutschen Komponisten-Schwergewichten Johann Sebastian Bach und Robert Schumann in den vergangenen beiden Jahren hat sich der Blick der Organisatoren bei der Auswahl des Schwerpunktes 2020 gen Norden gerichtet. Mit Carl Nielsen (1865–1931) ist ein „dänisches Nationalheiligtum“ für die Komponisten-Retrospektive ausgewählt worden, so Intendant Christian Kuhnt. Mit der Wahl leistet das SHMF einen Beitrag zum deutsch-dänischen Freundschaftsjahr, das an die Volksabstimmung von 1920 über den Grenzverlauf zwischen den beiden Ländern erinnert. Nielsen-Werke werden zweimal im Kreis Pinneberg gespielt, und zwar in Elmshorn (28. August) und Haseldorf (17. August). Einer nordischen Spezialität ist übrigens noch am 24. August in Haseldorf zu lauschen. Die Band Mames Babegenush wird Klezmer aus Dänemark spielen.

Auf einen in der breiten Öffentlichkeit weniger bekannten Namen setzt der Intendant auch bei der Auswahl des Instrumentalisten, der in den Mittelpunkt des Festivals gestellt wird. Nach einer Lokalmatadorin, Klarinettistin Sabine Meyer, und der Violinistin Janine Jansen folgt nun der Harfenisten Xavier de Maistre. Im Gegensatz zu vielen Vertretern seiner Zunft tritt der Franzose sportlich auf, spielt kraftvoll und bildet unkonventionelle Bühnenformationen. Zu überprüfen ist dies viermal im Kreis. In Elmshorn gibt es am 17. Juli ein Harfenfest mit fünf Harfenisten. In Schenefeld macht sich de Maistre zusammen mit der Schauspielerin Martina Gedeck am 19. Juli auf zu einer musikalisch-literarischen Nachtwanderung. Weitere Termine mit dem Harfenisten sind in Rellingen (29. Juli) und Haseldorf (30. Juli).

Haseldorf hat die meisten Veranstaltungen im Kreis

Primus bei den Veranstaltungsorten im Kreis bleibt der Haseldorfer Rinderstall mit fünf Konzerten plus dem Musikfest auf dem Lande mit drei Terminen. Im rustikalen Konzertsaal von Udo Prinz von Schoenaich-Carolath-Schilden ist wieder viel Raum für Grenzgänger. So treffen am 20. Juli bei MoZuluArt traditionelle südafrikanische Musik auf das Wiener Komponisten-Genie Wolfgang Amadeus Mozart. Und die israelische Sängerin und Liedermacherin Noa präsentiert am 8. August ein „Best of...“, sendet zudem „Letters to Bach“. Die während des Musikfests auftretenden Künstler werden erst am 24. April bekannt gegeben. Ein bisschen wird allerdings schon der Mantel des Geheimnisses gelüftet: Am 25. Juli gibt es eine Tango-Nacht in der Marsch.

Hinter Haseldorf folgen Elmshorn mit vier Terminen, Rellingen hat drei und Wedel zwei Termine. Die Rolandstadt kann mit Bassbariton Thomas Quasthoff ein Festival-Highlight präsentieren. Im Schuppen 1 frönt er am 7. August mit dem Programm „For you“ seiner Liebe zum Jazz. Als Stargast kommt der Saxofonist Bill Evans in die Rolandstadt. Schlusslicht im Kreis Pinneberg ist Schenefeld mit einer Veranstaltung.